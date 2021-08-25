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S.B. Korkmaz’ın cezaevinde esrarengiz ziyaretçileri

SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz, karapara akladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı. Ancak, başka bağlantılar, iddialar da gündeme geldi. İçişleri Bakanı ile makamında yapıldığı belirtilen görüşmede, “Devlet işi” denilip 40 milyon dolar alacağının silinmesinin istendiğide öne sürüldü. Bakanla 4 Aralık'ta yaptığı görüşmenin ardından Korkmaz'ın yurtdışına 5 Aralık'ta çıkması da ilginç.

Gündemle farklı olaylar girince Sezgin Baran Korkmaz konusu unutulur gibi oldu. Korkmaz'ın, kendisinden “İşlerinin halledilmesi” için 10 milyon Euro istendiğini biz nasıl unutalım? İçişleri Bakanı'nın, organize suç örgütü liderinden her ay 10 bin dolar aldığını söylediği siyasetçiyi nasıl merak etmeyelim? Suç bilinmesine rağmen bunu ilgili makamlara zamanında şikayette bulunmayanların suç işlediğini hatırlatmayalım mı?

ELEKTRONİK KELEPÇE

Sezgin Baran Korkmaz'ın açıklamaları ortalığı sarsıyordu. Konuşmaları ilgiyle dinleniyor, “Vay be, memlekette neler oluyormuş da haberimiz yokmuş” dedirtiyordu. Yayınlara bağlanıyor, elindeki ses kayıtlarını dinletiyordu. Neyse ki gündemde olan ve Korkmaz'ın daha açıklamaya yeni başladığı isimleri, ABD kurtardı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın bağlantılı olduğu ABD'li bazı çevrelerle olan ilişkisini ABD belirlemiş ve onun peşine düşmüştü. Yerinin belirlenmesinde de ABD'nin Avusturya'daki birimi etkili oldu. Otel pazarlığı yaparken Korkmaz yakalandı ve iki ülke tarafından iadesi talep edildi.

Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun elektronik kelepçeli olarak ev hapsinde devam etmesi için avukatlarının başvurusu olmuştu. Tahliye talepli duruşma, önceki gün Yukarı Avusturya Wels Eyalet Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tahliye çıkmadı. Korkmaz'ın tutukluluğunun 23 Ekim 2021 tarihine kadar devamına karar verildi.

ÜÇ NEDENE DAYANIYORDU

İlk duruşma ile karşılaştırıldığında, son duruşmaya ilgi yoktu. Avukatları dışında hiç takip eden olmadı. Korkmaz hakkında verilen tutukluluk kararı daha önce 3 nedene dayanıyordu. Bunlar, “Delilleri karartma ihtimali”, “Tekrar suç işleme ihtimali” ile “Kaçma ihtimali” olarak belirtilmişti.

Son duruşmada da “Tutukluluğunun devamına” karar verilse de, bu kararda hukuki anlamda önemli bir ayrıntı bulunuyor. O da Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin bu sefer tutukluluğunun devamına “Suç delilerini karartma”, “Tekrar suç işleme ihtimali”nden değil, sadece “Ülke dışına kaçma ihtimali”ni gerekçe olarak gösterdi.

Korkmaz'ın avukatı, Avusturya dışına kaçma ihtimalinin bulunmadığını ısrarla belirtti. Bunu duruşmada önemle vurguladı. İşte bu ısrarlar karşısında Mahkeme Başkanı şöyle dedi:

“Sezgin Baran Baran Korkmaz, daha öncede, özellikle Türkiye'de bir çok yasadışı- kaçak giriş çıkış yaptığını bilmiyor musunuz?”

Başkanın bu çıkışı, elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılma talebinin olmayacağını ortaya koydu ve bunun üzerine avukat da fazla bir şey söylemedi.

Bu aşamadan sonra sıra Korkmaz'ın Avusturya'dan iadesini isteyen Türkiye ve ABD'nin başvuruları esastan incelenecek. İki ülke de iade taleplerinin dayandığı hukuki gerekçeleri içeren, suç detaylarını açıklayan dosyaları Avusturya adli makamlarına sundu. Wels Eyalet Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın ifadesini aldıktan sonra iade konusunda bir karar verecek ve bunun için “İade duruşması” yapacak.

ZİYARETÇİLERİ KİM?

Bugüne kadar yapılan duruşmalar, “İade” amaçlı değil, tutukluluğunun kaldırılması yönündeki taleplerin ele alındığı duruşmalardı. Türkiye ve ABD'den dosyalar geldiğine göre bundan sonra hakimin dosya üzerinde çalışıp iade yönünde karar vermesi bekleniyor. Ancak, duruşma tarihi henüz belli değil.

Korkmaz ifadesinde, hangi ülkeye gitmek istediğini de söyleyecek. Bu da tek başına yetmiyor. Mahkemenin vereceği karar, Avusturya Adalet Bakanlığı'nın da denetiminden geçecek. Yani olayın bir de siyasi yönü var.

ABD tarafından sunulan iade dosyasında Korkmaz hakkında istenen hapis cezasını biz hep 225 yıl olarak biliyorduk. Meğer istenen hapis cezası 256 yılı buluyormuş. Dosya bilgilerine göre Korkmaz'ın sebep olduğu zarar ise 500 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

En çok merak edilen konulardan birisi de, Sezgin Baran Korkmaz'ın ziyaretçilerinin kim olduğu. Avusturya'da, ülkemizde olduğu gibi cezaevi ziyaretlerinde katı bir kısıtlama yok. O yüzden, Korkmaz'ın ziyaretçileri eksik olmuyor. Kim bunlar? Ben de bilmiyorum. Ancak ziyaretçisinin eksik olmadığını ilgili makamdan öğrendim. Onlar için Korkmaz çok da önemli bir tutuklu değil. O yüzden ziyaretçi listesi bile tutmuyorlar.