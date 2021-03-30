“Huzur” kalmadı servet baki

Kamuda lüks araba saltanatı, 7-8 yönetim kurulu üyeliğinden alınan ve adına “huzur hakkı” denilen ücretler, pandemi ile yoksullaşan halkı “huzursuz” ediyor.

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Hem bakan yardımcısı hem denetlediği kurumlarda yönetim kurulu başkanı olan mı ararsın…

Üst yönetiminde yer aldığı kamu kuruluşuna, kredi müşterisine ürün satmak üzere şirket kuran mı ararsın…

Bunların yanında yönetim kurullarından alınan üçer-beşer “dudak uçuklatan” ücretler, devede kulak kalır.

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Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), halka açık şirketlerde yönetim kurulu üyeleri için 5 bin-25 bin lira arasında “huzur hakkı” yorumu getirmişti.

26 Mart tarihinde yapılan Ziraat, Halk, Vakıfbank ve Borsa İstanbul (BIST) Olağan Genel Kurulları'nda yönetim kurulu üyelerine ödecek ücretler 25 bin sınırında kaldı!

Turkcell gibi yabancı ortaklı şirketlerde ise yönetim kurulu üyesine ödenen“huzur hakkı”, 100 bin Euro karşılığı TL'ye kadar çıkıyor.

Bakanları temsil eden başkanlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 3 yardımcısı da bakanlığa bağlı şirketlerin yönetim kurullarında yer alıyor.

Bakan Yardımcılarından Dr. Ömer Fatih Sayan Türk Telekom, Enver İşkurt PTT Yönetim Kurulu Başkanı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın kardeşi de olan Ömer F. Sayan aynı zamanda PTT Yönetim Kurulu Üyesi…

Türk Telekom Yönetim Kurulu'ndaki bir diğer isim, Karaismailoğlu'nun bakan yardımcılarından Selim Dursun'dan başkası

değil.

Her iki şirket de Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

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PTT Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TVF Genel Müdürlüğü'nden alınan Zafer Sönmez'di.

Yüksek maaşla “genel müdür” koltuğunda oturana, TVF şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği kapısı açılıyor.

Sönmez'in yerine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden getirilen Arda Ermut'un önünde TÜPRAŞ alternatifi varken, PTT'nin yönetim kurulunu seçeceğini sanmam.

Sönmez 4-5 yönetim kuruluna girebiliyordu. Yeni açıklanan “Ekonomik Reform Paketi” buna imkan vermiyor.

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Kardemir Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Bakan Yardımcısı.

Bu da bir başka örnek.

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TVF bünyesine alınan şirketlerden Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı'ydı.

Lütfi Elvan'dan önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kadrosundan Turkcell'e atanmıştı.

Aksu, 15 Nisan'da yapılacağı ilan edilen Turkcell Olağan Genel Kurulu'nda yerini koruyacak mı, henüz bilinmiyor.

Aksu'nun Turkcell Genel Müdürü olabileceği de konuşuluyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yetkilendirdiği tek “yerli” derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya'nın ilk olağan genel kurulu bugün yapılacak.

Japon kredi derecelendirme kurumu JCR-Japan Credit'in yüzde 85.05 hissesi, 2019 yılı sonunda kurucu ortaklardan Türk bankalarına geçmişti.

JCR Avrasya Yönetim Kurulu Başkanlığı'na BIST Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Erişah Arcan atanmıştı.

Arıcan JCR Avrasya yeni yönetim kurulunda yer almayacak.

Berat Albayrak'ın izi sürülüyor

Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Erişah Arıcan'ın kamudaki şöhreti; istifa eden Berat Albayrak'ın doktora, görevden alınan Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Murat Uysal'ın yüksek lisans ve mevcut Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doktora tez hocası olmasından geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistleri yerinden zıplatan “Faiz enflasyonun sebebidir” özdeyişinin patenti kime ait ola ki?!

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Arıcan'ın kamuda yükselen kariyerinin izi sürülerek, “sırra kadem basan” Albayrak'ın, ekonomi yönetimindeki “özgül ağırlığı” tartılıyor.

Albayrak'tan boşalan TVF Başkan Vekilliği koltuğuna yeni Hazine ve Maliye Bakanı değil de TVF Yönetim Kurulu üyelerinden Arıcan'ın atanması, “Albayrak ekonomi yönetiminden koptu mu?” sorusunu anlamlı kıldı.

Şimdi tartıya bir milletvekili kondu.

AKP'nin 7. Kongresi'nde TBMM Grup Başkan Vekilliği'nden çekilen İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı kabinesine girerse “Evet”, girmezse “Hayır” diyecekler.

Muş'un bakan olma olasılığı zayıf görünmüyor.