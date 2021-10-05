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Dindar Anayasa!

Türkiye'nin bugünkü durumu ne?

Hasar çok büyük!

20 yıla yaklaşan AKP iktidarında her taş yerinden oynadı, ülkenin bütün değerleri yıkıldı.

Cumhuriyet'in ilke ve devrimleri sürekli kötülendi, ulus birliğinin çimentosu olan laikliğe savaş açıldı, insanlar karşıt kamplara bölündü.

Toplum olarak en az 20 yıl geriye gittik! Din istismarı ile uygar Batı ülkelerinden kopartılıp, Ortadoğu bataklığına doğru sürükleniyoruz.

Yıllardır niyetlerini ağızlarında geveliyorlardı.

Büyük Millet Meclisi'nin AKP'li eski Başkanı İsmail Kahraman nihayet “Türkiye'yi bir din devletine dönüştürmek istediklerini” itiraf etti.

Tepeden gelen talimatla konuştuğu anlaşılan İsmail Kahraman, Birlik Vakfı'nda verdiği konferansta yeni anayasada dinin olmasını isteyerek:

“Dindar bir anayasa yapalım. İlk 4 madde değişebilir” dedi.

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Anayasa'daki ilk 4 madde nedir?

1) Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

2) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir.

3) Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir, Başkent Ankara'dır, milli marşı ‘İstiklâl Marşı'dır.

4) İlk üç madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

İşte AKP adına konuşan İsmail efendi bu maddelerin değişmesi gerektiğini söylüyor.

Bunların hangisi battı ona?

Sanırım o maddelerin yerine şeriat hükümleri düşünülüyor!

Ülkeyi çağlar gerisine götürecek böyle ilkel bir anayasayı bu millet kabul eder mi? Öyle düşünenler çok yanılıyor!

Türkiye hiçbir zaman “Kravatlı Afganistan” olmayacak!

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Türk Milleti'nin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacağına inancımız tamdır.

Bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletin umududur.

CHP'nin Abant'taki çalışma kampında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın bu ülkeye verdiği tahribatın büyük olduğunu belirterek:

“Telafi edeceğimiz çok hasar var. Halkımızla birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Enerjimiz, gücümüz yerinde” dedi.

Bir kısım insanlar tarafından şeriat çığlıklarının atıldığı ülkemizde Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in uyum içinde çalışmaları millete umut veriyor.

AKP'yi İsmail Kahraman da, Diyanet İşleri Başkanı'nın siyasi konuşmaları da, seçim sisteminde yapılacak değişiklikler de kurtaramayacak!

Sistem her yerde tartışılıyor

İktidarın son umudu dini kullanmak olduğu için Meclis eski Başkanı İsmail Kahraman ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi isimler sahaya sürüldü.

Bunlar, yaptıkları konuşmalarla beyin yıkamak istiyorlar.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen acayip yönetim tarzında, 3 yıl 3 ay gibi kısa bir zaman dilimi içinde devlet kurumları çöktü Sistemin ağır zamlar, işsizlik ve yoksulluk ürettiği görüldü.

Paramızın pul olduğunu, 2018 yılında 4.30 lira olan dolar kurunun 8.90 liraya fırladığını, elektrik fiyatlarının 3 yılda yüzde 101 arttığını, maaşların kuşa döndüğünü hep beraber gördük. Her yerde tartışılmaya başlanan bu sistem artık halktan onay alamaz!

TEBESSÜM

Yetim kız ve ağa!

Köy yerinde yoksul ama genç ve güzel kızın annesi ve babası ölmüş…

Kimsesiz ve beş parasız kalan genç kız ne yapacağını şaşırmış…

Komşuları ona acıyarak şu tavsiyede bulunmuşlar:

“Ağa'ya git, yalvar-yakar, ne yaparsan yap, ondan bir eşek iste… O eşekle evlere su taşır, geçinir gidersin…”

Kız, ağaya gidip kendisine bir eşek vermesini istemiş. Ağa şöyle bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra:

“Eşeği ne yapacaksın kızım?” demiş “En iyisi seni evlendireyim. Bir koca beş eşeğe bedeldir!”

GÜNÜN SÖZÜ

Doğru sözlü olmak güzel bir erdemdir ama o da birçok siyasimizde yok!