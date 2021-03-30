Danıştay’ın müthiş (!) cevabı

“Öğrenci Andı”nın Danıştay tarafından kaldırılmasına en büyük tepkiyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli göstermiş “Maksatlı, marazi, melun bir heves!” demişti.

Danıştay'ın skandal bir karara imza attığını, milli gerçeklerle çatışan bu kararın “Pimi çekilmiş bir bomba” olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, ne yazık ki, sözlerinin devamını getirmedi ve “Andımız” konusunda derin bir suskunluğa büründü!

Olayın küllenip unutulmasını bekliyor olmalı!

Oysa vatandaşlar, onun bu sert çıkışından umutlu sonuçlar bekliyorlardı. Hayal kırıklığına uğradılar!

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Ancak, tüm ülkede tepki yaratan Danıştay'ın “Andımız” kararının peşini bırakmayıp ısrarla takip eden yurtseverler de var.

Bunlardan biri Dursun Atılgan…

Dursun Atılgan, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı'dır. Atatürkçü bir kurumun başkanı olarak Danıştay'a bir yazı yazıp açıklama istedi. Danıştay da ona cevap verdi…

Fakat bu cevap, bir kaçışa, durumu idare etmeye, “Ne şiş yansın ne kebap” demeye benziyor. Üzücü!

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Dursun Atılgan, Danıştay'a şunu yazdı:

“Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu'na, ANKARA.

Kurulunuzun Mart 2021 tarihli kararıyla ‘Devlet Nişan ve Madalyaları'ndan Atatürk kabartılarının kaldırılmasını ve Öğrenci Andı'nın okunmasının yasaklanmasını, kuruluşumuz Avrupa – ADD Federasyonu ve de kişisel olarak kendim ve Türk ulusu için bir hak ihlâli olarak değerlendirmekteyiz.

Türk olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal kimlik ve ulusal bilinç sahibi yurttaşları olarak, söz konusu kararların gerekçelerini bilmek, takdir edersiniz ki, hakkımızdır.

Yanıtınızı ivedilikle şu adrese bildirmenizi arz ve talep ediyoruz.

E-mail adresimiz: avrupa-add@email.de

Saygılarımızla… Dursun Atılgan (Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı)

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Danıştay Genel Sekrelerliği'nden cevap geldi… Geldi ama evlere şenlik, garip bir cevap!

Danıştay Üyesi Genel Sekreter Kemal Açıkgöz'ün yanıtı şöyle oldu:

“4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilemeyen, ilgide kayıtlı başvurularınız hakkında Başkanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.”

Vay canına! Ne cevap ama! Helâl olsun!

Koskoca Danıştay, böyle sudan bir cevabı (daha doğrusu cevap olmayan cevabı) kendisine nasıl yakıştırıyor, anlamak mümkün değil!

Saray'ın yeni umudu!

Hükümette değişiklikler bekleniyor.

AKP kulislerinde dolaşan acayip bir haber var:

“Eski Başbakan Tansu Çiller, Dış İşleri Bakanı olacak” diyorlar.

İddiaya göre, Mevlût Çavuşoğlu gidecek, Çiller gelecekmiş! Sadece dedikodu da olabilir!

Tansu Hanım'ın Başbakanlık yaptığı yıllarda Amerika'daki lobilerle iyi ilişkiler kurduğu, Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki buzları eriteceği, Türkiye ile Amerikan yönetimi arasında köprü kuracağı, Londra borsalarında borç para bulabileceği konuşuluyor.

Tansu Hanım, Dış İşleri Bakanlığı'nı kabul eder mi, bilmiyorum ama düşünülen işlerin hiç birini yapabileceğini sanmıyorum.

Onun, Türkiye'nin uluslararası görüntüsünü düzelteceğini hayal edenler, sadece hayalleriyle kalırlar!

Köprünün altından çok sular aktı, zaman hayli değişti çünkü!

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Saray'ın umudunu Tansu Çiller'e bağlaması konusunda meslektaşımız Ahmet Takan'ın şu sözleri dikkatimi çekti:

“Osmanlı'nın son dönemi de böyleydi… Saray iktidarı ağaçtan düşüyor… Düşerken de çürük dallara tutunup kurtulmaya çalışıyor! Daha ne diyeyim?”

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