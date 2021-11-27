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Gül’ün adaylığı gündemde yok

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıkladıktan sonra iktidara yakın gazeteciler köşelerinde ve televizyonlarda “Karamollaoğlu'nun bu görüşmesinin Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olması konusunu tekrar gündeme getireceğini” birçok kez ifade ettiler. Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, Gül ile yetinmeyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin de yeniden denkleme gireceğini, iş cumhurbaşkanı adayını belirlemeye gelince onların ve Kılıçdaroğlu'nun önünü keserek Gül'ün önünü açacaklarını iddia etti. “Muhalefet cephesinde bu tür değerlendirmelerin yapıldığını” belirtti. Bu iddiada ne kadar doğruluk payı olduğunu siyasetçilerle görüşmelerini sürdüren Karamollaoğlu'na sordum. Söylediklerini aynen aktarıyorum: “Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum.”

Ama medyada sık sık dile getiriyor, cumhurbaşkanı adayı olması gibi bir ihtimal var mı?

“Bu müzakerelerin onunla ilgisi yok, bu konu şimdi gündemde değil. Muhalefet liderlerinin gündeminde değil. Gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum, şu anda cumhurbaşkanı adaylığı

gibi bir gündem yok.”