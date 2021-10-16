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Doğruyu söyleyen tekmeyi yiyor!

Yok yok… Ülkede kötü giden işlerin düzelmesine atık imkân yok!

Önce zihniyetin değişmesi gerekiyor!

Yönetilemeyen Türkiye'de işlerin yoluna girmesi için, ülkeyi bu hale getirenlerin gitmesi lâzım… Ne kadar erken giderlerse, ülke için o kadar yararlı olur.

Ekonomik gerçeklerden uzaklaşarak Türk parasını bir gecede yerle bir eden bu yönetimin alaturka zihniyetten kurtulması pek mümkün değil gibi!

Ulus olarak her geçen gün irtifa kaybediyoruz.

İktidarın ekonomik takıntıları devam ettikçe biraz daha batmamız kaçınılmaz oluyor.

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Üç yıl önce “Türkiye'yi uçuracak” iddiasıyla başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sadece doları uçurdu

Vatandaş ise tepetaklak yere çakıldı!

2018 yılında “Tek Adam Sistemi” ne başlandığı gün 4.53 lira olan dolar kuru, dün 9.20 lirayı geçti.

Dolara yatırım yapanlar ellerini bile kıpırdatmadan servetlerini ikiye katladılar. Halkımız ise aynı oranda fakirleşti.

Ekonomik gerçekler tersyüz edildikçe ve ülke ekonomisi ehil ellere teslim edilmedikçe memlekette fukaralığın artacağı kesin..

Artık bu gidişi durdurmak mümkün değil gibi görünüyor

Belirsiz bir geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyoruz!

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Ülkemizde kimsenin anlam veremediği işler yapılıyor. “Söz dinlemediler” diye sık sık Merkez Bankası Başkanı değiştiriyor.

Merkez Bankası'nın yönetimi ile oynandıkça dolar kamçılanmış gibi şaha kalkıyor.

Akıl ve bilimden uzaklaştıkça daha da batıyoruz!

Merkez Bankası'na hafta içinde yapılan gece yarısı operasyonu, piyasalarda doları patlattı!

Eski yıllarda dolar yükselişe geçtiği vakit Merkez Bankası dolar satıp dövizin ateşini düşürürdü.

Şimdi kasada doları frenlemek için piyasaya sürülecek dolar kalmadı.

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Merkez Bankası'nın, ikisi başkan yardımcısı olmak üzere, üst düzey 3 yöneticisi neden görevden alındı?

128 milyar doların gereksiz yere eritilmesine itiraz ettikleri ve faiz indiriminin yanlış olduğunu söyledikleri için, üst düzey 3 yöneticinin görevlerine son verildiği belirtiliyor.

Yani, doğruyu söylediler, tekmeyi yediler! Sözün özü bu!

Zihniyet böyle oldukça ülkede hangi işimiz düzelebilir ki?

Çoklu maaş saltanatı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener bol maaşlı yandaşlara “Saray'da 5-10 maaş alan danışmanlar var… Ayıptır ve günahtır. Haram zıkkım olsun! Bu düzeni sandıkta demokrasiyle yıkacağız” diye tepki gösterdi.

Haklıdır, fakat devir böyle… Birden fazla maaş alan sadece Saray'da değil birçok yerde var. Bal tutan parmak yalıyor…

Meclis'e sunulan “Kooperatifçilik Kanunu” görüşülürken komisyonun CHP'li üyeleri, kooperatiflerde görev yapan yöneticilerin 3-5 maaş almamasını ve 1 maaş ile sınırlandırılmasını istedi. CHP'li Çetin Osman Budak:

“Ülkede çoklu maaş saltanatına son vermeliyiz” dedi ama ne fayda?

Öneri, AKP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Bu teklif kabul edilirse Saray'a emsal olmasından korktular herhalde!

TEBESSÜM

Dayısının ortağı!

Kızın babası, damat adayına sorar:

“Kötü bir alışkanlığın var mı?”

“Aman efendim, bütün kötülükler benden uzaktır… Alkol kullanmam, sigara içmem, kumar oynamam, çapkınlık yapmam…”

“Peki, ne iş yaparsın?”

“Dayımın ortağıyım efendim…”

Kız babası buna memnun olur ama yine de sorar:

“Dayın ne iş yapar?”

“Bir iş yapmaz efendim. Onunla işsizlikte ortağım!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayat hazır bir reçete değil, her an değişebilen büyük bir serüvendir!