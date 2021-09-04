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Düştüğümüz kuyuda zıplıyoruz!

Ekonomimiz şaha kalmış (!) büyüyor ama halkımız yoksullaşıyor!

Nasıl oluyor bu?

Bir toplum büyüyerek yoksullaşır mı?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in hafta içinde açıkladığı yüzde 21,7 büyüme rakamları kaç gündür, acı acı güldürüyor milleti!

Madem yüzde 21,7 büyüdük, bu mutluluğu vatandaşla paylaşıp, işçiye, memura, emekliye yüzde 21,7 zam yapsanıza… Adalet, hakkaniyet bunu gerektirmez mi?

Siz kalkın, işçiye, memura, emekliye sefalet zammı yapın, sonra da yüzde 21,7 büyüdük diye caka satın!

Milyonlarca insanın ekonomiden aldığı pay düşüyor, sofradaki ekmeği küçülüyor, siz hâlâ büyümeden bahsediyorsunuz!

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, iktidarın ekonomi politikasını eleştirirken “Çiftçi hariç, işçi hariç, manav hariç, bakkal hariç, birileri büyüdü.” diye acı gerçeğe parmak bastı. Haklı değil mi?

Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası, hormonlu büyümeyi şu cümleyle özetledi:

“100 metrelik bir kuyuya düşmüşsünüz, sonra 20 metre yukarı zıplamışsınız ama hâlâ aynı çukurda, 80 metre derinliktesiniz. Halimiz maalesef buna benziyor!”

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Meriç Köyatası anlatıyor:

“Büyüme rakamlarını geçen yılın aynı dönemdeki üç ayına göre yüzde 21,7 hesapladılar. Fakat aynı döneme göre değil de, yılın son çeyreğine göre hesaplasalardı yüzde 9 gibi dehşet verici bir oranda küçülmüş olduğumuz ortaya çıkacaktı!

Bırakın refah artışını, mevcut durumu bile koruyamadık. Aldatıcı, zehirli bir büyümeyle karşı karşıyayız! Fakirlik kıskacından kurtulmak ve refaha erişmek meşakkatli ama çok da uzak değil…

Yeter ki ülke ekonomisi bilgili, ehil kadrolar tarafından yönetilsin!”

Dolara göre büyüme sıfır!

Hazin halimizi şöyle özetleyebiliriz:

* Ülkede 26 milyon kişi icralık…

* 34,5 milyon vatandaşın bankalara 899 lira borcu var.

* 10 milyon insanımız işsizlik işkencesi çekiyor.

* 7 milyon 700 bin vatandaşımızın aylık geliri 1192 lira…

* Son bir yılda 50 bin esnaf iflas etti…

… Ve Türkiye büyüyor, öyle mi?

Helâl olsun! TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) birilerini memnun etmek için büyüyen bir ülke yarattı! Peki, gerçek nedir?

Büyüdüğü iddia edilen Türkiye, ne yazık ki, son 4 yıldır yerinde sayıyor.

Kâğıt üzerindeki büyümeler, yaratılan cennetler inandırıcı değil!

Son dört yılda, bırakın büyümeyi çalışan sayısı bile 238 bin kişi azaldı.

Ülkemizde iş bulup geliri artanlar elbette ki var ama bunların sayısı çok az!

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıkladığı yüzde 21,7 büyüme iddiasını dolar olarak hesaplarsak sonuç ne çıkar biliyor musunuz? SIFIR…

Evet, dolara göre yüzde sıfır büyüdük. Gerçek bu!



Yeni ve cüretli bir adım!

Yeni adli yılın açılışı nedeniyle Yargıtay'da yapılan tören, laiklik dışı konuşmalara sahne oldu. Hiç görülmemiş bir uygulama ile kendisine dua etme görevi verilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Türkçe ve Arapça dua ederek, Yargıtay hâkimlerine telkinlerde bulundu.

Adalet eski Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, bana gönderdiği mesajda bunun yeni ve cüretli bir adım olduğunu vurgulayarak şu görüşlere yer verdi:

“Diyanet İşleri Başkanı'na yaptırılan, Cumhurbaşkanı ve Yargıtay Başkanı'nın da katıldıkları dua ile Laik Cumhuriyete Fatiha okutulmak istenmiştir.

Ancak, Türk Milleti bu girişimleri etkisiz bırakacak bir bilinçle, Anayasa'da yazılı değişmez nitelikleriyle Cumhuriyete sahip çıkmasını bilecektir.”

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