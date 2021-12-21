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Hepimiz bir inadın kurbanı oluyoruz!

Ülkemizde bol miktarda olan ne var?

■ Pahalılık var…

■ Yokluk var…

■ Güvensizlik var…

■ Umutsuzluk var…

■ Ülkeyi ekonomik iflasın eşiğine getiren kriz var!

Bunları hâlâ görmüyor, “Yeni bir ekonomi modeli uyguluyoruz!” diyorlar.

İnsanın “Hay sizin yeni modelinize…” diyeceği geliyor.

Ülkemizi siyasal ve ekonomik iflas haline getirmişler, Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise hâlâ “Yeni model” masalı anlatıp duruyor!

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İşçisinden emeklisine, esnafından çiftçisine, memuruna kadar herkes “model” adı altında oynanan ekonomik kumarın çaresizliği içinde…

İktidarın, bilimden uzaklaşıp yanlış politikalarda ısrar etmesi, memleket ekonomisini adım adım bataklığa sürüklüyor…

Siz, biz, hepimiz, bu inadın kurbanı olacağız, oluyoruz!

Piyasalar alev alev… Muhteremler ise yangına benzin dökmeye devam ediyorlar!

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Yoksulluk artıp, Belediye'nin Halk Ekmek büfeleri, ucuz ekmek almaya koşan yoksul halkın talebine yetişemezken, şaşkınlık verici bir haber, duyanların neredeyse dudaklarını uçuklatacaktı…

Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde şu müthiş açıklamayı yaptı:

“Beştepe Sarayı'na tanesi 474 bin 950 Euro olan 3 adet Mercedes S-600 Guard marka araç alındı. Bu 3 Mercedes'in toplam fiyatı yaklaşık 27 milyon Türk Lirası ediyor!”

İşte, ülkemizde yaşanan hazin çelişkinin, önemli sebeplerinden biri de bu!

Bir yanda ekmek kuyrukları, öbür yanda paraya para demeyen görkemli bir yaşam…

Sözün bittiği yer burası!

Anadolu yollarında…

Biz İstanbul ve Bodrum'da yaşıyor, Muğla, Ankara ve İzmir'i de biliyoruz.

Peki, diğer illerde durum nasıl?

Bunları da genellikle okurlarımızdan gelen e-posta mesajlarından öğreniyor ve onlara şükran duyuyoruz.

Bu arada, Anadolu illerini karış karış gezen bir meslektaşımız var: Murat İde.

Murat kardeşimiz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanlığını yapıyor ve onunla birlikte il il, kasaba kasaba geziyor… Anadolu'yu bir de Murat İde'den dinleyelim:

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“Yollardayız…

Bu satırlar da Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep ziyaretlerinin ardından Ankara yolunda kaleme alındı.

Ankara'da oturup ahkâm kesmek yerine, milletin ayağına gidip derdini dinlemek, normal şartlarda bir siyaset biçimi ya da siyasi bir tercih.

Ama Türkiye'nin bugünkü şartlarında bir mecburiyet.

Çünkü herkes öyle dolu ki, herkes öyle kırgın ve kızgın ki…

Milletin arasındaki muhalefete, A Haber'iyle, saçmalayan elemanlarıyla kumpas kurduran iktidarın anlamadığı şudur:

‘Muhalefet de insanların sitemine, derdine kulak vermezse, millet patlamanın eşiğinde…'

Aslında yatsın kalksın, muhalefetin bu çabasına dua etsinler.

Artık sosyal medyadaki paylaşımlar da kesmiyor öfkeyi…”

TEBESSÜM

Utangaç bir genç adam ile güngörmüş sevgilisi kırlarda sohbet ederek dolaşırlarken kurnaz kız birden:

“Bunu biliyor muydun sevgilim?” diye sorar.

“Neyi biliyor muydum?”

“Bir kitapta okumuştum. Buna göre bir erkeğin iki kolu, sevdiği kızın göğüslerinin çevresine eşit gelirmiş. Doğru mudur?”

Delikanlı:

“Öyle mi?” der “O zaman gidip bir ip bulayım, ölçelim…”

GÜNÜN SÖZÜ

Akıllı siyasetçiler başkalarının aklını da kullanır!