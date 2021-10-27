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“Yavru Vatan da anasına benzedi!”

Kıbrıs'ta acayip şeyler oluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şimdi internette siyasiler hakkında dolaşan çarpıcı kasetler, mafya ilişkileri, kara para, her şey var! Bunlar şaşkınlık yaratıyor!

KKTC yasalarına göre internete girip o ilginç kasetleri izlemek (özel hayatı korumak amacıyla) hapsi gerektiren bir suç kabul ediliyor.

Meslek merakıyla kasetleri izledikleri belirlenen Kıbrıslı bazı gazetecilerin tutuklanıp hapse atıldığı belirtiliyor.

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KKTC neden böyle karıştı?

“Kıbrıs'ın adı Yavru Vatan ya… Elbette ki anasına benzeyecek, öyle değil mi? Yavru Vatan da artık Ana Vatan gibi oldu!” diye ironi yapanlar, “Türkiye'deki siyasal hastalıklar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşındı” diye yakınanlar az değil…

Kıbrıs'ta yaşanan üzücü olaylar durulmuyor.

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Bilinçli ya da bilinçsiz yapılan yanlışlıklar ve rezilliğe varan olaylar İstanbul'da yaşayan Kıbrıslı devlet adamı Tansel Fikri'yi üzüntüden perişan hale getirmiş durumda…

Tansel Fikri, Kıbrıslı Türklerin efsane lideri Rauf Denktaş döneminde Maliye Bakanlığı ve Londra Büyükelçiliği yapan önemi bir siyaset adamıdır.

Deneyimli devlet adamı Fikri, adada yaşanan olaylar nedeniyle bir mesaj yayınlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm politikacılara şöyle seslendi:

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“Değerli arkadaşlar

Milli mücadele tarihimize yaraşır değerlerden uzak, ulusal gururumuzu, ulusal onurumuzu rencide eden (inciten) içte ve dışta saygınlığımızı ayaklar altına alan, geleceğimizi, kişisel çıkarlara, siyasal ihtiraslara ve çıkar odaklarına tutsak eden üzücü bir süreç yaşanmaktadır… Siyaset ve devlet yönetimi, yüksek ahlâk ve verimlilik temellerini esas alan, her alanda kanayan sorunlarımıza etkin çözümler üreten bir yapıya GEÇ KALMADAN kavuşturulmalıdır. (Tansel Fikri – KKTC Maliye eski Bakanı)”

Zor geçinen bir AKP'li

“Ekonomimiz iyi gidiyor, kanatlandık uçuyoruz” diye sallayan AKP'liler olduğu gibi, gerçekleri konuşanlar da var…

Bunlardan biri Orhan Miroğlu… Gazeteci-yazar kökenli bir siyasetçi…

AKP'de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve 25-26'ncı dönem milletvekili… Ek ödemeler haricinde 15 bin 800 lira emekli milletvekili maaşı alıyor. Bu rakam, ülkemizdeki asgari ücretin yaklaşık 5 buçuk katı…

Orhan Miroğlu, Yeni Journal'dan Ayser Çınar'a verdiği röportajda hayat pahalılığı hakkında:

“Ben emekli milletvekili maaşıyla geçinen biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum. Ben yazarım. Bu aralar yazı yazarak evin ekonomisine katkıda bulunabilir miyim diye düşünüyorum.” dedi.

Geçinmekte zorluk çektiğini, her ay ek ödemeler hariç 15.800 lira emekli milletvekili maaşı bir AKP'li söylüyor.

Ülkemizde 2 bin 825 lira asgari ücretle ve bundan daha az miktardaki emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışan milyonlarca insan var. Onlar ne yapsın?

Ülke olarak, ulus olarak geldiğimiz nokta maalesef bu… Ve doğal olarak millet sabırsızlıkla seçimi bekliyor!

TEBESSÜM

“Ben böyle şeyleri sevmem!”

Temel, parkta bir adamla çok samimi bir şekilde konuşan sarışın kadını göstererek:

“Bak, o güzel sarışın benim sevgilim” der.

Dursun'un tepesi atar:

“Ula Temel, ben böyle bir şeyi sevmem. Sevgilini başka bir erkekle uzun uzun yalnız bırakman hiç doğru değil!”

Temel telaşla:

“Aman sus” der “O adam kadının kocası yahu!”

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