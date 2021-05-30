İmamoğlu öksürse bile suç sayılacak!

İktidar, ağır İstanbul yenilgisini bir türlü hazmedemedi!

Aradan iki yıl geçti… Hâlâ intikam peşindeler!

Ekrem İmamoğlu'na “İstanbul seçimlerini neden kaybetmedin? Neden kazandın?” der gibiler…

CHP'li Başkan, kazanmakla suç işlemiş gibi…

Akla gelmedik bahanelerle onu görevinden uzaklaştırmak istiyorlar!

– İmamoğlu türbede elleri arakasında dolaştı: SUÇ.

– Belediyeye dezenfektan alındı: SUÇ.

– İmamoğlu Ordu valisine lâf etti: SUÇ.

– İmamoğlu halka ucuz ekmek dağıttı: SUÇ.

– İmamoğlu 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinin iptali üzerine Yüksek Seçim Kurulu üyelerini eleştirdi: SUÇ. Hem de İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen bir SUÇ.

– İmamoğlu öksürse bile “Neden öksürdün?” diye suç ilan edecekler neredeyse!

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Hiçbir demokratik hukuk ülkesinde rastlanmayan komik bir durum bu!

İntikam arayışındaki iktidar neden böylesine kızgın?

Bir defa İmamoğlu İstanbul'u onların elinden aldı. Bundan daha büyük suç olur mu?

Ayrıca… Tüm imkânsızlıklara, tüm çelmeleme operasyonlarına rağmen başarılı bir yönetim sergiliyor, İstanbul halkının gönlünü kazanmaya devam ediyor… İnsanlar ondan memnun…

İktidar tarafı “Nereden çıktı yaa bu adam? Nasıl durduracağız onu?” diye her geçen gün biraz daha öfkeleniyor! Yakında “Çıldırmaya az kaldı, doktorum nerede?” şarkısını söylemeye başlarlarsa şaşırmamak gerekecek! Durum bunu gösteriyor.

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Ekrem İmamoğlu iki yıllık süre içinde çok şeyler yaptı. Kısaca şöyle özetliyor:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde israfa son verdik…

4 milyar 200 milyon lira gibi büyük bir para tasarruf ettik…

Bu tasarruf, İstanbul'a kreş oldu… Süt oldu… Metro oldu… Yeşil alanlar oldu… Burs oldu… Sosyal destek oldu…”

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Hal böyle iken, yaşanan olaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iktidarı korkuttuğunun göstergesi…

Ancak yandaşlar yanlış yoldalar!

İmamoğlu'na yüklendikçe onu daha da büyütüyor, halkın nazarında daha da güçlendiriyorlar! Sanırım bunun farkında değiller!

AKP, devekuşu gibi başını kuma gömmemeli!

Birkaç yıl öncesine kadar Sedat Peker iktidara hizmet ediyor, AKP'ye destek olmak için mitingler düzenliyor, muhalefet yapan akademisyenleri “Oluk oluk kan akacak ha!” diye tehdit ediyordu.

AKP iktidarı ona devletin koruma polisini bile vermişti… Her yerde polis korumasında dolaşıyor, her fırsatta iktidara olan sevgisini ve bağlılığını anlatıyordu.

Şimdi, birdenbire işler değişti, Sedat Peker AKP iktidarının korkulu rüyası haline geldi. Peş peşe yayınladığı videolar tüm Türkiye'yi karıştırmış durumda.

Milyonlarca vatandaş, suçlamaları ilgiyle, hayretle, dehşetle izlemeye devam ediyor.

AKP lehine mitingler yaptığı dönemde onu el üstünde tutanlar şimdi “Mafya lideri, ne olacak. Onun iddiaları ciddiye alınmaz!” diyorlar.

İçişleri Bakanı onu “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak tanımlıyor. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ayrıca Kırmızı Bülten'le aranması isteniyor.

Sedat Peker'in şimdiye kadar YouTube'da yayınladığı 7 ifşaat videosunun her biri milyonlarca izleyici topladı. İnsanlar 8'inci videonun yayınlanmasını bekliyor.

İktidar iddiaları ciddiye almadığını göstermek için “Organize suç liderinin hezeyanları, ne olacak!” demek yerine “Peker'in anlattığı olayları milyonlarca kişi neden bu kadar büyük ilgiyle izliyor?” diye düşünmeli. Sorunu yok farz ederek geçiştirmeye çalışmak devekuşu hikâyesine benzer!

GÜNÜN SÖZÜ

Herkesi korkutan kişinin sevmeyeni seveninden çoktur!