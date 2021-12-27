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Ulu bir çınarı kaybettik!

Büyüklüğü sözlerle anlatılamaz…

Kişiliğini, yurtseverliğini, Atatürk sevgisini anlamak için onu tanımanız gerekirdi…

Benim de değerli bir büyüğümdü…

Son dönem hariç, cumhurbaşkanlarının, başbakanların, bakanların arkadaşıydı, birçok siyaset adamının dostuydu.

TÜTAV (Türk Tanıtma Vakfı Başkanı) Kemal Baytaş'ı kaybettik.

Dev bir çınardı o… Güçlü bir kalemi vardı… Uzun yıllar SÖZCÜ'deki köşesinde müthiş yazılar kaleme almış, iktidarın tüm şimşeklerini üzerine çekmişti…

“Güzel ülkemde, özgürlük içinde, laik, demokratik, uygar bir sistemde yaşamak istiyorum.” diyordu…

Ülkesine ölesiye sahiplenen, ülkemizi dünyaya tanıtmak için TÜTAV'ı kuran, 5 kıtada, 37 ülkede görkemli etkinliklerle Türk kültürünü tanıtan bir yurtseverdi…

Türk turizminin gelişip, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri haline gelmesinde Kemal Baytaş'ın payı çok büyüktür.

Bugünkü Antalya, onun Turizm Müsteşarı olduğu yıllarda şahlanmıştır.

1927 Elazığ doğumlu olan Kemal Baytaş, uzun ömrünün her anını değerlendiren, yaşamayı ve yaşatmasını bilen, bilgi, beceri ve sevecenliğiyle çok sayıda dost kazanan bir insandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Tataristan Özerk Cumhuriyeti tarafından “Üstün Hizmet ve Onur Madalyaları” ile ödüllendirilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından “Dostluk ve Halk Büyükelçisi” unvanı verilen Baytaş, Türk-Çin Dostluk Derneği ve Türkiye-Rusya Federasyonu Dostluk Derneği başkanıydı.

Onun ömrü boyunca aldığı ödülleri ve “Fahri Doktora” unvanlarını bu sütuna sığdıramam.

Bu arada Kemal Baytaş'ın koyu bir Fenerbahçeli olduğunu ve 1989 yılında vekâleten Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yaptığını da belirtmeliyim.

Büyük yurtseveri bugün, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci Kabristanı'nda toprağa vereceğiz. Kabri nur olsun.

Mustafa Özkan'a baş sağlığı

Dün bizler için üzücü bir gün oldu. Acı haberler peş peşe geldi.

Kemal Baytaş'ın ölümüne yanarken, bir başka acı haber duyduk.

Meslektaşımız, arkadaşımız, dostumuz Mustafa Özkan'ın kardeşi İsmet Özkan'ı kaybettik. Basın dünyasının sevilen siması İsmet Özkan, Son Havadis, Hür Anadolu ve Başkent gazetelerinin kurucularındandı…

1970'li yılların ünlü gazetesi Son Havadis'in sahibi olan, çekirdekten yetişme gazeteci Mustafa Özkan, o yıllarda diğer erkek kardeşi Yavuz Özkan'ı üzücü bir trafik kazasında kaybetmişti… Merhumlara Allah'tan rahmet, Mustafa Özkan dostumuza ve ailesine başsağlığı diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

Başarılı olmak isteyen liderler dalkavuk ve yalakalara uzak durmalı!