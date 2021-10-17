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Karınca olursan EZİLİRSİN!

Ünlü bir söz vardır: “Filler tepişir, karıncalar ezilir.” denir.

İşte, vatandaş olarak bizim de halimiz zavallı karıncalara benzedi. Üsttekiler boğuşuyor, alttakiler ise ayak altında kalan karıncalar gibi eziliyor!

Ancak… Bunlar ezilenlerin farkında bile değiller!

Ezilmemek için çare nedir? Karınca olmamak!

Oyumuzu doğru kullanırsak karınca olmaktan kurtuluruz!

Ülkemiz akıl ve bilimden uzaklaştı…

Piyasalar, ısrarla uygulanan hatalı ekonomi politikalarına her seferinde sert tepki gösteriyor ama yönetim “İnadım inat” diyerek yanlış yolda ısrar ediyor.

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Enflasyonu düşürüp fiyat istikrarı sağlanmadan faizler indirilirse elinde para olan dövize hücum eder, talep yükselince dolar kuru böyle füze gibi yükselir.

Arz ve talep ekonominin temelidir.

Bunu iktisat fakültelerinin birinci sınıfındaki öğrenciler bile bilir. Peki, ülke ekonomisini yönetenler bilmez mi?

Bilmesine bilirler ama geri adım atmayı, hatadan dönmeyi bilmiyorlar!

“Güçlü Türkiye'mizin şahlanışını çekemiyorlar” gibi uçuk lâflar söyleyenler bile var!

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Ülkede, haklar, özgürlükler, demokrasi de ekonomimiz gibi dökülüyor.

Yolsuzluklar önleniyor mu? Hayır? Onlar da yükselişte…

Düşünce ve ifade

özgürlüğü, basın hürriyeti, kadın hakları gibi konularda geri gittiğimiz kesin… Kadına şiddeti önlemeyi hedefleyen “Uluslararası İstanbul Sözleşmesi”nden bile bir anda çıkıverdik!

İşin tuhaf tarafı kadınların sessizliği, “Kuzuların sessizliğini” hatırlatıyor. Bu konuda onları savunan erkelerin sesi daha gür çıkıyor.

Kadın erkek, yaşlı-genç, ulusça, “ezilmeyi hak eden karıncalar olmadığımızı” oylarımızı doğru kullanarak göstermeliyiz.

Doları başıboş bıraktılar!

Hızla artan dolar kuru iktidarın ekonomideki başarısızlığını sergiliyor!

1 dolar 9,25 liraya ulaştı. Yeni hafta dolarda yeni rekorlara gebe… Birkaç hafta sonra 10 lirayı bulursa hiç şaşırmamak gerekir.

Doların artışı doğal olarak bütün fiyatları tetikliyor.

Benzine ve motorine gelen zamları diğer zamların izleyeceği kesin.

Akaryakıt zamlanırsa, elektrik, doğalgaz zamlanmaz mı?

Yollara, köprülere, ulaşıma, nakliyeye zam gelmez mi?

Çarşıdaki pazardaki etiketler değişmez mi?

Başta ekonomi olmak üzere ülkede bütün dengeler bozuldu.

Ehliyet ve liyakat rafa kaldırıldı. Devletin kadroları niteliksiz kişilerle dolduruldu.

Bugün geldiğimiz hazin noktanın sebebi budur!

Rasyonel (akılcı) yönetimden uzaklaşan bu iktidar değişmedikçe sorunlar büyüyecak!

CHP lideri Kılıçdaroğlu zam yağmuruna dikkati çekip, yaklaşan kara kış için önlemler alınmasını istiyor.

Kim alacak önlemi? Mevcut iktidar değil mi? Fakat muhteremlerin önlem alacak hali kalmadı ki? “Saldım çayıra, Mevlâm kayıra” misali…

Doları da başıboş bıraktılar! Merkez Bankası neden buna müdahale edemiyor?

128 milyar dolar buhar olduktan sonra dolara müdahale edecek para kalmadı da ondan!

TEBESSÜM

Başkan beyin maaşı…

Memur Ali Bey, akşam iş dönüşü kahvehaneye uğrar. Arkadaşları ile sohbet sırasında, maaşlara yapılan yetersiz zamlardan söz açılır.

İçlerinden biri sorar:

“Şayet eline bizim başkan beyin maaşı geçseydi ne yapardın?”

Adam “Valla onu bilmem” der “Başkan beyin eline benim maaşım geçseydi o ne yapardı? Doğrusu çok merak ediyorum.”

GÜNÜN SÖZÜ

Parası sürekli değer kaybeden bir ülkenin itibarı ne kadar olur?