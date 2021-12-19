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Memlekette iyi olan ne kaldı?

Şöyle bir düşünelim:

Hangi alanda iyiyiz?

Ekonomide mi? Sağlıkta mı? Eğitimde mi? Politikada mı?

Bunların hiç birinde iyi değiliz ama siyaset masallarında sanırım çok iyiyiz?

“Döviz kuru düşecek!”

“Faizler de hızla inecek!”

“Enflasyonu da bitireceğiz!”

Muhterem siyasilerimiz böyle atıp tutarken, gerçekte, sadece geri vitesi olan bir araç gibi kıçın kıçın geriye gidiyoruz.

Faizlerin bilinçsizce indirilip, dolar yangınının üzerine âdeta benzin dökülmesiyle ne amaçlanıyor, anlamak mümkün değil! İktidar ekonomideki sorunları çözmeye çalışmak yerine hepimizin geleceği ile kumar oynuyor!

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Neden kumar diyoruz?

Bunu, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sözlerinden çıkartıyoruz.

Bakan'ın ifadeleri net ve açık!

“Uyguladığımız Çin modeli değil, Türkiye modeli… Bu model tutmazsa üzülürüm.

Bitersek hep beraber biteceğiz! Kazanırsak hep beraber…

Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben, bu iş düzelmezse bütün varlığımı kaybederim!”

Nasıl sözler bunlar? 84 milyon insanın geleceği ile kumar oynanır mı?

Bakan'ın ifadeleri işimizin akıl ve bilime değil, şansa kaldığını gösteriyor.

Ekonomi kitapları bize doğru yolu gösteriyor, fakat bunlar bilime değil, kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Bu nedenle çıkmaz sokaklarda dolaşıyoruz!

Sorunların çözülmemesinin sebebi, bilimden uzaklaşıp yanlış yollara sapmamızdır.

“Çatlasanız da, patlasanız da yapacağız!” inadı umutlarımızı tüketiyor.

İktidar, sorunlarla başa çıkamayınca “Yoksulluğa katlanın.” diye Kuran-ı Kerim'den ayetler okumaya başladı.

Ülkedeki yolsuzlukların üzerine giden yok. Halkın rızkını çalanların peşine düşüp hesap soran yok. Sadece her zamanki gibi iddialı açıklamalar var:

“Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Faizleri düşürüp enflasyonu yok edeceğiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.” diyorlar.

Ah, ah! Keşke hiç bilmeselerdi! O zaman durumumuz inanın ki, bundan daha iyi olurdu!

İmamoğlu NUTUK'u yeniden bastırttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün büyük eseri NUTUK'u yeniden bastırdı.

Proje danışmanlığını SÖZCÜ yazarı ünlü tarihçimiz Sinan Meydan yaptı.

Yeni NUTUK kitabında, Nuri Ulusu, Cevat Abbas, İsmail Hakkı Durusu, Hüsrev Gerede gibi, Atatürk'ü çok yakından tanıyanların hatıralarına da yer veriliyor.

Atatürk'ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğlu Mustafa Kemal Ulusu, kitapta babasının anılarını görünce “Çok mutlu oldum. Hele kitabın arka kapağında, rahmetli babacığımın Ata'sı ile ilk tanıştığı Bandırma Vapuru'ndaki anısını okuduğum vakit inanın gözlerim yaşardı. Hatıralarla karşılaştırmalı yeni NUTUK'u bastıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile sevgili kardeşim Sinan Meydan'a şahsım ve tüm Atatürkçüler adına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

TEBESSÜM

Garantili paraşüt!

Meslektaşımız Nur Gürkan yolladığı mesajda; “Ekonomiyi kurtaracak yeni ve güvenli bir yol aranırken aklıma şu fıkra geldi” diyor, anlatıyor:

“Uçmaya meraklı bir adam uçuş takımları satılan bir dükkâna gidip bir tane paraşüt seçer. Satıcı “Bu paraşüt garantilidir” demesine rağmen içinde bir kuşku duyan adam tereddütle:

“Peki, ya havada açılmazsa?” diye sorunca satıcı:

“Aman efendim” der “Garantili dedim ya… Açılmazsa geri getirirsiniz!”

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