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AKP iktidarının kaleleri sarsılıyor!

Güzel fakat huzursuz ülkemizde hiç rahat yüzü görebilecek miyiz?

İçinde bulunduğumuz endişe ve kaygılardan uzaklaşma umudumuz var mı?

Acı gerçek şu:

Bugünkü şartlarda ülkemizde huzur ortamının yaratılması, sevgi ve kardeşliğin tesis edilmesi zor. Neden?

Gerilim politikası izleyen iktidar sürekli gergin bir ortam yaratıyor da ondan…

Allah'tan, CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tuzağa düşmüyor, tüm vatandaşlara sükûnet çağrısı yaparak:

“Bunlar iktidardan gitmemek için her yolu deneyecekler. Koltuğu bırakma maliyetinin kendileri için ne kadar ağır olacağını biliyorlar” diyor.

Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener sokağa inip milletin dertlerini dinliyor, “Pahalılığın, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ayyuka (göğün en yüksek noktasına) çıktığı bu düzen değişecek. Bunlar iktidardan gidince Türkiye huzur bulacak” diyorlar.

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Önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Memleket Gezileri” kapsamında Adıyaman'da yurttaşlarla buluştu.

Adıyaman, AKP'nin kalesi olan illerimizden biridir ve son seçimde aldığı oy oranı yüzde 53.22'dir.

Akşener, AKP'nin kalesinde kiminle konuştuysa dertler sel gibi aktı ve gezi ilginç diyaloglara sahne oldu.

Badem üreticileri “Gırtlağa kadar borçluyuz. Geçen yıl 14 ton gübre 34 bin lira iken, bu yıl 92 bin lira. Biz bu gübreyi bahçeye vermezsek ürün alamayız ve borçlarımızı ödeyemeyiz. Üstelik bir de dışarıdan badem ithal ediyorlar” diye ağlaştılar.

Bir cep telefonu satıcısı “Sabahtan beri iş yapamadık. Bu düzenin sona ermesini istiyoruz. Dini siyasete âlet ediyorlar. Bu durumdan bıktık” diye şikâyet etti.

Emlakçılık işiyle uğraşan bir yurttaş “Faturalardan dertliyiz. Çok sıkıntı çekiyoruz” dedi.

Adıyaman'ın büyük ilçelerinden biri olan Kahta'da bir iş yeri sahibi Meral Akşener'e:

“Seçimleri kazanırsanız güzel şeyler yapacağınıza inanıyoruz. Ne olur kazanın ve bu düzeni yıkın!” diye yalvardı.

Bu arada genç bir vatandaş “Geldiğinizde hesap soracak mısınız?” diye sorunca Meral Akşener acı acı tebessüm ederek:

“Yahu hırsıza hesap sorulmaz mı hiç? Kim hırsızlık yaptıysa elbette ki hesabını soracağız!” diye cevap verdi.

Akşener'in Adıyaman gezisinden anlaşılan o ki iktidar partisinin en güvendiği kaleleri bile sarsıntı içinde!

Kılıçdaroğlu'nun vaadi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de nakliyecilerle bir araya geldiğinde;

“Sizlerden yüksek bedeller alıyorlar. Navigasyon ile sizleri oraya (paralı yollara) yönlendiriyorlar. Bazen trafik polisi arkadaşlar da yönlendiriyor. Öyle talimat almışlar. Biz sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bu yolların-tünellerin-köprülerin tamamını kamulaştıracağız” dedi.

Halkın en çok şikâyet ettiği konulardan biridir bu…

İki gün önce otomobiliyle Bodrum'dan dönen bir arkadaşım:

“İstanbul'a kadar, yollara-tünellere-köprülere 500 liradan fazla para ödedim. Arabam olmasa da uçağa binsem daha ucuza gelirdim. Milletçe kazıklanıyoruz!” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu: “İktidara otoyolları, tünelleri, köprüleri niye yaptınız diye sormadım. İhtiyaç varsa yapılır… Ancak ‘Bunları kaça yaptınız ve ne kadar geçiş garantisi verdiniz?' diye soruyorum. Cevap yok! Bunlar devletin yolu. Kaça yapıldığını niye söylemiyorlar?” diye soruyor. Haklı bir soru değil mi?

Tüm yurttaşlar, hayatlarında bir defa bile geçmeseler, bu yolların-köprülerin bedelini vergileriyle ödüyorlar.

Yandaş müteahhitler için hem ballı, hem kaymaklı olan bu düzenin, hakkaniyet adına değişmesi gerekiyor! Vatandaş o zaman rahat bir nefes alacak.

GÜNÜN SÖZÜ

Uçurtmalar, rüzgârın gücüne direnip, ona karşı koydukları için yükselir!