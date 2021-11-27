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Fırsatçılar!

Çok üzgünüm. Ne yazık ki, ulus olarak her geçen gün kimyamız daha da bozuluyor!

Doların çılgınca arttığı, paramızın ateşe düşen kartopu gibi eridiği, kâbus dolu günler yaşıyoruz.

Yabancılar için ülkemizde her şey sudan ucuz hale geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi koşa koşa Türkiye'ye gelip, bizimkilerle 10 anlaşma yaptı, Türkiye'ye 10 milyar dolar getirmeyi vaat etti.

Babasının hayrına değil tabii…

Varlıklarımız Araplara satılacak…

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İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik:

“Ülkemiz o kadar kötü yönetiliyor ki, Türkiye'nin bütün mal varlıklarını değersiz hale getirdiler. Yabancılar 5 milyar dolara Anadolu'da bir şehrimizi satın alabiliyor. Bunun ötesi kalmadı!” dedi.

Durumumuz bu kadar acı ve utanç verici maalesef!

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Halimiz, Amerikan İç Savaşı'ndan mağlûp çıkan Güneylilerin durumuna benziyor. Güneylilerin mallarına sudan ucuza el koyan fırsatçılara “Carpetbaggers” deniliyordu.

Gazeteci kökenli hukukçu arkadaşım Arsal Tüzüner, gönderdiği e-postada bunu hatırlatarak şöyle diyor:

“Günaydın Rahmi Abi,

‘Carpetbagger' Amerika'da, iç savaşın bitmesinden sonra açıkgöz ve maceracı Kuzeyli Beyazların, Güney'e akın ederek, oradaki ezilmiş ve bitkin insanların mal varlıklarını bedavaya denilecek paralarla ellerine geçirmeleri ve bu varlıkların eski sahiplerini de tarla ve tesislerinde neredeyse boğaz tokluğuna çalıştırmalarıdır.

Bu Kuzeyli fırsatçı beyazlara ‘Carpetbaggers' deniliyor. Türkiye şu anda, Kuzey'den gelen zengin yabancılara mal varlıklarını çok ucuza satıyor ve insanlarımız aynı tesislerde çok ucuza çalışıyor.

Çok üzgünüz. Saygılarımla.”

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Bankalarımız, limanlarımız, tesislerimiz, fabrikalarımız, en değerli şirketlerimiz yabancılara gitti, gitmeye devam ediyor.

Arap Prens Ziyal El Nahyan koşa koşa geldi. Ucuza ne varsa satın alacak.

Bir vakitler, iktidar yandaşlarının “15 Temmuz Kanlı FETÖ Kalkışması”nı finanse eden 'Şerefsiz' olarak ilan ettiği Muhammed bin Ziyal el Nahyan, yıllar sonra bu defa Ankara'da şerefli bir Arap Prensi olarak karşılandı.

Adamın Türkiye'ye yatırım yapacağı, fabrikalar açacağı filan yok. Pazarlanan ülkemizde işine yarar ne bulursa satın alacak!

İşin en hazin tarafı, Türkiye'nin değerlerinin pazarlanmasına karşı çıkanlar hain ilan ediliyorlar.

Döviz kuru arttıkça halkın ekmeği küçülüyor, yandaşların ise sofraları zenginleşiyor.

Her yanımız yalan-dolan! Türk milleti son bir ayda en az yüzde 30 daha fakirleşti! Gerçek olan bu!

Kemal Baytaş Kültür ve Sanat Vakfı Kütüphanesi

Türk Tanıtım Vakfı Başkanı Kemal Baytaş günümüzün önemli hayırseverleri arasında yer alıyor.

Kemal Baytaş, 39 yıl önce kurduğu vakıfla Türkiye'nin dış tanıtımıyla ilgili birçok proje ve etkinliğe imza atmış, yurt içi ve yurt dışında özverili çalışmalarıyla Türkiye'ye çok sayıda ödül kazandırmıştır.

Kemal Baytaş'ın yeni eseri Ankara'da, Çankaya Belediyesi ile ortaklaşa yaptırdığı “Çankaya Belediyesi Kemal Baytaş Kültür ve Sanat Vakfı Kütüphanesi”dir.

Halkımızın, özellikle gençlerimizin yararlanması için kurulan kütüphanenin açılışı bugün saat 14.00'de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Kemal Baytaş tarafından birlikte yapılacak.

Açılışa, Kemal Baytaş'ın ülke yararına yaptığı çalışmaları takdirle izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.

Kemal Baytaş “Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, gördüğünden anlam çıkartmak ve düşünmektir. Ülkelerin gelişimi kültürle olur. Böyle modern bir tesise katkıda bulunmuş olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ

Bir şey kanundur diye doğru olmaz. Doğru olan kanun olmalıdır!