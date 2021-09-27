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Kim yanıp bitip kül olacak?

Artık şüphe yok! Bu iktidar gidici!

Korkunun AKP'yi bir sis bulutu gibi sardığı görülüyor.

Ortaya dökülen endişeli sesler insana “Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!” sözünü hatırlatıyor.

Son örnek, AKP Çorum Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya'nın sözleri…

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin konuşulduğu bir TV programında endişesini dile getiren Oğuzhan Kaya:

“Sayın Erdoğan 2023'te seçilemezse hep beraber yanıp biter, kül oluruz!” dedi.

Demek ki ne olurmuş?

Yanıp bitip kül olurlarmış…

Anlaşılan AKP'de korku dağları bekliyor!

Aslında korkmanın sonuca hiçbir etkisi olmayacağını belirtelim.

Atalarımız uzun yıllar önce “Korkunun ecele faydası yok!” diye boşuna dememişler!

AKP, erken seçim olmazsa en geç 2023 yılında, göreve gelişinin 21'inci yılında iktidara veda edecek.

Her tatlı şeyin bir sonu vardır. Öyle değil mi?

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AKP cephesi 19 yılın sonunda öyle bir Türkiye yarattı ki, koca ülke tam bir dram sahnesine dönüştü.

Son olarak, Merkez Bankası'nın “bir inat uğruna” faiz indirmesiyle birlikte hızla artan dolar, asgari ücretliyi, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, herkesi bir kez daha vurdu.

Alım gücü azalan sabit gelirli vatandaşlar biraz daha fakirleşti.

Dolara ya da Euro'ya bağlı ürünlerdeki zamlar dur durak bilmiyor.

Kısa bir süre önce zamlanan elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yeni yeni zamların kapıda olduğu belirtiliyor.

“Yoksulluktan kurtulmanın çaresi nedir?” diye sorulduğunda “Çare iktidarın değişmesidir” diyenler çoğalıyor. Sanırım en geç 2023'te kimse kaderinden kaçamayacak!

Şimdilik 3 güçlü aday var

Siyasi kulislerde hararetle konuşulan bir olay daha var…

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayacağını açıklayarak “Ben Başbakanlık istiyorum” demesi Kılıçdaroğlu'na bir mesaj olarak yorumlandı. Bu mesajı şöyle okumak mümkün:

“2023 seçimleri Türkiye'nin ‘TEK ADAM' sisteminden kurtulması için son şanstır. Ülkenin geleceği riske atılmamalı, bütün muhalefetle istişare edilerek en güçlü aday belirlenmeli.”

Görüş doğrudur. Peki, bu en güçlü aday kim olabilir?

Kimine göre Kemal Kılıçdaroğlu,

Kimine göre Mansur Yavaş,

Kimine göre Ekrem İmamoğlu.

Bu görüşler de doğru gibi… Çünkü Millet İttifakı'nda şimdilik başka aday adayı yok.

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1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı başlıyor.

Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni yasalar gündeme gelecek.

AKP iktidarı, kendisine seçim kazandıracak bir Seçim Yasası hazırlama peşinde… Ancak, AKP'nin çıkarına hazırlanacak seçim yasasının MHP'nin aleyhine olması kaçınılmazdır.

MHP'nin kendisini yok edecek bir yasayı desteklemesi mümkün olmadığı için AKP'nin sıkıntıları artıyor.

İktidar bir yandan da HDP seçmeniyle diyalog kurmaya çalışıyor ama karşısına yine MHP engeli çıkıyor.

Kısacası AKP, doluya koyuyor olmuyor, boşa koyuyor yine olmuyor. Yani Tarzan zor durumda!

TEBESSÜM

Hitler Türkiye'ye gelseydi…

İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı yılları… Halk “Hitler Türkiye'ye geliyor!” diye feryat ediyor.

Karadenizli genç “Gelirse gelsin, bana ne?” diyor.

Arkadaşı:

“Ula, o herif cehennem zebanisi gibi hepimizi yakacak yahu!” diye bağırıyor.

Öteki “Yaksın be!” diyor.

“Fakat, yakınca sabun yapacak!”

“Yapsın lan! Ben de köpürürsem namussuzum!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanların en büyük mutluluğu sağlıklı ve hür düşünceli olmaktır!