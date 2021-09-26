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Eski defterler açılınca bakın ne çıktı

Hak İş Konfederasyonu, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinir. Belediye iş kolundaki sendikanın adı da Hizmet İş'tir. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te, Belediye'nin CHP tarafından kazanılmasından sonra işçilerin önemli bir bölümü sendikadan istifa etti ve Genel İş Sendikasına kayıtlarını yaptırdı. Hizmet İş'in toplu sözleşme yapma yetkisi düştü ve bu yetki Genel İş sendikasına geçti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kreş açılmasına bir anne olarak önem veriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta başkanlara kreş açılmasına önem vermelerini istiyor. Başkan Fatma Hanım, Yeşilova'da Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi'nin açılışı yaptı. Kavgada bundan sonra patladı.

FAİZ KIYAĞI

Hizmet İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy, yapılan hizmeti küçümsedi, “Zaten o bina bitmiş vaziyetteydi. Yeni bir şey yapılmadı” dedi. Ersoy, daha önce üyelerinden kesilen yaklaşık 1 milyon 800 bin lirayı bulan sendika aidatının kendilerine ödenmediğini öne sürdü.

Geçmişe dönük defterler açıldığında ilginç bir protokolle karşılaşıldı. Dönemin AKP'li İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile Hizmet İş Sendikası Genel Sekreteri Metin Eser arasında 1 Ocak 2011 tarihinde imzalanan protokol ortaya çıktı. Sendikanın Bekirpaşa Belediyesi'nden olan alacağı, 5 beldenin birleşmesiyle İzmit Belediyesi'ne geçmişti. Ancak, AKP'li başkanlar döneminde 15 yıldır ödenmeyen bu alacakların toplamı, Sendika Başkanı İdris Ersoy'a göre 72 bin liraydı.

72 BİN OLDU 490 BİN LİRA

72 bin lira borcun ödenmesi konusunda sendika ile belediye anlaştı ve protokolde ödeme koşulları da belirtildi. Gerisini İzmit Belediyesi Sözcüsü Cem Şakoğlu'ndan dinliyoruz:

“Şimdi siyaset yaparak, İzmit Belediyesinin işine son verdiği personelleri ile ilgili hak- hukuk konuşup hak aradığını iddia edenlere soruyorum: 2011 yılında İzmit Belediyesinden 72 bin lira olan alacakları için dönemin yönetimi ile yapılan protokolle yüzde 175 faiz ile 72 bin lira olan halkın parasını, 490 bin lira olarak aldınız mı almadınız mı?

Bu parayı bu kentin insanları dişinden tırnağından arttırarak mali vazifelerini yerine getirmek için belediyelere yatıracak, siz de neye istinaden olduğuna bir anlam veremediğim yüzde 175'e varan bir faizle bu paraları belediyenin kasasından alacaksınız. Sonra da kalkıp Fatma Kaplan Hürriyet'e, İzmit Belediyesi'nin açtığı kreşin hesabını soracaksınız. Herkes önce kendi hesabını verecek ki hesap sorduğu konunun bir anlamı olsun.”

Evet, sendika başkanı bu parayı aldıklarını doğruluyor, “Hukuk yoluna başvurmak doğal hakkımızdı” dedi. Eski defterler karıştırıldıkça çok şey çıkacak ama çıkmasını engelleyenler ön alıyor.

Kemer Belediyesi'nin eğitime katkısı örnek alınmalı

“Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!

Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır.”

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe böyle seslenmişti. O gençler de şimdi barınabilecek yurt bulamıyor, kiralık ev bulamıyor, tepkilerini parklarda yatarak ortaya koyuyor. Üniversiteyi bitiriyor iş bulamıyor.

ÖĞRENCİLERE BURS

Kemer Belediye Başkanlığı'ndan önce Necati Topaloğlu öğretmenlik, Göynük Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu. CHP'den Kemer Belediye Başkan adaylığını engelleyenler oldu. Gitti, DSP'den aday oldu. Seçimi büyük bir farkla kazandı. O başkan, şimdi öğrencilerin yoluna ışık, kararlarına saygı duyup destek oluyor. Beldibi'nden Çıralı'ya kadar Kemer'de Üniversite okuyan gençlere eğitim, burs yardımlarının başlatmanın heyecanını yaşıyor, yaşatıyor.

Birçok belediyenin belki aklından bilge geçirmediğini Necati Topaloğlu, öğretmen kökenli olması uygulamaya koymuş ve başarmış. Neler yaptığını sıralıyor:

-Anasınıfından 8'inci sınıfa kadar olan 6 bin 150 öğrencimiz için gerekli tüm kırtasiye malzemelerini dağıttık.

-Bin 250 lise öğrencisi için 55 Adet (C) sınıfı plakalı araçlar kiralayarak kontrollü bir şekilde servislerini üstlendik. Yani öğrencimiz servis ücreti ödemiyor.

-190 lise son sınıfı evladımıza destek amacıyla 11 öğretmen aldık. Ahmet Erkal Destek Eğitim ve Kurs Merkezimizde Eğitime başladık.

Emekli öğretmen Necati Topaloğlu, “Dün öğrencilerimizin yanında olduğumuz gibi, bugünde varız, yarında olacağız. Sevgili gençlerimizden hiçbir zaman desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Üniversite sınavına katılan öğrencilerimizin başarısı bizi gururlandırdı. Bu yıl dershanemize gelen 190 öğrencimize burs vereceğiz. Bunun için turizmcilerin önemli desteği olacak.”

Emekli öğretmen Necati Topaloğlu'nda bu heyecan olduktan sonra yapacağı çok iş var demektir. İyi şeyleri de duyurmak, destek olmak gerekiyor.