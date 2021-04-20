Dilovası Limanı’nda rekor kokain ele geçirildi: Eee sonra?

Ekonomi sayfalarının klişe başlıklarından biridir: Gümrükler kevgire döndü…

Kaçak ürünlerin ülkeye giriş noktasının delik deşik olduğunu anlatmak için kullanırız.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gümrük Muhafaza ekiplerince 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11.5 oranında artışla 9.7 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Kraliçe arıdan, sigaraya 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak ürün ele geçirilmiş.

Yaptıkları hesaplamaya göre dakikada 8 bin 377 lira değerinde yakalama gerçekleşmiş.

“Ya yakalanmayanlar…” sorusunun önemini ortaya çıkaran bir olayı anlatacağım…

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Pekcan 14 Ocak 2021 tarihli basın toplantısında; 5 rekora imza attıklarını duyuruyordu:

■ Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar.

■ Dilucu'nda 290 gram sıvı metafamin.

■ Kapıkule'de 2 milyon 80 bin adet sentetik uyuşturucu hapı.

■ İstanbul Havalimanı'nda 216 kilogram Khat (Yemen otu) maddesi…

Rekorların 5'incisi Kocaeli Deniz Gümrüğü'nde tüm zamanların en yüksek miktarda ve tek seferde ele geçirilen540 kilogram kokaindi. Piyasa değeri 216 milyon lira olarak zabıtlara geçti…

Gram gram ülkeye ölüm saçan uyuşturucu tacirleri işi büyütmüşlerdi.

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Ticaret Bakanlığı, Doğu Marmara (Kocaeli) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Dilovası'ndaki aramayı derinleştiren Kocaeli Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Arslan, 12 Şubat 2021'de Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atandı.

İlk soru burada ortaya çıkıyor: Türkiye'de tüm zamanların rekorunu kıran kokainin yakalanmasında öncü rol üstlenen Arslan, neden “müdürlük” makamından alınıp teftişe çekildi?

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22 Ağustos 2020 tarihli ilk aramayı gerçekleştiren Kocaeli Gümrük Muhafaza KİM (Kaçakcılık ve İstihbarat Müdürlüğü) ekibi kokain paketlerinin yüklendiği 6 konteynere “temiz” tutağı tutmuştu.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nden Malatya'ya; Temmuz 2020'de de Kocaeli'ne aynı görevle atanan Ahmet Cıbır'ın görev ihmali soruşturulmuyor bile…

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Cıbır'a bağlı ekibinin yaptığı arama sonrası imzalanan ilk “tutanak”tan ilerleyelim…

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Dairesi Veri Analiz Şubesi tarafından yapılan risk araştırmaları neticesinde, 19 Ağustos 2020 tescil tarihli taşıma senedi, “narkotik kaçakçılığı bakımından” riskli görülüyor.

KİM'in kullanımında bulunan mail adresine, gerekli tespitlerin yapılması hususunda 21 Ağustos 2020 tarihinde “Narkotik kaçakçılığı olasılığı” konulu email alınıyor.

Yılport Limanı'na yanaşan Panama bayraklı MSC POH LIn gemiden indirilen 6 konteyner, “eşyalar konteynerlardan çıkarılmadan” gözle kontrol ediliyor.

Olumsuz bir durumla karşılaşılmıyor. Xray taramasında da “şüpheli yoğunluk” tespit edilmiyor.

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Altında Gümrük Muhafaza Memuru Nedret Erol, Xray Operatörü Enes Aksoy ve Liman Vardiya Amiri Mecit Tuncay imzası olan 22 Ağustos 2020 tarihli bu tutanak, konteynerdeki malları aklıyor.

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Artık şeytan mı dürttü, yoksa yapılan kontrollerde eksiklik mi fark edildi, bilinmez; Arslan, gümrük personelini de devreye sokarak detaylı bir narkotik arama yaptırıyor.

540 kilo (!) kokain ele geçiriliyor.

Hani “uyuşturucuya rastlanmadığını” rapor eden ilk tutanakta yer alan 3 imza varya; bu ikincisinde tam 40 imza bulunuyor.

Neredeyse limana uğrayan imza atmadan gitmemiş.

Ortada bir başarı olunca “Hepimiz oradaydık” muhabbeti…

Kokaini Porsuk buldu!

“Olay, Tespit, Cumhuriyet Savcılığıyla Görüşme, Talimat Alma, Arama ve El Koyma Tutanağı” başlıklı rapordan bazı satır başları:

Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi'nin açılmasına müteakip, Kocaeli KİM ve Dilovası Gümrük Müşavirliği personeli ile söz konusu konteynerlerde yapılan detaylı kontrolde; çantalar içinde kokain görüldü. Bunun üzerine, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcılık makamlarına bilgi verildi. Yılport Liman sahasında bulunan Brezilya'dan gelen gemi ile alıcısı Acarer Metak San., göndericisi Cellmark Raw Materials AB, beyan sahibi Ercan Gümrük Müşavirliği Ltd. olan ve demir çelik sektöründe kullanılan ferro chrome hammadesi arasına gizlenmiş 20 adet valiz tespit edildi.

Kocaeli Gümrük'te görevli NDKİ dedektör köpekler; Porsuk, Index ve Khaleesi'in tepki vermesi üzerine preslenmiş kalıplar halinde kokain saptandı. Müdürlüğün “gemini cihazı” ile yapılan kontrolde de kokain hidroklorür çıktığı görüldü.

Toplamda bulunan 540056.19 gr kokaine ilişkin, 25 Ağustos 2020 tarihli “Sayım, Tespit, Tartım Tutanağı” tanzim edildi….

Geriye tek bir soru kalıyor: Bu kadar büyük bir partide uyuşturucu sevkiyatının öncesi ya da bağlantısı olma ihtimali göz önüne alınarak; delillerin karartılmaması, şüphelilerin kaçmaması için Emniyet bu arama faaliyetine ilk andan itibaren katıldı mı?