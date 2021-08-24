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Ah şu halimiz!

Gelin bir hesap yapalım. AKP'nin hesabı doğruysa beraberce alkışlayalım!

– Rize sel felaketinde 7 vatandaşımız öldü.

AKP Rize'ye 17 milyon lira yardım etti. (2 milyon dolar)

– Bozkurt'ta sel oldu, ölü sayısı şimdilik 81… Kayıplar var!

AKP 30 milyon lira verdi. (4 milyon dolar)

– Türk Hava Kurumu (THK) yangın uçaklarının uçması için gerekli tüm para ne kadardı? (4 milyon dolar)

– AKP, Moskova'ya “Merkez Cami” yaptırdı, 170 milyon dolar harcadı!

Rize'ye verilenin 85 katı!

– AKP, Amerika'ya “Diyanet Merkezi” yaptırdı, 100 milyon dolar harcadı!

THK yangın uçaklarına lâzım olan paranın tam 25 katı!

– AKP, Cibuti'ye 2'nci Abdülhamit Han Camii yaptırdı, 12.6 milyon dolar harcadı!

Cibuti, Afrika'nın doğusunda, limanı olan, uyuşturucu güzergâhında bir ülke. Nüfusu 540 bin.

– Böyle yurt dışında yapılan 19 cami daha var. Bunlara harcanan para 500 milyon dolardan fazla!

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Yukarıdaki bilgi notlarını Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'nun e-posta ile gönderdiği bir yazıdan çıkarttım.

Serdaroğlu “İnanmayan varsa, Diyanet sitesinden Diyanet Vakfı sayfasına girip kontrol etsinler. Bu Diyanet Vakfı denen kuruluş, pandemi sırasında aç kalan insanlarımıza bir kuruş yardım etti mi?” diye soruyor ve “Hayır, etmedi!” diye cevap verdikten sonra, mesajını:

“Türk milleti bunları görmüyor mu? Görmesine görüyor da, hesap sorulacak günü bekliyor!” diye bitiriyor.

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AKP iktidarı oraya-buraya yüz milyonlarca dolar savurmuş ama maalesef Türk Hava Kurumu'nun yangın uçaklarının bakımı ve tamiri için gereken 4 milyon doları esirgemiş!

Bunun nedenleri malûm… Türk Hava Kurumu'nu Atatürk kurmuştu… Bunlar ise Atatürk'ün izlerini silmek istiyorlar! Fakat sonunda olan memlekete oluyor!

Bodrum'da 12 bin 600, Milas'ta 10 bin 200, Manavgat'ta 30 bin, Marmaris'te 8 bin, Güzelbey çevresinde 6 bin 500 hektar orman cayır cayır yandı…

Yanan alanların toplamı yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğünde…

Ormanlarla birlikte evleri, çiftlikleri, hayvanları yanan on binlerce insanımızın da gelecekleri yandı! Hepsine yardım şart!

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İktidar ve ortağı yerel seçimlerden önce bir “Beka sorunu” lâfı tutturmuştu… Demokratik seçim sonuçları beka sorunu değildir ama orman yangınları gerçek bir beka sorunudur! Ülkemizin geleceğini karartıyor!

Her şeye para harcayan iktidar bir yangın uçağı bile satın almayıp, ülkeyi yabancıların kiralık uçaklarına mahkûm ediyor. Sonuç yüz karası!

Balık hafızalı toplum!

Toplum olarak en kötü yanımız “Balık hafızalı” olmamız!

Ortaya çıkan yolsuzlukları, vurgunları, çarpıklıkları bir süre tartışıyor, sonra unutup gidiyoruz. Her şey yapanın yanında kâr kalıyor. Böyle bir ülkenin rahat ve huzura kavuşması mümkün değildir!

Cumhuriyet refikimiz dün 5 soru sorarak topluma şunları yeniden hatırlattı:

1) 128 milyar dolar nerede?

Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.

2) 10 bin doları alan siyasetçi kim?

Bakan Soylu, bir siyasetçinin Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı ama kim olduğu hâlâ belirsiz!

3) 750 milyon dolar ödendi mi?

Ziraat-Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, ödenip ödenmediği belli değil.

4) Neden söndürme uçağı yok?

THK'da yangın söndürmek için 20 hava aracı olmasına karşın Orman Bakanlığı neden yangın söndürme işini özelleştirdi?

5) SBK'ya kimler kol kanat gerdi?

Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın davasındaki skandallar ve yurt dışına kaçışı açıklığa kavuşmadı!

GÜNÜN SÖZÜ

Tarih boyunca adaletsiz olan hiç bir saltanat ayakta kalmamıştır!