Bankaların “yaşam döngüsü” tarlayı kurtarır mı?

En son açıklanan “Ekonomi Reform Paketi” hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz” diyor. Kulağıma sanki “kayyum” dedi gibi geldi!

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Finans ve gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerine “Kredi yaşam döngüsünden ne anlıyorsunuz?” diye sormadan önce; kredilerle ilgili şu rakamlara dikkat çektim:

Takipteki 151.6 milyar TL ve yakın izlemedeki 387.5 milyar TL.

Sorunlu krediler toplamı yaklaşık 539 milyar lira.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan aylık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 trilyon 554 milyar 598 milyon lira. Sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 18'e ulaşıyor.”

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Elvan sorunlu kredilerin oluşturulacak “kredi yaşam döngüsü” ile yönetilebilir olduğunu belirtiyor.

Proje; doğru kredi, doğru vade, doğru teminat, erken uyarı ve karar süreçleri ile etkileştirilerek “yaşam döngüsü” kurulacak, yakın izlemedeki krediler yeniden yapılandırılacakmış.

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Sorunlu kredisi olan firmalar da, “Girişim Sermayesi Fonu” tarafından güçlendirilecekmiş.

Fiilen “iflas bayrağını çekmiş” firmaları satın alan, kaynağı tartışmalı fonlar zaten mevcut. Bunların kurumsallaşmasına tanık olabiliriz.

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Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların “varlık yönetim” şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle “bilanço dışına çıkarılması” için gereken tedbir mekanizmaları oluşturulacağı belirtiliyor.

Mevcut varlık yönetim şirketlerinde biriken “gayrimenkul portföyünü” öğrenelim. Sektör temsilcilerinden biri şöyle bir rakam veriyor: “Alman menşeli bir varlık yönetim şirketinde değerlemesi toplam 13 milyar liraya ulaşan gayrimenkul teminatı bulunuyor.”

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Özel bankalar içinde tarım ve turizm kredilerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai merkezli bankası Emirates NBD'nin sahibi olduğu Denizbank başı çekenlerden…

Portföyündeki “tarlalar, oteller” kime geçecek dersiniz?

“Körfez sermayesine” yanıtı verdiğinizi duyar gibi oluyorum.

Belli de olmaz. Bakarsınız yerli ortaklar çıkar.

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Bankacı kökenli Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kerim Rota ile “donuk kredileri” konuşuyoruz.

Rota, bankaların “batık kredilerinin varlık yönetim şirketlerine devriyle” ilgili olarak öncelikle “Bu uygulama zaten var ve işlemiyor” dedikten sonra ekliyor:

“Varlık yönetim şirketleri bankalardaki 100 liralık batık krediyi 70 liraya alır. Arada 30 liralık zarar çıkar. Bankalar bu 30 lirayı bilançolarına zarar yazmayı kabul edecekler mi? Eğer ederlerse, sermayelerinde oluşacak açığı kapatmaları için yeni finansman ihtiyacını nereden karşılayacaklar? Bir, devlet bu açığı kapatabilir. İkincisi, yabancı yatırım çekmesi gerekir. Yabancı yatırımcı hukuk güvencesi olmadan sermaye koymak istemez. Bu durumda malın ucuz olmasının bir değeri de olmaz” diyor.