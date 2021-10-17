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Can çekişiyoruz bitiyoruz, ölüyoruz

27 Haziran'da Marmaris'te çıkan, 29 Temmuz'da daha da büyüyen, günlerce süren yangınların yakıcı izleri, külün, dumanın kokusu Marmaris'in üzerinden henüz kalkmış değil. Yıllar geçse de Marmaris'teki bu yangın asla unutulmayacaktır. 13 bin 600 hektarlık orman alanı kül oldu. Ormanların ev sahipliği yaptığı birçok canlıyı kaybettik. Şehitlerimiz oldu. Ama Marmaris hep güzeldir, küllerinden doğacak, yaralarını beraberce saracaktır.

Marmaris, ikinci kez yerel gazetecilerin Anadolu Medya Buluşması Yerel Medya Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor. Ardahan'dan Fakir Yılmaz da, Kayseri'den Recep Bulut da, Üstün Tuncer de orada. Erzincan'dan, Manisa'dan, Uşak'tan Ali Erkin Sarıoğlu, hemen tüm illerimizden 300'e yakın meslektaşımız bir araya gelmişti. Ortak nokta, “Anadolu basını bitiyor, can çekişiyor” oldu.

BÖLÜNEN BASIN

CHP'nin gazeteci kökenli milletvekilleri Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Utku Çakırözer, Yüksel Mansur Kılınç da, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polater, değişik illerimizdeki dernek, cemiyet başkanları da bu toplantıdaydı.

Görüldü ki gazetecilerle ilgili cemiyet, dernek

çok. Buna karşın sorunların çözümü bir yana, giderek arttığı, ayakta kalabilmek için il ve ilçelerde belediyelere bağımlı gazetecilik yapıldığı da en çok yakınılan konuydu. Yerel basını ayakta tutabilmek için belediye meclisi toplantı tutanaklarının gazetelerde para karşılığı yayımlandığını da öğrendik. Biliyoruz ki bu durumdan kimse hoşnut değil. Ama koşullar Anadolu basını bu hale getirmiş.

Yerel basındaki meslektaşlarımız ekonomik yönden büyük sorunlarla karşı karşıya. Reklam alabilmek için belediyelere bağımlı hale geldiklerinden yakınıyorlardı. Bazı belediyelerin basın bürosunun, gönderdikleri kaç haberi yayımlama sayısına göre reklam aldıklarını bile öğrendik.

BİRLİK GEREKİYOR

Görevi gereği Anadolu'daki meslektaşlarımızla iç içe olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Anadolu basını bitiyor, yok oluyor” diyor ve şöyle devam ediyordu:

“Sorunlara çözüm getirmesi gereken İletişim Başkanlığı, bizi duymuyor, görmüyor, randevu bile vermiyor. Anadolu'da bin 800 olan gazete sayısı 900'e düştü. Televizyon sayısı yarıya indi. Gazetecilerin yarıdan fazlası asgari ücretin altında çalıştırılıyor. İletişim Başkanlığı, basını küçültmeye, kendi emirleri altına almaya çalışıyor. Meslek örgütleri, kişisel hesapları bırakıp birlikte hareket etmek zorunda.”

Evet, Anadolu basını parça parça. Yine buradaki toplantıda öğrendim, 8 gazetenin yayımlandığı ilde gazetecilerin 4 ayrı derneği var. Hepsi birbiriyle mücadele içinde. Anlaşılıyor ki Anadolu'da gazetecilik yapmaktan çok ayakta kalabilmek için ilan verenlerle iyi ilişki kurulması gerekiyor. Ülkemizde kağıt fabrikaları vardı. Bugün kağıt fiyatları almış başını gidiyor. Anadolu gazetelerinde çalıştırılacak muhabir bile bulunamaz noktaya gelinmiş. Peki basın yok olurken, 115 iletişim fakültesine ne demeli?

KILIÇDAROĞLU CEVAPLANDIRACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Marmaris'te gazetecilerle buluşacak. Anadolu'nun değişik illerinden, ilçelerinden gelen meslektaşlarımız Kılıçdaroğlu'na istediği soruları yöneltecek. Kılıçdaroğlu da bütün soruları cevaplandıracak.

Kuşkusuz yerel basında görevli arkadaşlarımızla Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi, aldıkları cevapları Anadolu'ya taşımaları son derece önemli.

Anadolu medyasının temsilcileri konuşup içlerini döküyor ama RTÜK'ün televizyonlar üzerinde nasıl bir baskı kurduğu da biliniyor. RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Okan Konuralp yaşadıklarını anlatacak. “Muhalif medya”ya uygulanan resmi ilan ambargolarını da yine gazeteciler anlatacak.

ÖNCE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Yuvarlak masa toplantılarında ortaya çıkan görüşleri CHP Genel Başkanı ve parti yöneticileri önemsiyor. Çalıştayın sonuç bildirgesi, CHP'nin seçim bildirgelerinde yer alacak.

2018 yapılan toplantının sonuç bildirisinde yer alan konularla, çalıştayda gündeme getirilen konuları karşılaştırdığımda sorunların aynı ama giderek ağırlaştığını ortaya koyuyor.

Yine basın özgürlüğüne vurgu yapılacak, gazetecilerin tutusuz yargılanmaları, basın meslek odası kurulması, medya diline özen gösterilmesi, Basın İlan Kurumu seçimlerinde vekaletin kaldırılması, gazetelerin birleştirilmesi dayatmasına son verilmesi, resmi ilan fiyatlarının artırılması, basın yasalarında reforma gidilmesi, yerel medyanın desteklenmesi, RTÜK'ün ve Basın İlan Kurumu'nun siyasi denetim aracı olmaktan çıkarılması gibi konular da yer alacaktır.