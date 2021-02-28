Onlar ölüyor, dava bitmiyor

8 saat süren 28 Şubat 1997'de MGK kararlarından 14 yıl sonra soruşturma başlatıldı. Kamuoyunda 28 Şubat Davası olarak bilinen, 10 yıldır devam eden soruşturma ve kovuşturma, İstinaf aşamasından sonra şimdi de Yargıtay aşamasında. Bu süreçte, davanın bir numaralı sanığı Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile birlikte 11 kişi davanın sonucunu göremeden vefat etti. Karadayı'nın avukatı değerli arkadaşım Erol Aras da bu süreçte hayatını kaybetti. Adım adım dava sürecini izleyelim:

Soruşturma, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 27 Şubat 2011'de vefatından sonra başlatıldı. Önceki davalarda olduğu gibi “Fetullah Gülen Nur Tarikatı üyeliği” gerekçesiyle 1997 yılında TSK'nden atılan eski Binbaşı Tamer Tatar'a gönderilen belge, DVD ve bir CD'nin 22 Aralık 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılmasıyla derinleştirildi. Soruşturmayı başlatan, yürüten ve iddianamesini hazırlayan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, aynı zamanda Kozmik Oda soruşturmasını yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk gözaltılar 12 Nisan 2012'de aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile birlikte 30 askerle başladı.

TEK SİVİL SANIK

12 Nisan 2012 – 6 Mart 2013 tarihleri arasında 12 dalga halinde 103 sanık soruşturmaya dahil edildi, bunlardan 76'sı tutuklandı. Soruşturmanın tek sivili ise eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz oldu. Gürüz de tutuklu yargılandı. Sanıklardan emekli Orgeneraller Çetin Doğan, Şükrü Sarıışık, emekli korgeneraller Engin Alan, Metin Yavuz Yalçın, Doğan Temel, Tevfik Özkılıç aynı zamanda Balyoz kumpasında da yargılandı. Aralarında Kuvvet Komutanlığı yapmış ve yaşı 80'i geçmiş orgenerallerin de bulunduğu toplam 102 asker sanığın son rütbelerine göre dağılımı şöyleydi: 14 orgeneral/ oramiral, 17 korgenaral/ koramiral, 15 tümgeneral / tümamiral, 15 tuğgeneral / tuğamiral, 37 albay, 1 binbaşı, 3 astsubay. Dava kapsamında tutuklanan 76 sanıktan 65'i Sincan 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde, muvazzaf olan 11'i Mamak Askeri Cezaevinde tutuldu. Davanın iddianamesi ilk tutuklamalardan yaklaşık 13.5 ay sonra (Mayıs 2013 sonunda) hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili imzasıyla yayınlanan ve “BÇG – 28 ŞUBAT” adını taşıyan iddianame 1309 sayfa ve 355 ek klasörden oluştu.

21 AY TUTUKLU KALDI

Tüm sanıklar aynı suçla “T.C. Hükümetini cebren devirmek, hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek” suçuyla itham edildi ve hepsi için “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” istendi. Duruşmalar 2 Eylül 2013 tarihinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2013'teki duruşmalarda verilen tahliye kararları ile tüm sanıklar peyderpey serbest kaldı. 28 Şubat soruşturması kapsamında ilk dalgada gözaltına alınan ve en son tahliye edilen emekli generaller Çevik Bir ve İdris Koralp yaklaşık 21 ayla en uzun süre tutuklu kaldı. Duruşmalar sürecinde 3 kez mahkeme başkanı, 3 kez de savcı değiştirildi. Dava önce Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 66'ncı duruşmada 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Yaklaşık 5 yıl süren duruşmalar sonunda 13 Nisan 2018 tarihinde mahkeme 68 sanığın beraatına, 10 sanık için zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verildi. 1'i sivil 20'si asker kökenli toplam 21 sanık hakkında önce “ağırlaştırılmış müebbet” cezası verildi. Sonra iyi halli tutumlarından ceza “müebbet”e çevrildi. Karar kesinleşinceye kadar adli kontrol tedbirleriyle salıverildiler. Bu arada, kararı veren mahkeme başkanı 87'nci celsede atandı. Yani 19 celseye katıldı. Karardan sonra hem başkan hem de üye hakim Yargıtay üyeliğine getirildi.

SUÇLAMA: ALGI YARATTILAR

Karardan sonra dosya istinaf aşamasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'ne taşındı. Mahkeme, 22 Haziran 2020 tarihinde ilk derece mahkemesinin verdiği kararı aynen onadı. Davadaki usulsüzlükler, hukuksuzluklar, tahrif edilmiş belgeler vs. konusunda bir kısım sanık ve avukatları yaklaşık 1750 sayfalık kapsamlı bir “Ortak Savunma – Temyiz Dilekçesi” hazırlayıp Yargıtay'a sundu. Dosya, halen Yargıtay'da. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararından sonra medyada sanki “sanıkların mahkumiyeti kesinleşmiş” gibi bir algı oluşturuldu. Bu tamamen yanlış ve kasıtlıdır. Haklarında ceza talebinde bulunan 21 sanıktan 3'ü istinaf sürecinde yaşamını yitirdi, böylece geriye 18 sanık kaldı. Bütün soruşturma ve dava sürecinde yaşamını yitiren toplam sanık sayısı ise 11'dir.

Askerlerin durumunu anladık ama eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, hükümete karşı nasıl bir darbe yapacaktı? Önümüzdeki çarşamba günü saat 20.30'da, KRT'de “Sisler Bulvarı” programında, bu davada yargılanan emekli Albay Alican Türk'ün önemli açıklamaları olacağını da hatırlatmış olalım.