Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Cantürk Alagöz: “Iğdır’a 100 milyon lira yatırdım”

Haber kaynağımın, “Manisaspor, Eyüpspor ve Iğdırspor'a bir bakar mısın; çok büyük transfer bütçeleri kullanıyorlar…” uyarısı çarpıcıydı…

7 Eylül tarihli “AKP, Sinovac faturasını Iğdırspor'da tahsil ediyor” başlıklı yazımla dikkat çekilen takımlara “giriş” yaptım…

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Iğdır önemli. Alagöz Holding Iğdır Spor Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz ile Covid-19 aşısı CoronaVac'ın üreticisi ve geliştiricisi Çin'in özel şirketi Sinovac Biotech arasındaki ilişkiyi hatırlatayım…

1973 yılında aşı piyasasına giren Topal ailesinin kurucusu olduğu Keymen İlaç, 2013 yılında Sinovac Biotech'in Türkiye temsilciliğini almıştı.

mRNA aşısı üretmek üzere Hindistan'dan teknoloji transferi yapacak olan Keymen İlaç, Sağlık Bakanlığı'ndan “izin” alamadı. Sinovac'la çıktığı yolculukta da işini geliştirmek için fırsat bulamayan ailenin ikinci kuşak temsilcisi Dr. O. Murat Topal, Keymen İlaç'ı 2016 yılında Alagöz'e sattı.

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2020 yılında Covid-19 salgını ile birlikte gündemimize giren Keymen İlaç, şimdi de spor dünyası üzerinden Iğdır'ın kaderinde etkin rol oynamaya soyundu.

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Geçen yıl 76 Iğdır Belediyespor'u satın alan Alagöz, yazım üzerine beni aradığında, kendisine yönelttiğim, “Birden bire bu memleket aşkı nereden geliyor” sorusunu yanıtladı:

“Doğduğumdan beri var. Cebime şimdi fazla para girdi, yemeği bilirdim; memleketime yatırım yapıyorum. Bugüne kadar Iğdır'a 100 milyon lira harcamışımdır.”

100 milyon doz Covid-19 Sinovac aşı anlaşması olduğuna göre yıllık cironun yaklaşık yüzde 10'u…

“Anlaşmayı iptal et” dediler

Alagöz Sinovac tedarik sürecini anlatıyor:

“Sinovac'tan aşı ithaline 5 ayda izin çıkabildi. Türkiye'deki klinik deneyleri ben yaptım. O dönemde en ucuz Sinovac aşısını Türkiye aldı. Aşının dozu 25 dolardı, 12 dolara getirdik. Bir kamu bankasından avans teminat mektubu istedim vermediler, tükendim; Sinovac yardımcı oldu. Birileri önümü kesmeye çalıştı, her yandan beni batırmaya çalışanlar oldu. Hainlikler gördüm. ‘Anlaşmayı iptal et' diyenler oldu. 18 milyon dolar teminat mektubunu ben verdim.”

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Sinovac'la Ankara'da aşı üretim anlaşması yaptığını söyleyen Alagöz “Türkiye'de aşı üretilmiyor, en büyük ayıp bu. Sinovac'ı ikna ettim. Türkiye'de yılda 1.5 milyon çocuk doğuyor. Bu çocukların aşısı Türkiye'de üretilmeli. Sizi ikna edebilirsem (Bu ifade tabii ki bir sitem) 5 ay sonra söz açılış yapacağım...”

Ülkede aşı üretiminin önünü kesmek istemem!

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“Iğdır'da yalnızca futbola değil, gençliğe yatırım yapıyorum. Judodan tenise kadar tüm spor dallarında başarılı olmalarını istiyorum. Yüzleri beyaz, güzel ayakkabıları olan sporcularımız olacak” diyor.

Takımı Bölgesel Amatör Ligi'nden (BAL) aldığında futbolcusunun kalmadığını belirten Alagöz,“ Iğdır'a futbolcu transfer etmek kolay değil, Bayrampaşa'da 500 bin, burada 1 milyon istiyorlar. Bu sezon 30'a yakın oyuncu transfer ettim” diyor.

Transferlerin 20 milyon lirayı aştığını da ekliyor.

HDP soru önergesi verdi

Alagöz'ün kente yaptırdığı 24 derslikli okul ve sosyal tesis projelerini, AKP İl Başkanı Ali Kemal Ayaz'ın kardeşi Ekber Ayaz'ın şirketi Ayaz Mimarlık'a vermesi Iğdır'da tepki çekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “davet usulü” 20 milyon 900 bin lira bedelle çıktığı tribün ihalesini de Ekber Ayaz'ın şirketi Ayaz Mimarlık aldı.

Iğdır Valiliği'nin devreye girmesiyle ihale bedeli 16 milyon 300 bine düşürüldü. Dün bu ihaleyle ilgili HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından cevaplandırılması talebiyle, Meclis'e soru önergesi verdi.

Kentte Sebze ve Meyve Hali'nden, Uluslararası Otobüs Terminali'ne; camiden gayrimenkule kadar hangi proje varsa “mimarı” Ayaz…

Alagöz de aynı yolda yürümüş, projelerini Ayaz'a teslim etmiş.