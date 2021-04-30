Görevden alınan Pekcan “kadrosunu” yurt dışına taşıdı

Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “yakınındaki” kadroları 34 ay süren bakanlık süresince yurt dışı görevlere atayarak ödüllendirdi…

Ticaret Bakanlığı'nın 23 bürokratının; dünyanın dört bir tarafındaki Türk Büyükelçilikleri'nde faaliyet gösteren Ticaret Ateşelikleri'nin yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası kuruluşlara atama kararları çıktı.

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9 Temmuz 2018'de göreve gelen Pekcan ile ilgili “bakanlığına ve bağlı kuruluşlarına dezenfektan satması” haberi 16 Nisan'da gündeme bomba gibi düşünce, bakanlıktaki revizyon hesapları öne çekildi.

Pekcan'dan da Cumhurbaşkanlığı'ndan da 20 Nisan'a kadar ses çıkmadı.

Pekcan'ın 5. gün yaptığı açıklama yeni sorular doğurmakla kalmadı, aynı günün gecesinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı, yerine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı.

Pekcan'ın “görevlendirmeleri” dikkate alındığında, “devir teslim” sürecine hazırlıksız yakalandığı iddia edilemez…

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Pekcan'ın bakanlığı süresince yaptığı görevlendirmeler içinde, Özel Kalem Müdürü Selman Tokpunar'ın ayrı bir yeri var…

Tokpunar'ın “Roma Ticaret Müşaviri” olarak görevlendirme yazısı bundan 6 ay önce çekmeceye konmuş.

Bakanlığa bağlı Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyesi de olan Tokpunay'ın “görevlendirilme” talebi henüz Cumhurbaşkanlığı'na ulaştırılmamış. Pekcan bakanlıktan ayrılacağı “son güne kadar tuttu” yorumu yapılıyor. O “son günden” kasıt nedir anlamadım.

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2010 yılından beri devletin dış ticaret birimlerinde çalışan Tokpunar, Nihat Zeybekçi'nin Ekonomi Bakanlığı döneminde (2013-2015/2016-2018) “özel kalem müdürlüğü” kariyerini başlatmıştı. Bu dönem de Milano'ya tayini konuşulur olmuştu.

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Aklınıza hemen AKP'li belediyelerin “gri pasaportla” yaptığı insan kaçakçılığı gelmesin; bu insanlar Prag Büyükelçiliği'ne atanan eski bakanlardan Egemen Bağış gibi diplomatik temsiliyeti olan memurlar.

Ticaret Bakanlığı “Davranışsal Kamu Politikası ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi”nde görev yapan Muhammed Emin Torunoğlu'nun, Boston'a görevlendirildiğini okuyunca, devlette böyle bir kurumun varlığını öğrendim.

Yeni kurulan “kripto para çalışma grubuna” katıldılar mı acaba?

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Ekonomi ve siyaset ilişkilerinin kurumsal karşılığı hep Ekonomi Bakanlığı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra oluşturulan Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'nın işlevini de üstlendi.

Ekonomi Bakanları geleneksel olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinden çıkardı.

“Milli Görüş” partilerini kuran merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan gibi pahalı saat koleksiyoneri eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da aynı “teşkilatın” siyasi kollarıydı.

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Başkanlık rejiminde de gelenek bozulmadı, Pekcan TOBB'un “temsilcisi” olarak kabinede yerini aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 20 yıldır aynı koltukta oturmayı sürdürüyor. Muş'un siyasi kariyer çizgisi önceki bakanlardan farklı; O “görevinden affını isteyen” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yoldaşı…

Yurtdışı atamaları yapılan bürokratlar

1-Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş-DTÖ Cenevre

2-Pınar Yalçın Bastırmacı-OECD Paris

3-Yakup Sefer-Bakü

4-Pelin Özdemir-Tiran

5-İrem Ekmekçi Konuk-Düsseldorf

6-Güner Gençer-Tahran

7-Betül Buke Karaçin-Varşova

8-Mehmet Naci Akdoğan-Bükreş

9-Zeynep Güzide Karahisarlı-Tokyo

10-Berat Demirci-Prag

11-Burak Avcı-Cakarta

12-Savaş Tarhan-Madrid

13-Bilgehan Caner-New York

14-Muhammed Emin Torunoglu-Boston

15-Aydanur Avcı-Krasnodar

16-Sıddık Kaya-Almatı

17-Uğur Uzunay-Juba

18-Ramazan Ersoy-Riyad

19-Eren Zengin-Musul

20-Mustafa Gökçeoğlu-Moskova

21-Ersoy Erbay-Dubai

22-Emine Pelin Ferah-Hamburg

23-Tahir Dingil-Tebriz

Bakanlık'taki “aile fotoğrafı”

Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nanoksia firmasının ürettiği dezenfektanların bayiliğini bakanın başdanışmanı Cihat Alagöz'ün şirketi ALZ Grup yapıyor.

Yani Pekcan'ın şirketi üretiyor, Alagöz'ün şirketi satıyor…

Çalışma odası Ticaret Bakanlığı'nda olan Alagöz şirketi de zaten bu güçlü ilişkiye dayanarak, 25 Ağustos 2020'de kuruyor.

TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi, TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Alagöz, 2019'da TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aykar (Alagöz) ile evlenerek, “aile” fotoğrafını tamamlıyor.