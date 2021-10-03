PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP iktidarının miadı doldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada:

“Ekonominin sorumluluğu bize ait” dedi.

Malûmu ilândır bu… Başka kime ait olabilir ki?

2002'den beri ülkeyi bu iktidar yönetiyor. 19 yılın sonunda geldiğimiz nokta nedir?

Yokluk içinde, gırtlağına kadar borçlu bir Türkiye!

İç ve dış borçlarımız korkutucu…

Pahalılık dayanılır gibi değil!

Temel maddelere yapılan ağır zamlar fiyatları tetikliyor, vatandaş eziliyor.

Enflasyon bir türlü düşürülemediği gibi, Dolar ve Euro'daki yükseliş de durdurulamıyor.

Aslında ekonomideki yangının sebebini Merkez Bankası Başkanı da biliyor ama koltuğundan olmamak için, Saray'dan gelen talimatların dışına çıkamıyor. Kendisinden önceki 3 Başkan'ın “Söz dinlemiyorlar” diye şutlandığını aklından çıkartmıyor!

Hal böyle olunca, döviz de almış başını gidiyor. 3 yıl önce 4.66 lira olan Amerikan Doları, bugün 9 liraya merdiven dayadı. Ulus olarak aynı oranda yoksullaştık!

★★★

İktidar bir yandan eğitim veremiyor, bir yandan işsiz bırakıyor, sonra da “Gençler neden yurt dışına kaçmak istiyor?” diye merak ediyor.

Kalacak yurt bile bulunamazken hangi genç Türkiye'de kalmak ister?

7'den 70'e ülkenin geleceğinden duyulan kaygı ve üzüntü büyük!

Elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota ağır zamlar yapan iktidarın, marketlere “Niye pahalı satıyorsun?” diye çatması gerçekten acayip!

AKP iktidarı 19 yılın sonunda yoruldu, yıprandı, ülkeyi yönetemez hale geldi.

Parti içinde bile şikâyetlerin arttığını, rahatsızlıkların tırmandığını duyuyoruz.

Peş peşe gelen zamların yarattığı pahalılık, enflasyon ve işsizliğe rağmen “Büyüyoruz, uçuyoruz, rekor kırdık.” gibi kalkınma masallarına artık inanan kalmadı!

Yaşanan olaylara gerçekçi bir gözle bakıp iktidarı eleştirenler garip bir şekilde “Hain, alçak, yabancı mihrakların adamı” ya da “Terörist” damgası yiyor!

★★★

Okumayan, araştırmayan, kamplara bölünmüş bir toplum haline geldik.

19 yıldır ülkeye gerilim ve kavga politikası hâkim…

Toplumda sevgi, huzur, dayanışma, dostluk, kardeşlik kalmadı!

Haziran 2023 seçimlerine kadar 21 yıllık olacak bu iktidardan kurtulmak zorundayız.

Miadı dolan (kullanım süresi biten, eskiyen) AKP'yi artık seçim kanununda yapacağı değişiklikler, trafoya girecek kediler bile kurtaramayacak gibi görünüyor!

Artılar ve eksiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in açılışında:

“Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi bakımından bekliyoruz.” dedi.

Ülkenin durumu meydanda… Sıkıntıda olmayan insan yok gibi…

Hayat pahalılığı ve işsizlik insanlarımızın hayatını karartıyor.

Tabii ki, iktidarın artılarını ve eksilerini sandıkta millet takdir edecek.

Ben sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 ile 2021 yıllarında aynı konuda yaptığı iki konuşmayı nakletmek istiyorum.

Erdoğan 2014 yılında “2023 hedefimiz, 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başına milli gelir asla hayal değildir.” demişti.

Aradan 7 yıl geçti… Erdoğan önceki gün Meclis'te “2024 yılında milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkartmayı hedefliyoruz.” dedi.

Rakamlar yarı yarıya düştü. Millet daha da yoksullaştı.

2 trilyon dolar milli gelirden 1 trilyon dolara indik!

Bu arada, kişi başına milli gelirimizin 2023 hedefi 25.000 dolardı. Bugün milli gelirimiz hedefin ancak üçte biri kadar: 8500 dolar!

Vatandaş, artıları-eksileri sanırım bu tabloya göre takdir edecek.

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayat rüya gibidir” derler ama bazı kişi ve toplumlar için kâbustur