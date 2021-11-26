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Turizmde yeni hedefler

Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 11. Resort Turizm Kongresi yapıldı. Öğrendik ki, salgına rağmen turizmcilerimiz sonuçtan yine memnun. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da yeni hedefler konusunda aldığı bilgiler onları mutlu etti.

Turizm sektörü toparlanırken, sektörün gelecekte daha dirençli olabilmesi için bu krizden sonuç çıkarıyor… Roma'da yapılan G20 zirvesinin sonuç bildirgesinde görüldü ki, krizden en çok etkilenen sektörler arasında turizm ilk sıralarda yer aldı.

MUTLU EDEN RAKAMLAR

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, krizin devlet desteğiyle yönetilmesi gerektiğini belirtiyor, “Turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yeni kaynak pazarların yaratılması yoluyla ziyaretçi sayısı artırılmalı. Oyun kurucu olarak turizmdeki hedeflerin gerçekleşmesi için ortak akılla beraber çalışılmalı, finansman kolay ödenebilir ve ulaşılabilir olmalı” diyor.

Turizmciler, pandemi nedeniyle “Zor zamanların geride bırakıldığı” görüşünde. 2021 yılında hedef 21 milyon turist, 20 milyar dolar gelir elde edilmesiydi. Yıl sonu hedefi şimdi 29 milyon turist, 24 milyar dolar gelir gözüküyor. Bu tabloyla, turizmde Türkiye rakiplerini geride bırakıyor. Turizmcileri sayısal artış sevindiriyor ama gelen turistlerin 647 dolar olan kişi başı harcamasının bu sezon 830 dolara yükselmesi asıl turizmin sevindirici yanı. Turist sayısında hep gerisinde kaldığımız İspanya, Yunanistan, İtalya'yı da artık solladık.

12 AY TURİZM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde rakiplerimizin önüne geçmemizde Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı'nın da etkili olduğunu belirtiyor. Yönetiminde 15 kişinin görev aldığı ajansta, 4 kamu görevlisi 11 özel sektör temsilcisi bulunuyor. Bölgelerinden seçilerek gelen temsilciler, kaynağın nereye harcanacağına da karar veriyor. Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürüyor:

“Ürün çeşitliliğini geliştirmemiz, turizmi 12 aya çıkarmamız gerekiyor. Yalnız 12 aya yaymak değil, ülkenin tamamına turizmi yaymak istiyoruz. Turizm herkesin gelir kapısı olursa turizmi daha ileriye getirmiş oluruz. 2022 yılı gastronomi turizminde atılım yılımız olacak. Türkiye ciddi farkındalık yaratarak gastronomi ile popüler olmuş ülkeler arasında yerimizi alacağız.”

GÜVENLİ TURİZM

Turizmde bütün dünya rakibimiz, bütün dünya potansiyel misafirimiz. Dünyanın yeni konularından biri sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliğidir. Bakan, “Belli kuralları belirleyip adımları atmazsak önümüzdeki yıldan itibaren geri kalmaya başlarız. Paris anlaşmasına imza attık. Sektörler olarak gerekli adımları atmamız gerekiyor. Güvenli turizmi, ‘Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası' olarak değiştireceğiz. 2022 yılı içinde kuralları netleştirip uygulamaya başlayacağız” diyor.

EN AZ ÜÇ DİL

Bakan, bir sitemini de dile getirdi. Devlet olarak verilen lojman tahsis alanlarının otel haline getirildiğini belirtti. Tahsisli otellere 2022'den itibaren personel için lojman yapılacak. Serik, Belek ve Kemer, Bodrum'un alt yapısının yenilenmesi ve 50 yıllık ihtiyacın karşılanması da turizmciler için müjdeli bir haber oldu. İstanbul'daki Kültür Yolu'nun bir benzeride Ankara'da yapılacak, etkinlikler eş zamanlı gerçekleştirecek.

Anadolu Teknik Lisesi İngilizce, Rusça ve bunun dışında üçüncü bir dil öğretimi de zorunlu hale getirildi. Bu okullar, otellerle eşleştirildi 15 Nisan-15 Ekim tarihleri arasında öğrenci stajını eşleştiği otelde yapacak, staj döneminde gelir de elde edecek ve kariyerini otellerde sürdürecek olanağa kavuşturuluyor.

REKORTMEN BANKACI

Hakan Ateş, 1997 yılında kurulan Denizbank'ın kurucu genel müdürüydü. 4 ayrı ülkeden, 4 ayrı hissedarla çalıştı. Bu da Hakan Ateş'in ayrı bir rekorudur. Ateş de, turizm kongresinde konuştu. Kamu bankalarından sonra turizme en büyük desteği Denizbank yapıyor. Hakan Beyi, turizmciler kendilerinden birisi olarak görüyor. Aralarında sıcak bir ilişki var. Ateş'in turizmle ilgili anlattıklarını dinleyelim:

“Pandemi döneminde dünyada tasarrufta büyük artış oldu. Artan talep ve arzda da dengesizlik olduğu için enflasyonda ciddi artışlar bekleniyor. Özellikle gıdada yüzde 40 artış oldu. Turizm, cari açığın kapatılmasında büyük etkisi var. Eğer 2019'daki gibi olsaydı, cari açığımız 13 milyar dolar değil de 5 milyar dolar olacaktı. Turist sayısında dünyada 6 sıradayız ama gelirde 14. sıradayız. Turizme yapılan yatırımın, toplam yatırımlar içerisindeki payı yüzde 5'den yüzde 1'e düştü.”

DAHA FAZLA PAY

Antalya-Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya, Isparta, Burdur bölgesinde 400 antik kent bulunduğunu belirtiyor, “Bunların 400 ziyaretçisi bile olmuyor. Turisti otelden çıkarıp bu yörelere ulaşmasını da sağlamalıyız” diyor. AKTOB'un eski başkanı duayen turizmcilerden Yusuf Hacısüleyman'ın da yine ilginç önerileri oldu. Hacısüleyman'ın önerileri her daim dikkate alınır.

Turizmcilerin kayıpları çok oldu ama yine de durumdan memnun olduklarını, bugün bile bir çok otelde doluluk oranı yüksek olduğunu da memnuniyetle belirtelim. Uçaklar kalkarsa 2022 için turizmde sorun beklenmiyor…