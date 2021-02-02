“Varoluşsal iyilik” Dr. Cengiz Aslan

Başlıktaki kavramı kapanan Yeni Yüzyıl gazetesindeki meslektaşlarımızla buluşmamızda, yazar-tarih araştırmacısı ve Gelibolu uzmanı “yazı işleri müdürümüz” Gürsel Göncü kullanmıştı.

Göncü'nün, Saint Joseph Lisesi'nde okuduğu yıllarda felsefede “varoluşculuk” akımıyla tanışmış olması şaşırtıcı olmaz.

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Muhtemel; İkinci Dünya Savaşı yıllarında “varoluşun özden önce geldiğini” savunan Fransız edebiyatçı-düşünür Jean-Paul Sartre'nin romanlarından çıkartıp önümüze koydu.

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“Varoluşsal iyi” nitelemesini kimin için yaparsın diye bana sorsalar tereddütsüz Türkiye'nin önde gelen beyin cerrahlarından Opr. Dr. Cengiz Aslan için derim…

Bu nitelememi onu tanıyıp da onaylamayacak tek bir insanoğlu olduğunu sanmam.

Ağaçların, hayvanların; denizin, güneşin dili olsa onlar da “aynen” derlerdi…

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Önceki gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldığı haberi geldi.

Tanıyan herkesin doktoru; herkesin ağabeyi, herkesin dostu, herkesin umudu, herkesin aydınlığı, herkesin kıymetlisini kaybettik.

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2000'li yılların başında Serpil-Münci İnci'nin Durusu'daki evlerinde düzenledikleri “geleneksel soframızda” tanıdım, komşuları Cengiz Aslan'ı…

Eşi Nilgün ablayı, genç yaşında kaybettiği oğlu Alp Nezih'i, kızı Aslı'yı, torunları Aleyna'yı, Alican'ı…

Birlikte çok eğlendik, çok kahırlandık; acı-tatlı nice anılar biriktirdik.

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2014 yılında kaybettik sevgili Serpil'i, bir yıl sonra da 31 yıllık eşi Av. Münci Bey aramızdan ayrıldı.

Her yılbaşı yemeğinde kurulan o geniş aile sofraları da; Münci Bey'den “Etek Sarı, Sen Eteksen Sarısın” türküsünü dinlemek de hayal oldu.

Bana 2020 yılına da Aslan ailesiyle girmek kısmet oldu: Tamek Grubu'nun patronu Güngör Sipahioğlu'nun yılbaşı davetindeydik…

Sonrası pandemi; telefon seansları…

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Aslan, 17 Nisan 1993'te evinde vefat eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1982 yılında çalışmakta olduğu Houston'daki hastaneden Türkiye'ye getirdiği doktoru, Münci Bey avukatıydı.

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Serpil İnci Siirt kökenliydi. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'ın hemşerisi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Pınarhisar Cezaevi'nden tahliye edildiği 1999 yılında Durusu'daki bu evde tanımıştım.

Durusu'nun iş, siyaset, medya hatta sanat dünyasının eteklerindeki taşları döktüğü bir evdi.

Adaşımın CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da, Atatürkçü Düşünce Derneği eski Başkanı ve CHP eski milletvekillerinden hukukçu Prof.Dr. Süheyl Batum'a da ev sahipliği etmişliği vardır.

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16 Nisan 2017 Anayasa Referandum oylamasında “Hayır” oyu kullanılması için siyasi çalışmalar yürüten sağlık gönüllüsü Prof. Dr. Melih Bulut da bu evde düşünce evrenini genişletenler arasındaydı.

Bir tek Fetullahçılar giremezdi aramıza; sıkı bir elekti.

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1993 yılında kalp krizinden öldüğü teşhisi konulan Özal'ı son gören doktoru Aslan'dı…

Özal'ın tartışmalı vefatıyla ilgili “Amerika'da tedavi olduğu doktoru, sağlığının Türk Cumhuriyetleri gibi uzun bir geziye çıkması için elverişli olmadığını söylüyordu. Özal “Çıkmalıyım” dedi. Dönüşünde kaybettik…” diyordu.

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Yalnızca tıp değil, çok geniş alanda dünyadaki yenilikleri takip eden Aslan'ı dinlemek büyük zenginlik (ti)…

Son paylaşımıyla veda etmek istiyorum:

“Bir kızın varsa eğer; bin umudun da vardır. Bin umudun yanında bin korkun da vardır. İşte bu yüzden, iyilik kadar, kötüğü de bıkmadan usanmadan anlatasın vardır. Yanındayken güçlü kanatların, uzağına düşünce de, yastığını ıslatan gözyaşların vardır. Ve incitmesinler, incinmesin sakın diye el açıp Allah'a “Yavrum sana emanet” diye yalvarırcasına ettiğin duaların vardır.”

Türkiye'nin “çok sesli” döneminin ikonik mekanlarından Durusu gibi, Aslan'ı da anılarımıza uğurladık.