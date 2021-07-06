Ne yiyecek millet? Kanal İstanbul’u mu?

Doğu Anadolu'yu gezen CHP heyeti, halkın dertlerini dinledi, bir dokundu, bin ah işitti.

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İzgeldi'nin başkanlığındaki CHP heyetinin Erzurum'da aldığı notlarda vatandaşların “Allah'ınızı severseniz yetişin imdadımıza” diye inlediği kaydediliyor.

Doğu Anadolu insanı şöyle yakınıyor:

■ Bittik, tükendik… Her evde bir-iki işsiz var!

■ Esnaf perişan, köylü perişan…

■ Gençler işsiz, intihar edenler var!

■ Çocuklarımızı biz ne büyük çabalarla yetiştirdik. Şimdi böyle mi olacaktı?

■ Gençlerimiz iş bulsun, çalışsın, intihar etmesin, hırsızlık yapmasın!

■ Gençleri dağdan kurtarmak için Kanal İstanbul değil fabrikalar yapmak lâzım! Bu gidişin sonu yok!

■ Bizi bitirdiler. Ne yiyecek bu millet? Kanal İstanbul'u mu yiyecek?

■ Bize ne Kanal İstanbul'dan… Hiçbir faydası yok bize! Kanala harcanacak paralarla Erzurum'a, Van'a, Ağrı'ya neden fabrika yapmıyorlar?

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Erzurum'dan dönen CHP heyeti, vatandaşın acıklı durumunu, çarpıcı bir rapor halinde Genel Merkez'e iletti.

Bir çiftçi “Kredi borcunu ödeyemiyoruz. Kılıçdaroğlu bu konuyu Meclis'te gündeme getirsin.” diyor ve ekliyor:

“Kanal İstanbul diye tutturan bu iktidarın vatandaş için bir çözüm getireceğine inanmıyoruz ama kendimizi yalnız hissetmek istemiyoruz. Lütfen bize sahip çıkın.”

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Bir CHP heyeti ile Mardin'e giden İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal vatandaşlara:

“19 yıldır AKP iktidarına destek verdiniz de ne oldu? Demek ki, AKP artık sorunları çözemiyor.” deyince yaşlı bir vatandaş:

“Allah rızası için bize destek verin. Zam, zam, zam, zam… Ne bu yaa? Anamızı ağlattılar!” diye yakındı.

Anlaşılan Kanal İstanbul sevdası, iktidarı daha da batıracak!

CHP'li belediyeler umarım aptallık yapmaz!

Ev sahibi olan vatandaşlara yeni bir kazık geliyor!

Emlâk vergisindeki fahiş fiyat artışları yolda…

SÖZCÜ yazarı Dr. Nedim Türkmen, Emlâk Vergisi'nin önümüzdeki yıldan itibaren 3-5 misli arttırılması için hazırlık yapıldığını açıkladı.

Türkmen, belediyelerin, enflasyon oranları ve özellikle pandemi sürecini hiç dikkate almadan, tamamen gelir hedefi ile yapmaya hazırlandığı afaki ve fahiş değerlendirmelerin önüne geçilmesi için iktidarı uyardı.

Emlâk Vergisi konusunda özellikle CHP'li belediyelerin insafsız davrandığını belirten okurum Saim Hasgül, bana yolladığı mesajda:

“Sayın Turan… Geçen beyan döneminde, bilhassa İstanbul'daki CHP'li belediyeler Emlâk Vergisi değerlerinde fahiş artışlar yapmış, siz bunu ‘Bindikleri dalı kesiyorlar' diye eleştirmiştiniz. O belediyeler bundan ders almamış olacaklar ki, mesela Büyükçekmece Belediyesi rayiç bedelleri 10 kat (ON KAT) arttırmış! Diğer CHP'li belediyelerin tutumu da bundan farklı olmayacak ve CHP büyük zarar görecek.” diyor.

Genel Seçimler yaklaşırken CHP'li belediyeler inşallah böyle bir aptallık yapmaz!

Şimdiden uyarmak görevimiz!

TEBESSÜM

“İçki-kumar, hepsi var!”

Bekârlıktan illallah diyen Temel için kız istemeye giderler.

Temel'in babası, “Allah'ın emriyle Peygamber'in kavliyle” diyerek kızı istedikten sonra, kızın babası damat hakkında bilgi almak ister:

“Oğlunizin sigara, içki, kumarı var midur?”

Temel'in babası cevap verir:

“İçki-kumar hepsi var… Bir tek karı eksik! Onu da alıp gideceğuk!”

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