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Ülkede terörist olmayan kaldı mı?

Sokak ağlıyor… Birçok insan yarınından emin değil…

Hiçbir demokratik ülkenin vatandaşı böylesine dertli değildir.

Sıkıntılarını dile getirdin mi, hemen terörist damgası yiyorsun! Ya da “Provakatör” yani “Kışkırtıcı” diyorlar!

Siyasal iktidarın görüşü ve söylemi öyle!

Ezileceksin, limon gibi sıkılacaksın ama sesini çıkartmayacaksın! İktidarın hoşuna gitmeyen lâflar söylersen: Teröristsin!

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Bu ülkenin gerçek patronu, dolaylı ve dolaysız vergi veren yurttaşlardır… Ancak, ay sonunu getiremeyip ıstırap çekenler de onlardır!

Üçer-beşer maaş aldıkları için keyfi yerinde olan yandaşlara göre ise, memleket güllük gülistanlıktır!

Ağlayan-sızlayan insanlarımıza “Terörist” gözü ile bakanlar bunlardır!

Ülkede iktidar ve ortağını desteklemeyen herkes terörist damgası yiyor, ne yazık ki!

– Esnaf terörist…

– Kebapçılar terörist…

– Zincir marketler terörist…

– “Hayat pahalılığı var” diyenler terörist…

– Dolara yatırım yapanlar terörist…

– Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist…

– Yurt arayan öğrenciler terörist…

– Parklarda yatan gençler terörist…

– “Barınacak yer bulamıyoruz” diyen öğrenciler terörist…

– “28 milyar dolar nerede?” diye soranlar terörist…

– “Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan parlamenter kim?” diye soranlar terörist…

– Hayat pahalılığından şikâyet edenler terörist…

– Hapisteki gazeteciler terörist…

– Çay atan ilköğretim öğrencileri terörist…

– Protesto hakkını kullananlar terörist…

Say say bitmez!

Güzel memleketimizde (yandaşlar hariç) terörist olmayan kişi bırakmadılar!

Bu siyasiler milletten kopmuşlar!

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Muhalif olan herkesi terörist sayan iktidarın bu tür davranışları, toplumu ayrıştırarak düşmanlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor!

Gerginlikten beslenmeye çalışan bu yanlış siyaset anlayışı karşısında, aslında gerçek teröristler memnun oluyor.

Ülkede birlik ve beraberlik böyle sağlanamaz!

Derdini döken, hak arayan herkese terörist damgası vurmaktan vaz geçilmelidir!

Siyasi cinayet endişesi!

“Önce hukuk” diyoruz.

Adil bir yargı sistemi olmaz da adalete güven kaybolursa, ülkede her şey rayından çıkar.

İkide bir yargı reformundan bahseden Adalet Bakanı Abdülhamid Gül'ün verdiği güvenceler de yaraları sarmıyor.

Hukukun iyi işlemediği bir ülkede can ve mal güvenliği de tartışır hale geliyor.

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“Türkiye'de siyasi cinayetler olabileceği” yolundaki düşünce ve tereddütlerini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra, İYİ Parti Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan da aynı endişeyi dile getirdi.

Türkiye'nin, can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı bir ülke görünümü verdiğini, siyasilerin dövüldüğünü, yargının iyi işlemediğini belirten Nuri Okutan:

“Memlekette vatandaşın can ve mal güvenliğini, korumak yerine çetelerle işbirliği yapılıyor. Ülkede siyasi cinayetler yaşanırsa buna şaşırmamak lâzım” dedi.

Dileriz bu endişeler doğru çıkmaz ama devletin önlem alması da şart!

TEBESSÜM

Zehirli mantar

Zehirli mantar

Genç kadın, doktorun muayenehanesine telaşla girerek:

“Doktor, kocam çok hasta, ne olur bir çare bulun” der. Doktor sorar:

“Şikâyetiniz nedir?”

“Kocam kendisini ‘Hemen öldüren zehirli mantar' zannetmeye başladı”

“Zehirli mantar mı? Peki, nasıl anladınız bunu?”

“Anneme durmadan ‘Ne olur ye beni kaynanacığım, ye beni' diyor.”

GÜNÜN SÖZÜ

Cesur olmak, hiç korkmamak değil, korkuyu yenmektir!