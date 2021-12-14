Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Bakan destek istedi devlet borçlu çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki buluşmasını yansıtan fotoğrafta, ilk olarak masadaki yerleşim planı göze çarpıyor.

Nebati, iş dünyasından STK temsilcilerini yanına almış. Bir yanında iş dünyasının tepe örgütü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öbür yanında “ihracat odaklı” yeni yol haritasının önemli aktörü TİM Başkanı İsmail Gülle…

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Bakan'ın yanındaki dizilim; YASED Başkanı Ayşem Sargın, DEİK Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, TMB Başkanı Erdal Eren'den sonra, masa, TÜSİAD Başkan Yardımcı Murat Özyeğin'le devam ediyor.

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Buluşmaya reel sektörden, finans sektöründen 67 kişi davet edilmiş.

Hisarcıklıoğlu, katılımın 60'ın üzerinde olduğunu, MÜSİAD Başkanı Asmalı katılımcılardan 42 iş insanının söz aldığını açıkladı.

Bunlardan yalnızca 4'ünün kadın olduğunu da ben ekleyeyim.

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Bakan, yaklaşık 8 saat süren toplantının 2.5 saatini “yeni ekonomi programını” takdime ayırmış.

Nebati, bakan olarak atanmadan önce 3.5 yıl sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde, AKP İstanbul İl Yönetimi'nin ilçelerde organize ettiği iş dünyası toplantılarında “düşük faiz” politikasının sözcülüğünü üstlenmişti.

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Toplantıya katılanların kafasındaki temel soru: TL'deki değer kaybı sürerken; sermaye kısıtlamaları olacak mı, dövizlerle ilgili kısıtlama düşünülüyor mu?

Bakan “serbest piyasaya bağlılıklarına vurgu yaparak” yüreklerine su serpmeye çalışmış…

İş dünyası, sektörlerini ilgilendiren yasal düzenlemeleri Meclis komisyonlarına gelmeden önce görebilecek, görüşlerini iletebilecek ve de etkili olabilecek mi?

İşte orası meçhul…

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“8 saatlik toplantı çok uzun değil mi; hangi konunun çözümüne yaklaştılar” sorusuna yanıt arıyorum.

Görüştüğüm bir iş insanı, “Toplantı 8 değil, 18 saat sürse yeridir. Daha da önemlisi, yeni dönemde iş dünyasına kapısı açık bir bakan olduğunu gördük” diyor.

Yabancısı olmadığım bir izlenim…

Aralık başında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan “affını isteyen” Elvan'ın iş insanları ile yaptığı ilk toplantılardan sonra da benzer ifadeler sarf edilmişti.

Süreç umdukları biçimde ilerlemedi.

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AKP çevresi, uygulanan ekonomik politikaya, iş dünyasından daha kuvvetli bir destek bekliyor.

Kulislerde “Bizim dönemimizde zengin oldunuz, destek olma sırası sizde” diyenlerin sesi yükseliyor.

Toplantının ana amacı da “iktidara destek aramaktı” desem, yanlış olmaz.

Ne var ki öyle sorunlar dile getirilmiş ki; günün sonunda devlet borçlu çıkmış.

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Kamu hastanelerine tıbbi cihaz satanlar, uzunca bir süredir Devlet Malzeme Ofisi'nin 180 gün olan geri ödeme süresine uymadığından ve 20 aydır kendilerine ödeme yapılmadığından yakınıyorlardı.

Öyle ki bankalar, tıbbi malzeme tedarikçilerinin “kamudan alacaklarını” teminat olarak bile kabul etmiyorlar.

Hastanelerde medikal cihaz eksikliğinden tedaviler aksıyor.

Bu konu da masaya gelmiş…

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Eren, “fiyat farkı” taleplerini iletmek üzere aylardır Ankara'da çalmadıkları kapı bırakmayan ve de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplu dilekçeler yazan müteahhitlerin “Aldığımız kamu ihalelerini teslim edecek ekonomik gücümüz kalmadı, şirketlerimizi tasfiye edebileceğimiz bir yol bulunsun” talebini iletmiş.

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Bakan'ın; Karayolları, Devlet Su İşleri gibi kamu kurumlarından ihale alan müteahhitlere özetle verdiği yanıt şu: “Fiyat farkının Hazine'ye maliyetini hesaplıyoruz, sonuçlandıracağız. Yüklenicilerin işlerini yarım bırakıp gitmelerini istemeyiz. Yenilenen ihalelerin maliyeti daha yüksek olur.”

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İş insanlarına yatırım yapmaları çağrısı yapan Bakan, devletin altyapı yatırımlarını önemli ölçüde tamamladığını; liman ve demiryolları projelerinin devreye alındığını vurguluyor.

Toplantı dışına yansıyan kendisi de “işveren” olan Bakan'ın “Bize güvenin, bu politikadan başarı ile çıkacağız…” mesajı, iş dünyasında pembe tablo olarak yorumlanıyor.

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Elvan da atamasını takip eden günlerde iş dünyasında ilk kurumsal ziyaretini TÜSİAD'a, ardından TOBB ve MÜSİAD'a yapmıştı.

Bu temaslarına dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de eşlik etmişti.

O günlerden bugüne enflasyon oranında ve döviz kurlarında artış sürüyor.

Değişmeyen tek şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunageldiği “düşük faiz” politikası.

Nereden aklıma geldiyse, Timur Selçuk'un 1970'lerde seslendirdiği “Ekonomi tıkırında; kriz var kriz var bunalım var” şarkısı dilime dolandı.