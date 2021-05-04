CHP Sözcüsü Öztrak: Pekcan da istemeli

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a, partinin merkez yönetim kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, “bakanlığına sattığı dezenfektan” skandalından sonra görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili “ Hakkında soruşturma önergesi verecek misiniz?” sorusu yöneltildi.

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Öztrak'ın yanıtı şöyle oldu:

“TBMM'de soruşturma açılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Yeni Anayasa'ya göre Meclis'te soruşturma açılabilmesi için milletvekillerinin salt çoğunluğu gerekiyor. Ağır ve son derece açık olan ithamların aydınlatılması için tüm partilerin desteğini bekliyoruz. Kaldı ki böyle bir soruşturmayı Ruhsar Pekcan da istemeli. Kendisinin bu ithamlardan aklanması için bu bir fırsattır. Aynı zamanda kimlerin hırsızlıktan yana, kimlerin yetimin hakkından yana olduğunu, soruşturmaya verilecek oylar da gösterecektir.”

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Günlerdir bu köşede Ruhsar Pekcan ile ilgili “şüpheli işlemleri” yazıyorum, ne var ki hala gümrüklerde neler döndüğünü tam olarak anlayamadık!..

27 Nisan'da yayımlanan “Gümrüklerde nüfus ticaretinin belgesi” başlıklı yazımda yer alan, Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Büro'dan tüm Ticaret Bakanlığı Gümrük Bölge Müdürlüklerine gönderilen 4 Kasım 2016 tarihli maili hatırlamanızı isterim.

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Özetle o mailde ne yazıyordu: “Ruhsar Pekcan isimli şahıs, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ismini kullanarak gümrük kaçakçılığı yapabilir, teyakkuzda olun!”

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Hala şu soruların yanıtını alabilmiş değiliz:

Pekcan'ın hangi ticari faaliyeti bu “uyarıya” gerekçe gösterildi?

Yapılan soruşturma ne yönde raporlandı.

Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye “Cumhurbaşkanı'nın eşinin adının kullanıldığı” bilgisi gelmez mi?

Bakan, devletin zirvesini ilgilendiren böyle bir iddiayı gazeteden mi okur?

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Tüfenkci AKP'nin bakanı değil miydi? Yerine gelen de AKP'nin bakanı değil mi?

Peki Tüfenkci'nin aklına hiç mi şu soru gelmez:

“Pekcan görevi devir alır almaz; Teftiş Kurulu Başkanı Gazi Çalgan, Başkan Yardımcıları ve Rapor Komisyonu Üyeleri Alper Küçük, Ahmet Öz, Mehmet Ölmez, Mustafa Alıcı, Erdem Bulut, Kadir Sarıkaya, Ahmet Arıkan, Müge Ulusoy, Oğuz Şatıroğlu'nu neden görevden aldı?”

Halının altını kaldırıp bakmanın tam zamanı. Yetim hakkı için, adalet için, temiz bir toplum için…

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Gümrüklerde bu maili okumayan tek bir “yetkili” kalmamışken, 20 ay sonra Pekcan “bakanları” olarak karşılarındaydı…

Hep sustular…

Ta ki….

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Dönemin Başbakanı Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Nisan 2014 tarihli atama kararıyla “Faruk Töreniş ve Tevfik Usta, 3 Ağustos 2014 tarihli kararla da Yahya Baba; icra görevlerinden alınıp “Başmüfettişliğe” gönderiliyor.

Personel Daire Başkanlığı'ndan alınıp düz müfettişliğe döndürülen Yahya Baba ile birlikte bu iki isim de kurumdan istifa ediyor.

Özel sektöre geçiyorlar…

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Baba, 2018 yerel seçimlerde AKP'den Samsun Terme ilçesi başkan aday adayı oluyor.

2016 yılında kurduğu KDM Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği şirketinin hisselerini de aynı yıl meslektaşı Faruk Ödemiş'e devrediyor.

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Baba, 2018 yılında kurduğu NAS Gümrük Müşavirliği şirketinin hisselerini de 2019 yılında Tevfik Usta'ya devredip, Ticaret Bakanlığı Personel Müdürlüğü koltuğuna oturuyor.

Bu atamayı takiben “herkesin bildiği sırlar” ortaya saçılıyor…

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Öztrak'ın “Soruşturmayı Pekcan da istemeli” ifadesini bu sorular ışığında önemli buluyorum.

Pekcan ortaya çıkıp “Bana iftira atılıyor” diyebilir mi?