Başkan Savaş “Cumhuriyet savcıları dinlesin”

Yerel medya grubu HRT Akdeniz'de Hatay Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın gazetecilerin sorularına yanıt verdiği programa denk geldim.

Benzerlerine sıklıkla rastladığımız “siyasi kayırmacılığı”; yetkili biri, örnekleriyle anlatıyor, Cumhuriyet savcılarına sesleniyordu…

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Bir milyon 660 bin nüfuslu kentin, yaklaşık 600 bin Suriyeli sığınmacıdan kaynaklı sorunlarına değindi.

Suriyeli çocuklara dilencilik yaptıran çeteler.

Kadınlara ve çocuklara cinsel taciz…

Mafya oluşumları…

Su, elektrik şebekelerine sabotaj kuşkusu ve alt yapı yetersizliği…

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44 bin 200 bin Suriyeli'nin bayramlaşmak için ülkesine çıkış yaptığı son gün; Covid-19 salgını yeniden yükselişe geçmişken…

Geri dönüşlerinde “Test yapılıyor mu?”; “14 günlük karantina uygulanacak mı?”

Valiliğin henüz açıklama yapmadığını belirtiyor.

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Savaş; kentte artan elektrik, su, arıtma ve çöp toplama yatırımlarını Avrupa Birliği ve JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) kurumlarından sağladığı kredilerle gerçekleştirdiğini söylüyor.

Türkiye, 300 bin Suriyeli'nin yerleşeceği İdlib'teki 50 bin briket evin yüzde 80'ini tamamladı.

Savaş, “Türkiye'ye göçün önlenmesi için ilk aşamada sınırda çadır kentler kurulabilirdi” sözlerini hatırlatıyor.

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30 büyükşehir belediyesi içinde en çok yatırım yapan 6'ncı il olduklarını belirten Savaş, “İktidar partisinden olsaydınız, devletin yatırım imkanlarından daha çok yararlanır mıydınız?” sorusuna aklımıza gelen ilk yanıtı vermiyor, şöyle diyor:

“2009 seçimlerinde AK Parti'den seçildim. O zaman da Elif gibi dik durduğum için sorunlar yaşadım ve partiden ayrıldım. Belediyeler hiçbir partiye zimmetli değildir.”

Savaş, son iki dönemdir de CHP'den seçildiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüyor.

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Savaş “belgelerle konuşacağına” vurgu yaparak, “İlk kez burada açıklıyorum, Cumhuriyet savcıları iyi dinlesinler” anonsu ile bir dosya açıyor.

Program sonrası kendisini arayıp bilgi de aldığım dosya hakkında şunları söylüyor:

– Hatay ili, Hassa ilçesi, Aktepe -Küreci ve Eğribucak mahallelerinden geçen eski Hatay –Gaziantep yolunun genişliğinin 50 metreden 30 metreye düşürülmesi amaçlı hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi, mevcutluların oy çokluğu ile Belediye Meclisi'nden geçti.

– Plana CHP'li komisyon üyelerinden Hamit Reyhanioğlu, Ali Berrak ve Gökhan Saydam muhalefet şerhi koydu.

– Daraltılan 3 bin 500 metre uzunluğunda yolun kenarında, 70 bin metrekarelik alan yapılaşmaya açıldı.

– Nüfus artışı dikkate alınarak sosyal ve teknik altyapı alanları planlanmamış. Ancak bir kısım otopark ve yeşil alan Milli Emlak'ın muvaffakatı alınmadan plana dahil edilmiş. Arkadaşlarımız bu durumda Hazine'nin zarara uğratıldığını vurguluyorlar.

– Hassa Aktepe Çarşı merkezinde 20 metrekare bir işyeri 250 bin lirayken, eski Aktepe Belediyesi'ne ait 220 metrekarelik bina 200 bin liraya satılıyor.

Ufak bir tadilat ile binayı işyerine çevirip A101'e ve diğer işyerlerine yıllık 110 bin liraya kiraya veriyorlar.

İki yılda yatırım geri dönüyor!

Aktepe halkı adil ve halka açık bir ihale olsaydı bu binanın 1 milyon liradan aşağı gitmeyeceğini konuşuyor.

– Hassa ilçesi Ardıçlı mahallesinde son 2 yılda imarlı 81 arsa satıldı. Adı “ihale” olan satışı ne hikmetse yandaşlardan başka hiç kimse duymadı.

Mesai bitimine 5 dakika kala ‘Belediye binasında bulunan ilan panosuna ihale ilanını astık' diyerek kimi kandırıyorlar?

– Aktepe'de satılan belediye binasının yeri, Ardıçlı'da satılan arazilerin bir kısmı, Millet Bahçesi'nde takas edilen arazi aynı şahısların… Yani, Hassa eski AKP İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın ailesine ait Yılmaz İnşaat'ın…

– Millet Bahçesi yoldan 250 metre geriye çekilerek karayolunun kenarı imara açıldı. Millet Bahçesi'nin etrafındaki diğer arazilerin birçoğu da Mehmet Karataş'ın…

(Karataş kim derseniz o da Hassa Belediye Başkanı)

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Savaş soruyor: “Hangi milletin bahçesi?…”

“Kapı kapı dilenir yine açarım”

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da TBMM'de bayramdan önceki son konuşmasında, Expo 2021'in “bölgesel barış projesi” niteliğine vurgu yapıyordu.

Antalya Expo 2016 için devletin olanaklarını seferber eden AKP iktidarının, CHP'li bir belediye olan Hatay'a aynı ilgiyi göstermediği eleştirisi getiriyor.

Savaş kararlı; “Expo projesinin yüzde 98'ini tamamladık, 1 milyar liralık inşaat yaptık. Gerekirse kapı kapı dilenir yine de Expo 21'i tamamlayıp, açarım” diyor.

10 Aralık 2021'den 30 Mayıs 2022'ye kadar açık kalması planlanan ve “Medeniyetler Bahçesi” temalı Expo 2021'e katılmak için şimdiye kadar 22 ülke başvurmuş.