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Gel de şaşırma!

“Amerika'nın halini, görüyorsunuz değil mi?

İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi?

Benzin yok, benzin!

Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar…

Yiyecek bulamıyorlar!

Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok!”

Yukarıdaki sözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ait…

Ben bu sözleri duyunca, şaşırdım kaldım!

Çünkü… Doğrusu böyle bir şey ne duyduk, ne gördük!

Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği ülkelerde çok sayıda dostumuz var. Hepsiyle zaman zaman konuşuyoruz. Hiçbiri bana o ülkelerde böyle kuyruklar olduğundan, yiyecek bulamadıklarından söz etmedi…

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Onlara bir bir sordum:

“Ne kuyruğu Allah aşkına? Biz kuyruk falan görmedik! Yiyecek sıkıntısı filan da söz konusu değil!” diye şaşırıp kaldılar!

Onların anlattıklarına göre:

Almanya, Fransa ve Amerika'da herkes her istediğine ulaşabiliyor. Marketler gıda ürünleriyle dolu. Üstelik Türkiye'deki gibi sık sık yapılan zamlarla fiyatları ikiye-üçe katlanmıyor!

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İngiltere'de de hiçbir yiyecek sıkıntısı yok. Marketler ürün dolu.

Yalnız akaryakıt istasyonlarında yakıt kuyruğu var. Bu kuyruk özellikle dizel araçlar için geçerli…

O da ürün yokluğundan değil, yakıt nakli yapacak tankerlere yeterli sayıda şoför bulunamamasından kaynaklanıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası ve Korona salgını nedeniyle ülkede ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı çekiliyor. Bu yüzden son haftalarda petrol istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.

İngiliz Hükümeti sıkıntıları bitirmek için diğer ülkelerden yüksek ücretlerle ağır vasıta şoförleri getirtiyor.

Çekirdek enflasyon!!!

Merkez Bankası Başkanı Prof. Şahap Kavcıoğlu “Çekirdek enflasyon” diye tutturdu gidiyor!

Çekirdek enflasyon yavaşlıyormuş, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendiriyorlarmış, falan filan…

Nasıl lâflar bunlar? Anlayan vatandaşa aşk olsun…

Faiz indirimi için çekirdek enflasyonu esas alıyorlar. Faizler iniyor ama dolar kuru yükseliyor. Doların artışıyla birlikte enflasyon frenlenemez hale geliyor, kazığı vatandaş olarak biz yiyoruz.

Halkın enflasyonu ile çekirdek enflasyon ayrı ayrı şeyler…

Milleti yakan, canından bezdiren, hayatı haram eden çekirdek enflasyon değil, gerçek enflasyondur.

Çekirdek enflasyon, gıda ve enerji gibi kalemlerin manşet enflasyondan çıkarılmasıyla elde edilir.

Akaryakıt, elektrik, doğalgaz, gıda, alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün ürünleri, sebze ve meyveler, yani halkın öncelikle kullandığı zorunlu tüketim maddelerinin hiçbiri çekirdek enflasyonda yer almaz.

O zaman ne olur? Çekirdek enflasyonun kerametlerini anlatmak bir fayda etmez, aç kalan insanlara çare getirmez!

Millet çektiği ıstırabı, girdiği sıkıntıları, cebinden çıkan parayı biliyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, lagalugayı bırakıp doların yükselmesini frenleyerek halkın enflasyonuna çare bulmalı!.

TEBESSÜM

Dırdırcı kadınlar

Adam sinemaya gider… Önünde iki kadın oturmakta ve dırdır konuşup dedikodu yapmaktadır.

Sinemanın ışıkları söner ve film başlar… Başlar ama adamın önündeki sırada oturan iki kadın lâklâk konuşmaya devam ederler…

Kadınların konuşmasından filmi anlayamayan adam sonunda dayanamaz ve kadınlardan birinin omuzuna dokunarak:

“Affedersiniz hanımefendi, duyamıyorum…” der.

Kadın başını arkaya çevirerek sinirli bir şekilde cevap verir:

“Aaa, duymayın tabii… Bizi dinlemeniz çok ayıp… Özel bir şey konuşuyoruz herhalde!”