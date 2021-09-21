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Akıl dışı komplo teorisi!

Bunlar deli midir, ruh hastası mıdır, nedir?

Hangi akıl, hangi, mantıktır bu?

Şu iddialara bakın:

■ Fiyat artışları bir komploymuş!

■ Gıda fiyatları yükseltilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakmak istiyorlarmış…

■ İktidar, pahalılıkla devrilmek isteniyormuş!

■ Darbe hazırlığında olanlar bu kumpası kurmuşlar!

Daha neler neler…

Kimler söylüyor bunları?

İktidarın beslemesi olan yandaş medya!

Artan fiyatlardan komplo teorisi çıkartıyorlar!

Merak ediyorum: Gerçekten inanıyorlar mı bu söylediklerine?

“Acaba akıl sağlıkları yerinde mi?” diye düşünüyorum.

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Gıda fiyatlarının artmasının sorumlusu, 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve onun uyguladığı, tarım başta olmak üzere yanlış ekonomi politikaları değil de nedir?

Türk çiftçisini üretemez hale getirdiler.

Arz talebi karşılayamayınca, ekonomi biliminin doğal sonucu olarak fiyatlar arttı ve artmaya devam ediyor.

AKP'nin istikrarsız (bazılarına göre bilgisiz) ekonomi politikaları yüzünden Dolar ve Euro kurları âdeta uçtu…

Hal böyle olunca, tarımda kullanılan ve dövizle satın alınan mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi girdi maddelerin fiyatları da yüzde 85 dolayında arttı. Elektriğe yapılan fahiş zamlar da cabası!

Her girdinin fiyatları yükselirken, ürünlerin fiyatları yerinde sayacak değil ya…

Bu nedenle fiyat artışlarının önüne geçilemiyor!

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İktidar medyasının en saldırgan yayın organlarından biri:

“Şer ittifakının zam kumpası! Ak Parti hükümetinin olağanüstü yatırımlarını ve üretim odaklı büyüme oranlarını itibarsızlaştırmak isteyen bir el, piyasanın ayarları ile oynuyor!” diye yazdı.

Bu sözlerde en ufak bir mantık kırıntısı var mı?

Vatandaş çile çekiyor, çiftçi “Tarım öldü” diyor, bunlar hâlâ laga-luga ile milleti uyutmaya çalışıyor.

İktidar partisini yönetenlerin en büyük hatası gerçekle yüzleşmekten korkmaları, suçu hep başkalarının üzerine atmaya çalışmalarıdır.

Ancak… Milletin gözü açılmaya başladı artık… Aklı başında hiç kimse bunlara inanmıyor!

“Günah keçileri!”

Ülkede her şeyi tek başına yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan da, tüm AKP yöneticileri gibi, fiyat artışlarını üzerine almıyor…

Hani “Kabahat samur kürk olmuş, kimse giymemiş” denir ya… İktidarın, son günlerdeki fiyat artışları konusunda takındığı tavır da buna benziyor!

Allah'ını seven söylesin… Ülkeyi kim yönetiyor? Sen mi yönetiyorsun? Ben mi yönetiyorum? Bay Kemal mi yönetiyor? Ya da başkası mı? Sahi, kim yönetiyor?

Koca ülkede sorumluluğu kabul eden yok!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika gezisi öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalar yaparken:

“Zincir marketlerdeki fiyat farkını süratle kaldıracağız. Tüm denetimleri ciddi şekilde sürdüreceğiz. Bunu inşallah ABD dönüşü kendim takip edeceğim.” dedi.

Demek ki neymiş?

Sayın Cumhurbaşkanı'na göre suçlu zincir marketlermiş!

İktidar, aşırı zamların sorumluluğunu üstlenmiyor, kabahati hep başkalarının üzerine yıkmaya çalışıyor.

AKP cephesinde zincir marketlerin kendi aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiklerini iddia edenler bile var…

Oysa ülkeyi yönetenler şunu anlamalıdır:

Ekonomide, polisiye tedbirlerle, belediye zabıtalarının zorlamasıyla hiçbir sorun çözülemez!

Zincir marketleri töhmet altında bırakmak, günah keçisi (olumsuzlukların sebebi olarak gösterilen kişi veya kurumlar) yapmak doğru değildir.

Ekonominin “Arz-Talep Kanunu”dur bu… Üretim artmayıp da bunun yerine baskı artarsa, ürünler tezgâh altına iner ve ülkede karaborsa başlar. Eski yıllarda çok gördük bunu… Kimse o günleri unutmasın!

GÜNÜN SÖZÜ

Tuttuğun yol yanlışsa doğru yere varmanın imkânı yoktur!