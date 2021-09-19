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Devlet malı deniz!

Bu iktidar 20 yıldır ülkenin sorunlarını çözemediği gibi, tam tersine yeni yeni sorunlar yarattı…

Başarısız yönetimin yarattığı hasar çok büyük!

İktidar şimdi dinci ve milliyetçi söylemlerle milleti avutup, boş midelerin gurultusunu bastırmak istiyor.

Asgari ücreti 16 misli arttırdıklarını, maaşları kat kat yükselttiklerini, yabancı ülkelerin Türkiye'yi kıskandığını iddia ediyorlar. Yani “İçtiğimiz ayran, dünya bize hayran!”

Oysa Türkiye fena halde fakirleşti, ne yazık ki!

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Bugün en büyük banknotumuz olan 200 TL. 1 Ocak 2009'da piyasaya çıkmıştı. O tarihte dolar kuru 1.52 idi. Yani 200 TL. 131 dolara karşılık geliyordu.

Bugün dolar kuru 8.60 civarında. 200 lira ile sadece 23 dolar alınabiliyor. 12 yılda dolar bazında 5.5 kat fakirleştik.

Sen asgari ücreti 16 kat değil, 26 kat arttırsan ne olur ki? Rakamların artması bir şey ifade etmez, önemli olan paranın alım gücüdür.

Vatandaşların büyük bir kısmı, işçi, memur, emekli, eline geçen parayla geçinemiyor, “Sefilleri oynuyoruz” diyorlar.

Buna karşılık iktidar ve çevresi zenginleştikçe zenginleşiyor. Saray'a yakın olanlar üçer-beşer maaş alıyor, paraya para demiyorlar!

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Bir hafta kadar önce gazeteci Orhan Yıldırım'ın, iktidarın en hararetli yandaşlarından olan eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in TRT'den ayda 710.000 lira maaş aldığını, bunun yılda 8 milyon 520 bin lira olduğunu iddia etmesi, duyanların dudaklarını uçuklatmıştı.

Asgari ücretli 251 kişinin ücretine eşit olan bu müthiş rakam doğru muydu, yanlış mı? Ya da ne derece doğruydu?

İlk günlerde TRT de, Rıdvan Dilmen de garip bir sessizliğe büründü.

Kamuoyunda tepkiler büyüyüp, insanlar “Devlet malı deniz, yemeyene (!!!!!) denir ama bu kadar da olmaz ki! Bizim elektrik faturalarında metazori ödediğimiz harçlar nerelere gidiyor?” diye homurdanmaya başlayınca TRT dün akşam geç saatlerde açıklama yapmak zorunda kaldı. Özetle:

“Bazı art niyetli kesimlerin kendi menfaatleri adına giriştikleri bu ilgi çekme çabasına katkı sağlamamak için şu ana kadar bir açıklama yapılmamıştır. Söz konusu yalan ve iftiraların TRT'nin kurumsal itibarına zarar verme aşamasına gelmesi ve son süreçte siyasete malzeme edilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı olmuştur… Ortaya atılan rakamlar asla doğru değildir, hayal ürünüdür” denildi.

Bu tamam da… Sayın TRT yetkilileri Rıdvan Dilmen'e ne kadar ödeme yapıldığını açıklamadılar. Neden açıklamadılar? Bahsi geçen rakamların yarısı, üçte biri, hatta dörtte biri ödense bile bu astronomiktir, fahiştir, halkın vergilerini heba etmektir.

Rıdvan Dilmen, düşük reytingli TRT-3 kanalında futbol yorumları yapıyor. Ağzından çıkan kelimeler altınla mı tartılıyor, nedir? Milletin bunu bilmeye hakkı var!

TRT'ye çağrımdır!

TRT yetkililerine çağrımdır. Astronomik maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen'e ödediğiniz ücreti lütfen açıklayın.

Bu ticari bir sır değildir! Gerçeği söylemekten kaçındığınız ve rakamları açıklamadığınız sürece kamuoyunda kuşkular artarak devam edecektir.

TRT yönetimi şeffaf olmalıdır.

Bu iktidar döneminde nedense her şey vatandaşlardan gizleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iktidara mensup bir parlamenter için “Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş alıyor” diye bizzat açıklama yapmıştı. Ne oldu? O parlamenterin adı hâlâ sır gibi gizli tutuluyor. Bunun gibi birçok örnek verilebilir.

Ülkemizde şeffaflık yok! Birçok icraat bir sis perdesinin altında…

İktidarın mezhebinden ve meşrebinden olanlar bolluk içinde yaşarken, milyonlarca kişi 2 bin 825 lira olan asgari ücretle yaşamaya çalışıyor… Daha doğrusu yaşamıyor, çile çekiyor!

İşte böyle bir ülkenin talihsiz vatandaşlarıyız!

GÜNÜN SÖZÜ

Sabret eşeğim, yoncalar bitsin, onları ye, açlığın dinsin (Nasreddin Hoca)