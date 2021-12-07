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“İt-köpek” demek hakaret mi, değil mi?

Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nun başı dertten kurtulmuyor.

Neden dersiniz?

Doğrucu Davut olduğu için…

Atalarımız “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” sözünü boşuna söylememişler…

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İktidar yanlısı bir televizyonda, muhalif bir gazete ve yazarları için:

“İt, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlâksız, foseptik çukuru, bidon kafa…” gibi kendi karakterlerine yakışan aşağılık ifadeler kullanılınca, gazete bu sıfatların “hakaret” olduğunu belirterek TV kanalı ile ağızları bozuk sunucularını Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK'e şikâyet etmişti.

Şikâyet edilen kanal, iktidar yandaşı bir yayın organı olduğu için, AKP'nin bir organı gibi çalışan RTÜK:

“O sözler ifade özgürlüğüdür!” diyerek şikâyeti reddetti.

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Bunun üzerine, o tarihte Korkusuz Gazetesi yazarı olmayan Memduh Bayraktaroğlu, YouTube kanalında:

“Sayın RTÜK üyeleri!..

Madem ki it, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlâksız, foseptik çukuru, bidon kafa sözcükleri hakaret değil ifade özgürlüğü, ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim” diye sorarak izin istedi.

Bu sözler muhalif gazete ve yazarları için söylendiğinde “İfade özgürlüğü” diyen RTÜK üyeleri bu defa Memduh Bayraktaroğlu'nu savcılığa şikâyet etti.

RTÜK Başkanı da hakaret iddiasıyla tazminat davası açtı.

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Savcı, Memduh Bayraktaroğlu'nu çağırarak ifadesini aldı ve RTÜK üyelerinden “Kullanabilir miyim?” diye izin istediği, fakat onlar izin vermediği için kullanmadığı o ifadelerin “hakaret olduğuna” karar verdi.

Mahkeme de bu iddiayı kabul ederek Memduh Bayraktaroğlu hakkında hem ceza, hem tazminat davaları başlattı.

Bu olay RTÜK denilen kurulun üyelerinin düşünce yapısını ve çifte standardını gösteriyor.

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Peki, davaların sonucu ne oldu?

Yargılama çok kısa sürdü. Yargıç, Memduh Bayraktaroğlu'na 380 gün hapis cezası verdi ve bunu 7600 lira para cezasına çevirdi.

RTÜK Başkanı'nın tazminat talebi 10 bin lira idi… Mahkeme Memduh Bayraktaroğlu'nu 5 bin lira tazminat ödemeye mahkûm etti.

Ülkemizin adaleti böyle işte!

“Güvensiz bir dönem!”

Ülkemizin en deneyimli ve en nitelikli siyaset adamlarından biri olan Hüsamettin Cindoruk'a “Türkiye'de bugün hukuk devletini nasıl görüyorsunuz?” diye sordular.

Siyasetin duayeni şöyle cevap verdi:

“Türkiye'de bir keşmekeş yaşanıyor. Şu anda cezaevinde 2 Anayasa Mahkemesi üyesi, ağır ceza mahkemesi başkanları, Yargıtay daire başkanı var, 15-20 orgeneral de var. Hâkim hâkimi yargılıyor. Gözaltına alınmayan vatandaş kalmadı aşağı yukarı…

Polis gitti ordunun karargâhını bombaladı. Ordu gitti Meclis'i bombaladı. Türkiye böyle bir kaos yaşamadı. 88 yaşındayım, asla böyle bir dönem görmedim.

Türk yargısı siyasallaşmış ve içeride olduğu gibi dışarıda da tüm güven kayboldu. Yazık Türkiye'ye…”

TEBESSÜM

“Sen misin itirazı olan?”

İri yarı, öfkeli bir adam kahveden içeri dalmış:

“Sağ tarafta oturanların hepsi hıyar oğlu hıyarlar, sol tarafta oturanlar ise ne idüğü belirsiz, o….. çocukları!” diye bağırıp sormuş:

“Var mı itirazı olan?”

Sol tarafta bir kımıldama olunca öfkeli kabadayı:

“Sen misin itirazı olan lan?” diye kükremiş. Kımıldayan adam:

“Yok” demiş “Yanlış yerde oturmuşum da, doğru yerime geçmek istiyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Acımasız olan güçsüz olandır. Sevgi ve şefkati güçlü olan gösterir!