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İktidarda “Çoklu organ yetmezliği”

Anketlerin dili iktidar için acımasız görünüyor.

Erken ya da geç, ne zaman yapılırsa yapılsın AKP'nin seçimleri kaybedeceği anlaşılıyor.

İktidar ve ortağı, başlarına gelecekleri kuzu gibi bekleyecek cinsten değil!

Ee, ne yapacaklar?

Ülkeyi düzeltme çareleri arayacakları yerde, seçim yasası ile oynuyorlar.

Bir süredir “Yeni Seçim Yasa Tasarısı” hazırlamakla meşguller.

Bu tasarı, 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak olan Meclis'in en önemli gündem maddelerinden birini oluşturacak.

Yeni Seçim Yasası'nda iktidarın her şeyi “Nalıncı keseri gibi” kendine göre yontacağı anlaşılıyor.

Böylelikle oy kaybını önleyip, kendileri için “ballı-kaymaklı” olan iktidarlarına devam etmek istiyorlar.

Evet, keser hep kendine doğru yontar ama bir de şu söz vardır:

“Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner!”

Cin fikirle hazırlanan Yeni Seçim Yasası vatandaşta ters tepip iktidarın çıkarına olmayabilir!

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Yalnız anketlere göre değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre de bu iktidar artık bitmiştir!

Halkımız adeta bir cehennem yaşıyor. Evlerin mutfakları da çarşı-pazar da yangın yeri gibi!

Türk insanının içindeki cehennemin verdiği tarifsiz acıları hiçbir dil anlatamaz!

“Bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor.” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu şöyle devam ediyor:

“Aslında Saray da bunun farklında. Etrafındaki beslemeler, ellerindeki gücü ve imkânları kaybetmemek için bu gerçeği kendisine söylemiyor. Hatta tam tersini söylüyorlar.

Gelinen nokta ‘Çoklu organ yetmezliğidir!'

Ben ‘Dostlarımızla birlikte geleceğiz.' diyorum. Meral Hanım da ‘Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adamı olacak.' diyor.

Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir.

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Ancak iktidarda bu yönde bir irade kalmadı. Durum budur!”

14 generalin yaşam savaşı!

Yaşları 80 ile 90 arasında olan 14 emekli general, zor cezaevi koşullarında yaşam savaşı vererek hayatta kalmaya çalışıyor.

28 Şubat Davası'nda hüküm giyen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi olayını değerlendiren E. Tümgeneral Ahmet Yavuz, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvuruların sonuçlarının beklenmemesinin yanlış olduğunu belirterek “Bu süreç beklenebilirdi” diyor ve ekliyor:

“Ne kadar sürer bilemem ama bir süre sonra o rütbelerin özürle hak sahiplerine geri teslim edileceğini, ancak bu işlemi sadece çocuklarının görebileceğini görür gibiyim. Mevcut siyasi yapı içerisinde bir sonuç alınabileceğini zannetmiyorum.”

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Bir kısmı hastanede tedavi edilmekte olan hapisteki “14 emekli mahkûm komutan” şunlar: Çetin Doğan, Çevik Bir, Ahmet Çörekçi, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Soner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar, Yıldırım Türker.

TEBESSÜM

Nasreddin Hoca'nın eşeği!

Nasreddin Hoca, hava alsın diye dama çıkarttığı eşeğini “Artık inme vakti geldi” diyerek damdan indirmeye çalışınca, eşek inat etmiş, inmemiş bir türlü…

“Ne halin varsa gör” diyerek inatçı eşeği damda bırakan Hoca aşağıya inmiş…

Oynama alanı bulan eşek zıplamış durmuş damda… Hem de öyle zıplamış ki, dam çökmüş ve eşek aşağıya düşerek ölmüş… Akıbeti ibretle izleyen Hoca bundan ders çıkartarak:

“Demek ki, eşeği yükseklere çıkartırsan, hem bulunduğu yere, hem de kendine zarar veriyor!“ demiş.

GÜNÜN SÖZÜ

Utanacak suratı olmayan insanların vicdanları da olmaz!