PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

O terörist dağda değil İstanbul’daymış

9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, Kobani olaylarında zarar gören esnafı ziyaret etmek için zırhlı aracından indi. Esnaflara geçmiş olsun dileklerini belirterek yaklaşık 200 metre yürüdü. O sırada, Bingöl'e iki otomobille keşif çalışması için gelen teröristler, karşılarında duran emniyet mensuplarına dönük eylemi gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu şehit edildi. Emniyet Müdürü Atalay Ürker ile koruması Uğur Adlı ağır yaralandı. O günden bu yana Atalay Bey, koldan destekli iki bastonla ancak 40-50 metre yürüyebiliyor. Şiirler yazıyor, içine şiirlerle döküyor.

“YÜREĞİM SOĞUDU”

Zaman içinde Bingöl eylemi gerçekleştiren teröristlerin bazıları etkisiz hale getirildi. İçlerinden birisinden ise yılladır haber alınamıyordu. Bu terörist, “Turuncu kategori”de aranıyordu. Bu terörist, silahı emniyet müdürüne doğrultan Sonuç Gündeğir'di. Yıllardır dağda olduğu bilinen terörist, yıllardır İstanbul'da yaşıyordu.

Atalay Ürker, teröristin yakalandığını, İçişleri Bakanı'nın adına hitaplı sosyal medya açıklamasından öğrendi. Kuşkusuz çok mutlu oldu, duygulandı, “Yüreğim bir nebze de olsa soğudu” dedi. Hakkını yemeyelim, Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da, yılladır bu konuyu hep gündemde tutuyordu.

Gazi Emniyet Müdürü Atalay Ürker, gazilerin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatmak için İçişleri Bakanlığı'nın bazı yetkililerinden randevu alamıyordu. Ama bunun yanı sıra vefalı, gazilere değer verenler de vardı. Benim de telefonla sıkça konuştuğum, gönderdiği şiirlerle duygulandığım Atalay Ürker dün son derece mutluydu.

Bu vatan uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifa diliyorum.

Afganistan'da neler oluyor?

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra en çok merak edilen bundan sonra neler olacağı. Taliban yönetimi, geçmişten ders almış olacak ki şu anda ılımlı mesajlar veriyor. Ancak, Taliban'ı bilenler, bu örgütün eski uygulamalarını sürdüreceği kaygısını taşıyor.

ABD'de ikiz kulelere dönük 11 Eylül saldırısından sonra, Kuzey İttifakı'yla birlikte ABD, Taliban'ı Afganistan'da etkisiz hale getirmişti. Ancak, Taliban korkusu hiç bitmedi. Ülke yönetiminde etkili olanların Taliban yanlısı olması nedeniyle savaşın bitmesini istemediler.

TALİBAN, IŞİD BAĞLANTISI

Taliban'a karşı bir mücadele hazırlığı var. Taliban, Penşir ilini henüz ele geçiremedi. Eğer Taliban kapsayıcı, birleşici bir hükümet kurmazsa, direnişin başlayacağının işaretleri veriliyor. Taliban arasında şu an çoğunlukla Pakistan militanları, Pakistan ordusundan generaller, Pakistan istihbaratı da onların içinde.

Son bombalı eylemleri IŞİD'in gerçekleştirdiği açıklandı. Afganistan'daki gelişmeleri, daha önce önemli görevlerde bulunan Afganistan'daki kaynağıma sordum. İşte anlatıkları:

“Afganistan'da son 20 yılda meydana gelen patlamaları, suikastları hep Taliban üstleniyordu. IŞİD'in eylemlerinin de Taliban'dan hiç farkı yoktu. Afganistan'da IŞİD diye bir şey yoktur. IŞİD, bir isim değişikliğidir. Bir metal parayı düşünün paranın bir yüzü Taliban ise diğer yüzü IŞİD'dir.

Taliban zaten El Kaide örgütüyle çalışıyor. Şu an binlerce terörist Taliban'la çalışıyor. IŞİD'le de çalışabilir. Taktik değiştirdiklerinde Afganistan'la eylemler yapıyorlar. Ondan sonra bunun sorumluluğunu IŞİD'in üzerine atıyorlar. Onun için isadece bayrakları beyazken siyaha bürünüyor ya da değiştiriliyor o kadar.”

ASKER DAĞILDI

Taliban'ın gelmesiyle birlikte Afgan ordusu dağıldı diye biliyoruz. Ancak Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçak ve helikopterlerin tamamının Taliban'ın eline geçtiği iddiası da doğru değil. Bunların bir kısmının değişik ülkelere götürüldüğü bilgisi var. Yani, Taliban'ın elinde Afganistan ordusundan kalan uçakları bulunmuyor.

Afganistan özel kuvvetlerinin önemli bir bölümü Taliban'ın kontrolünde olmayan Penşir ilinde. Bunlar da ellerindeki silah ve mühimmatı oraya taşımış. Ancak, ABD'nin Afgan ordusuna verdiği silah ve mühimmatın yüzde 80'i Taliban'ın eline geçmiş durumda. O silahların da önemli bir bölümünün Pakistan'a götürüldüğü belirtiliyor.

20 yıldır Afganistan'a yapılan yardım çerçevesinde özellikle polis araçları, ambulanslar Pakistan'ın sokaklarında görülüyor. Durum böyleyken, orduda hiçbir şey kalmamış, sadece militanların eline silah geçti. Afganistan tam anlamıyla yeni bir kaos dönemine girdi.

“YENİ BİR OYUN”

Konuştuğum kaynak, IŞİD'in yaptığı belirtilen bombalı eylemlerle ilgili şunları söyledi:

“Afganistan üzerine 20 yıldır oyunlar oynanıyor. Şimdi, IŞİD adı altında Afganistan'da bir örgüt boy gösteriyorsa bilin ki yeni bir oyun başlıyor. IŞİD adı altında Taliban yandaşları ya da onun gibi terör örgütlerinin başka bir dalı IŞİD adı altında faaliyetlerini gösterebilir ve Afganistan karanlığa boğulabilir. İşte böyle bir durum söz konusu.”

Afganistan'da olup bitenleri anlamak zor. Bu ülkeden, Türkiye'ye de gelenlerin durumu da karışık.