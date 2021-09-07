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İşte insan kaçakçılığında yeni yöntemler

Bakanın, “Sınırlarımızdan izinsiz kuş bile uçamaz” dediği günlerde, onlarca sığınmacı sınırımızı geçiyordu. Bakanın o günlerde de gerçeği söylemediği, Van Gölü'nde ölen sığınmacılarla da ortaya çıkmıştı. Günümüzde esrar, eroin, hatta kokain bile eskisi kadar pahalı değil. Çünkü, o kadar çok uyuşturucu, uyarıcı giriyor ki, bunu almak isteyenler kolayca ulaşıyor. Şimdi gözde olan insan kaçakçılığı. Çünkü en az riski olan ve en çok kazandıran bu kaçakçılık olmaya başladı.

Uyuşturucuyla kuşkusuz güvenlik birimleri mücadele ediyor. Türkiye üzerinden Balkan rotası kullanılarak batı ülkelerine gönderilen uyuşturucun ülkemizde ancak yüzde 15'i yakalanıyor. Avrupa ülkelerinde yakalananların oranına baktığımızda da Türkiye bu alanda önde. Ancak, bu da yetmiyor. Bir de şunu sormak gerekilyor, tonlarla ifade edilen uyuşturucu yakalanıyor da, bunların patronları niçin ortada yok?

GAZ ALMA OPERASYONU

Kaçakçılık da yol-yöntem değiştiriyor. Günümüzün en çok kazanç getireni insan kaçakçılığı. Asya, Afrika ülkelerinden ülkemize gelenlere “Sığınmacı” deniliyor. Bazıları “Mülteci” dese de bu doğru bir kavram değil.

İnsan kaçakçılarının müşterisi bol. Daha yakın dönemde 300 bin civarında Afganistanlı, Yemenli ülkemize geldi. Somalileri hiç gözden kaçırmayın. Ankara'nın Kızılay semti Somalililerin yeni mekanı oldu. Gelenlerin bazıları rahat da durmuyor. Ülkelerinden, başka ülkelerden Türkiye'ye ya kaçak yollarla ya da yeni yöntemlerle insan getiriyor.

ÜÇ İLDE KAMP

Suriyeliler Ankara'da toplu olarak aynı yere yerleştirildi. Ankara'nın Önder, Ulubey gibi semtlerine yerleşince oradaki esnaflarımızın işleri bitti. Konuştuğum bir esnaf, “Tam 25 yıl 8 ay 13 gün sonra oradaki işyerimi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü, her taraf Suriyeli olunca vatandaşımız da gelmez oldu” diyor, aynı semtlere Suriyelilerin yerleştirilmesinin getirdiği soruna işaret etti.

Ankara'da Suriyelilerle günlerce süren çatışmalar oldu. İçişleri Bakanlığı, vatandaşın gazını almak için başka ilde kaydı bulunan Suriyelileri kayıtlı olduğu illere gönderdi. Denetimlere de ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Afganistan'dan gelenlerden yakalananlar da Erzurum, Van, Iğdır'da bulunan kamplara yerleştiriliyor. Ülkelerindeki savaştan kaçtıkları için sığınmacı olarak kabul ediliyor ve kendilerine “Uluslararası Koruma Kimliği” veriliyor. Afganlar sığınma talebinde bulunabiliyor.

ÖĞRENCİ GİBİ GELİYORLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üst düzeydeki yetkilisiyle konutum. “Son zamanlarda insan kaçakçılığı olayları da değişti” diyor, vize uyguladığımız Afrika ülkelerinden ülkemize gelenlerin taktiklerini şöyle anlattı:

-Daha çok 25 yaşını geçmemiş Somali vatandaşları, ülkelerindeki diplomalarını ve denkliklerini bir şekilde uydurarak ülkemizdeki Devlet ya da vakıf üniversitelerine ön kayıt yaptırıyor ve gruplar halinde Büyükelçililiğimize başvuruyor. Vize istekleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Vize Dairesi'ne gönderiliyor. Burada, organizasyonu yapan turizm acentası devreye giriyor. İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'ndaki (YÖK) işlemleri sonucu vize alınıyor. Böylece bu kişilerin Türkiye'ye gelmeleri sağlanıyor. Öğrenci vizesi alıp gelenlerden paket olarak 1- Vize parası, 2- Ön kayıt parası, 3- Uçak bilet parası, 4- Bir yıllık Türkçe dil kursu parası, 5- Bir yıllık yurt parası olmak üzere 10 bin dolardan az olmamak üzere para alınıyor. Akma alan razı, veren razı…

OTURUMU ŞÖYLE ALIYORLAR

-Bu öğrenciler genelde küçük şehirlerdeki üniversitelere kayıt yaptırıyor. Bu öğrencilerin bir yıllık Türkçe hazırlık dil kursu TÖMER aracılığıyla olması gerekiyor. Ancak, TÖMER sadece Ankara'da. TÖMLER'e kayıt yaptırıyorlar ve Ankara Göç İdaresi'nden bir yıllık öğrenci oturum belgesi alıyorlar. Bunların önemli bölümü kursa gitmiyor.

Sadece TÖMER'den değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı ya da olmayan Türkçe dil kursuna kayıt yaptırıyorlar. Bu yolla Ankara'da oturum alıyor. Kayıt yaptıranların da yüzde 80'i kursa hiç gitmiyor ve Türkiye'de kalmaya devam ediyor.

FUTBOLCU TRANSFERİ

Bir başka yöntem de futbolcu transferi. 2 ve 3'ncü lig takımlarından başvuru yaptırılarak yaş koşulu uyanlar Afrika ülkelerinden, futbolcu olmadıkları halde futbolcuymuş gibi getiriliyor. Çoğunun futbolcu olmadığı, para karşılığı ülkesinden lisans çıkarmak suretiyle gelişi sağlanıyor. Fildişi, Gana, Gine gibi ülkelerden getirilenlerin sayısı dikkat çekici boyutta.

SAĞLIK TURİZMİ

‘Sağlık turizmi' adı altında yine Afrika başta olmak üzere değişik ülkeden bu başvurular yapılıyor. Tedavilerinin Türkiye'de mümkün olduğunu öne sürüyor, anlaştıkları tıp merkezleri ve özel hastanelerle karşılıklı davet yöntemiyle yine Büyükelçiliklerimize başvuru yaptırılarak vize almaları sağlanıyor. Bunların çoğu ciddi hastalıkları olmayan tamamen Türkiye'ye gelmek, buradan da Avrupa'ya geçmek isteyen kişiler.

Siz önlem aldıkça, onlar bir adım ötesine geçiyor. Sadece sınırda önlem almak yetmiyor. Kaçakçılık organizasyonunu yapanlar da yeni yol ve yöntemleri buluyor, uygulamaya koyuyor.