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“Golden Ear” ödülünü bir Türk kazandı

Türkiye ne yazık ki, aklın ve bilimin yolundan gitmiyor. Bu nedenle her alanda zayıfız! Fakat…

Zaman zaman da olsa, genç girişimci insanlarımızın yurt dışında kazandıkları başarılarla gurur duyuyor, teselli buluyoruz.

Kerem Küçükaslan, bu başarılı girişimcilerden biri…

Cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı gibi büyük işadamlarına elbiseler diken ünlü terzi Yusuf Kenan Küçükaslan'ın oğlu…

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Yıllar önce Amerika'ya giden Kerem Küçükaslan'ın 10 kişilik bir ekiple kurduğu “Absolare “ adındaki şirket, yıllar içinde gelişti, güçlendi, dünyanın 24 büyük ülkesine müzik sistemleri satar hale geldi.

Öyle ucuz bir şey zannetmeyin… 40 bin, 50 bin dolarlık müzik sistemleri bunlar…

“Absolare” ve “Echole” isimlerini dünya markası yapan Kerem Küçükaslan “kablo ve amplifikatör” sektöründe, Amerika tarihinin en çok fuar ödülü toplayan firması haline geldi.

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Bütün bunları bir Amerikan müzik dergisinde çıkan “Robert Harley” imzalı ilginç bir makaleden

öğrendim.

Derginin şef editörü olan Robert Harley yazısının tamamını Kerem Küçükaslan'ın şirketine tahsis etmiş, bu markanın özelliklerini anlatıyor.

Otomativ sektöründe “Rolls Royce” markası ne ise, müzik sistemlerinde “Absolare” markasının o olduğu belirtiliyor.

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Robert Harley'in makalesinden öğrendiğime göre:

Kerem Küçükaslan'ın “Absolare Şirketi”, Amerika'da “2021 Golden Ear” (Altın Kulak) ödülüne lâyık görüldü.

“Altın Kulak – Golden Ear Ödülü” müzik sistemlerinde Amerika'nın en prestijli ödülü…

Kerem Küçükaslan, müzik sistemlerinin katma değeri yüksek olan ahşap ve deri bölümlerinin üretimini Türkiye'de yaptırarak ülkemize döviz de

kazandırıyor.

Bir Türk gencinin müzik sistemleri alanında uluslararası bir güce ulaşması bizim için sevindirici bir olaydır.

Ünlü terzi Yusuf Kenan'a oğlunun firmasının Amerika'nın en saygın ödüllerinden olan “Golden Ear” ödülünü kazanınca neler hissettiğini sordum…

“Haber muhteşem… Annesi Filiz Hanım ve ben ülkemize hayırlı bir evlât yetiştirdiğimiz için ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam. Gururluyum.” dedi.

Genç girişimcilerimiz yurt dışında güzel şeyler başarıyor.

Doların vahşi tırmanışı!

Bugün haftanın ilk günü… Merak Büyük!

Neyi merak ediyor insanlar?

Geçen hafta 9,27 lirayı gören dolar, vahşi tırmanışını sürdürecek mi?

Dolar kuru yükseldikçe vatandaşlar olarak biz aşağıya gidiyor, fakirleşiyoruz.

“Haftanın ilk gününe dolar nasıl başlayacak?” diye sorduğum ekonomist dostlar:

“Çıktı dokuza, inmez sekize! Kurdaki artış eğilimi sürecek.” dediler.

Siyaset bilimcilerine göre, ülkede işlerin düzelmesi için öncelikle Partili Cumhurbaşkanı Sistemi'ne “Tamam mı, devam mı?” diye halkın bir karar vermesi lâzım! Bu nedenle erken bir seçim şart görülüyor!

TEBESSÜM

Trafik denetimi…

Adam gecenin ilerlemiş bir saatinde “ Sağa dönülmez” işaretine hiç aldırış etmeden “Boş ver yaa” diyerek sağa sapmıştı ki, keskin bir düdük sesiyle irkildi.

Nereden çıktığını fark etmediği bir trafik polisinin işaretiyle yavaşlayıp sağa yanaştı.

Trafik polisi sol elinde ceza makbuzu ile arabaya yanaşarak sertçe sordu:

“Sağa dönülmez levhasını görmediniz mi?”

Adam samimi şekilde itiraf etti:

“Gördüm memur bey…”

“Peki neden uyarıyı dinlemediniz?””

“Sizi görmedim de ondan memur bey!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bilgili olmak insana cesaret ve güven verir, cehalet ise küstahlık!