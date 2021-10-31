Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Çift “maaş” böyle kazanılıyor

Güneşli bir günde

Masmavi göreceğiz Karadeniz'i

Balkaya'dan Kapuz'a kadar,

Karış karış biliriz bu şehri;

EKİ'nin çiçekli bahçeleri,

Rıhtıma kömür taşıyan vagonlarıyla;

Paydos saatlerinde yollara dökülen,

Soluk benizli insanlarıyla.

Siyah akar Zonguldağın deresi

Yüz karası değil, kömür karası

Böyle kazanılır ekmek parası.

Daha dün CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Halk TV'de katıldığı bir programda okuyor Orhan Veli Kanık'ın 1946 yılında yazdığı bu şiiri.

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Yavuzyılmaz; maaş, huzur hakkı, ikramiye, kâr payı adı altında birden çok yerden geliri olan AKP bürokratları ve bakan yardımcılarının isimlerini bir bir açıklıyor.

Kamu kurumlarında “yetkinliklerine” bakılmaksızın AKP çeşmesinden su içenlere ulufe gibi “makam” dağıtılıyor.

Ülkede sayıları her geçen gün artan 10 milyon işsiz tek bir iş bulmak için kapı kapı dolaşıyor.

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CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap tarafından hazırlanan ve kamu görevlilerinin birden fazla “maaş” almasının engellenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Bu oylamadan 3 gün sonra yani 30 Ekim Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarından yine AKP'li bürokratlara “çift maaş” kıyağı çıktı.

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Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'te onaylanmasıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” adını aldı.

Sıra bakanlıktaki yeni yapılanmaya geldi.

Bakan Murat Kurum'un Basın Müşaviri Halil Erdoğan, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı soyadı taşıdığı için dikkat çeken bir atamaydı.

Erdoğan Cumhurbaşkanı ile akraba değil; bu notu düşelim.

Atama kararıyla “Daire Başkanlığı”na terfi eden H. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri görevinde de bulunmuştu.

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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Davut Eker getirildi.

Eker 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı Gelir Muhasebe Daire Başkanlığı'na atandı ve bu görevi sürüyor.

Eker aynı zamanda; Türkiye Badminton Federasyonu Denetim Kurulu üyesi ve sosyal güvenlik hukuku, iş hukuku, devlet memurları hukuku alanlarında Ankara Adalet Komisyonu bilirkişisi…

Ticaret Bakanlığı “Helal” para peşinde

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.

Prof. Dr. Günay, Aralık 2019 tarihinden itibaren Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Günay'ın vakıf hukuku, biyoetik, İslâm ekonomisi ve faizsiz finans sistemi üzerine basılı eserleri bulunuyor.

Bu kurumun önemi artacak.

Zira “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı”nın 2023 yılından itibaren devreye girmesiyle, sınırda karbon vergisinden olumsuz etkilenecek ülkelerin başında Türkiye, Rusya ve Ukrayna geliyor.

İhracatçıların gözü, 1.8 milyar Müslüman'ın yaşadığı ülkelerde…

Yeni atanan bürokratlardan Baba, işin dünyevi kısmında…

2014-2018 yılları arasında İstanbul'da görev yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, Ticaret Bakanlığı'na 31 Ağustos 2016 tarihli “674 sayılı” yazı ile FETÖ şüphesi ile kurumda görev alan 39 kişinin ismini bildiriyordu.

Şahin'in “soruşturma listesini”, dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve “Soruşturma Komisyonu Başkanı” Cenap Aşcı görmüş olmalı.

Baba, bu olayların ortasında görevinden ayrıldı. Kendisi gibi kurumdan istifa eden iki meslektaşıyla, gümrük müşavirliği hizmetleri veren 2 şirket kurdu.

2018 yılında Terme Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmasıyla birlikte yeniden bürokrasiye dönme atağı yapan Baba, sonunda başardı!

27 Nisan 2019'da oturduğu Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü koltuğuna, son atamayla ikincisini ekledi.

Aşcı'nın yerine “emekli general” düşünülüyor

Orman yangınlarıyla bağırsakları boşalan Türk Hava Kurumu'nda (THK) sular durulmadı.

Ekim 2019'da Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin THK Kayyum Heyeti Başkanı olarak atadığı Cenap Aşcı'nın 2 aydır istifa talebine yanıt verilmiyor.

Aşcı, ilk istifa dilekçesini 1 Eylül'de mahkemeye sunmuştu…

36 gün bekledi; mahkemeden “Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın” talebinde bulundu.

Yine ses çıkmadı.

THK çevresinde Aşcı'nın yerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önerisiyle bir emekli generalin atanmasının beklendiği ileri sürülüyor.

THK'da 12-13 Ekim'de yapılması beklenen genel kurulun gerçekleşmemesi “kayyum” düzeninin süreceği izlenimi veriyor.

1989'da girdiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapısından, 2019'da Gümrük Müsteşarı olarak çıkan Aşcı, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 3 aylık geçici kabinede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da yapmıştı.

Ruhsar Pekcan nerede?

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Özel Kalem Müdürü Selman Tokpunar da Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştı.

Tokpunar, Pekcan'ın görevden alınmasından sonra Roma Ticaret Müşaviri olarak yurt dışına gönderildi.

Sahi; kendi bakanlığına fahiş fiyatla dezenfektan satan Pekcan'ın nerede olduğunu duyan, gören var mı; bir yönetim kurulu üyeliği kapmış mıdır?