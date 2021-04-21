Kızılcahamam’dan Almanya’ya bakın kimler gitmek istedi

“Uçan kuştan haberimiz var” diyenler, Avrupa ülkelerine gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldığını daha yeni öğrendiler. Gri pasaport verilmemesi gereken kişilere bu pasaportun verildiği ortaya çıktı. 1845'de İstanbul'da Zaptiye Nezareti Umum Müdürlüğü, bünyesinde de “Ecanet Şubesi” kuruldu. Bu şube, pasaport, yabancılara ikamet belgesi vermeye yetkilendirildi. Cumhuriyet döneminde de bu teşkilat illere yayıldı. 176 yıllık deneyime sahip Emniyet'ten, pasaport işleri alındı, emrinde araştırma yapma birimi bulunmayan Nüfus müdürlüklerine bırakıldı. Şimdi, gri pasaport verilmemesi gerekenlere pasaport verildiği nihayet uzun bir aradan sonra fark edildi.

Almanya'nın Hannover Belediyesi, Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” projesi kapsamında, Belediye Başkanı'nın belirleyeceği 12 kişiyi davet etti. Listeye başkanın yanı sıra MHP'nin Kızılcahamam ve Sincan ilçe başkanları, AKP ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı da eklendi. İYİ partili başkan listede olmasına rağmen “Ben gitmeyeceğim” dedi. Bu kişilere Hizmet Pasaportu verilebilmesi için Belediye Meclis kararı istendi. Ama ilginç bir gelişme oldu, 12 kişiye ek olarak 41 kişinin daha listeye eklenmesi, böylece toplam 53 kişinin gitmesi öngörüldü. Peki bu nasıl oldu?

BİR ŞİRKET DEVREDE

12 kişiyi davet eden Hannover Belediyesi, sayıyı 53'e çıkaran belediyeye, liste dışında yer alan 41 kişinin giderlerine karışmayacağını bildirdi. O zaman Kızılcahamam Belediye Meclisi kararını okuyalım: “Hannover Belediyesi yetkililerince yapılan davette kapasitenin 53 kişi olduğu belirtildiği için 41 kişi daha davete katılım sağlayacaktır. Kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulmuş olan KIYEGDER ( Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu) ile Sosyal ve Kültürel Dayanışma ve Kırsal Dayanışma Derneği arasında ilçemizin modern belediyecilik ve özellikle pilot ilçe olduğumuz Sıfır Atık uygulamalarını yerinde görüp, bilgi ve birikimlerini artırıp, geri dönüşümlerinde bölge halkına uygulamalar hakkında yardımcı olmak maksadıyla, dermek tarafından bildirilecek 41 kişinin, masrafları Almanya /Hannover'de faaliyet gösteren firma tarafından karşılanacak.”

Kızılcahamam Belediyemiz tarafından görevlendirilecek 41 kişinin Hannover'e gitmelerine, İYİ Parti'den Meclis Üyeleri; Ali Altınok, Mehmet Çağlar ve Zekai Aydın muhalefet şerhi koydu. AKP'li Belediye Başkanı Süleyman Acar ve 12 Meclis Üyesi'nin kabul oyu ile listeye 41 kişinin eklenmesine karar verildi.

41 KİŞİDEN 26'SI BİNGÖL'LÜ

Bu listeyi incelediğimizde çok ilginç bir bilgiye ulaşıyoruz. Neden mi? Çünkü belediyenin hazırladığı 41 kişilik listedekilerin hangi il nüfusuna kayıtlı olduğunu araştırdığımızda bir gerçek ortaya çıkıyor. Çünkü, 41 kişiden 26'sı Bingöl ili nüfusuna kayıtlı.

Kızılcahamam'da kaç Bingöllü yaşıyor diye araştırsanız, 26 Bingöl'lü bile çıkmaz. Peki nasıl oluyor Bingöl'lü 26 kişi Kızılcahamam Belediye'sinin organizasyonuyla Almanya'ya gidiyor. Üstelik bunların giderlerinin de Almanya'daki bir şirket tarafından karşılanacağı söyleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkanlara baktığımızda bu işin iyi niyet olmadığı, işin içinde başka hesaplar bulunduğu anlaşılıyor. Bingöllüler sakın alınmasın. Bir ilçede yaşanan olayı anlattım.

“ŞAHSİ ÇIKAR VAR. BİZDEN RET OYU”

Belediye Meclisi kararlarını inceliyorum. Aslında, meclis toplantısında Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Altınok şu uyarıda bulunuyor:

“Hannover Belediyesi ile ilişkilerin dışarıdan ikinci şahıslarla değil, her iki belediye yöneticileri tarafından geliştirilmesini talep ederiz. Aksi halde dışarıdan kişiler tarafından geliştirilen ilişkilerin belediyemiz kurumsal kimliğine zarar vereceğini ve bu yapının belediyemizin kurumsal kimliğini kullanarak şahsi çıkar ve ilişkilerini yerine getirme gayreti içerisinde oldukları, oluşturdukları bu seyahate gidiş listesinden anlaşılmaktadır. Bu görüşleri neticesinde bu kara İYİ Parti grubu olarak ret oyu verip, muhalefet şerhi koyuyoruz.”

“BURADA YAŞAMIYORLAR”

Önceki dönem Kızılcahamam Belediye Başkanlığı görevinde bulunan, son seçimde İYİ Parti'den aday olan Coşkun Ünal, SÖZCÜ'ye liste skandalıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Belediyenin davet ettiği 12 kişiye baktığımızda MHP'nin Kızılcahamam, Sincan ilçe başkanları, Kızılcahamam AKP ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı var. Bunların arasına İYİ Parti ilçe başkanı da yazılmış. O gitmeyeceğini söylemiş. İlçemizle ilgili olmayan kişilerin listeye yazılmasının anlamı açıktır. İlk 12 kişi ile listeye sonradan eklenen 15 Kızılcahamamlı gidip döner. Ama, 26 Bingöllü'nün döneceğini hiç sanmıyorum.”

Bu işin bir organizasyonunu yapanlar, bir de onlara siyasi destek verenler var. Neyse ki bu gezi gerçekleştirilemedi. Bazılarının hesabı bozuldu. Çünkü, gidecekleri hafta Almanya'ya girişleri durdurulmuştu.