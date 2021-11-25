Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Yoksullaşan bir Türkiye’ye halkın rızası yok

Klasik müziğin efendisi Fazıl Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı “Kara Salı” paylaşımı aynen şu:

Durum bu! Dolar 13-Euro 15.

Endişe! Kızgınlık! Haksızlık!!!

Hangi meslekten ya da yaş grubundan olursa olsun bu duygularla buluşmayan tek bir T.C vatandaşı var mı?

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya vardı.

İkili anlaşmalar imzalandı.

Abu Dabi heyeti ile Borsa İstanbul (BİST) arasında işbirliği protokolü devreye girdi. Heyetler arası görüşmelerden sonra alışılageldiği gibi ortak basın toplantısı düzenlenmedi.

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Sputnik haber sitesinde yer alan bir habere göre; El Nahyan 10 yıllık aradan sonra 9 Kasım'da Suriye Başbakanı Beşar Esad'ı ziyaret etmişti.

Türkiye bölgesel normalleşme stratejisinin BAE bacağını tamamlandı; geriye Mısır ve Suriye kaldı…

AKP hükümetinin, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bile sorumlu tuttuğu BAE ile normelleşme sürecine girmesinin bir bedeli olmalı.

Uluslararası ilişkilerin doğası böyledir: Menfaatler yarıştırılır…

İngiltere merkezli; Çin, Katar ve BAE destekli bölgesel tasarımın ABD'nin pek hoşuna gitmeyeceği açık…

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Muhtemelen bu yazının teslim edildiği saatten sonraki dakikalarda BAE'den Türkiye'ye gelecek yatırımların listesi kamuoyuna ilan edilir. Ekonomiye pompalanacak döviz girişi yatırımlar vasıtasıyla olacaksa; yüzde 70'i Turkven'e yüzde 30'u Sancak Ailesi'ne ait olan MNG Kargo'nun Dubai merkezli Aramex'e satışının resmileşmesi sürpriz olmaz.

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Prens'le el sıkışmak, Türkiye'nin bölgesel sorunlarının çözümünde anahtar rol oynar mı?

Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, İtalya, Ürdün, Yunanistan ve Filistin'in katılımı ile Mısır'ın başkenti Kahire'de geçtiğimiz temmuz ayında 5'incisi düzenlenen “Doğu Akdeniz Gaz Forumu-EMGF”nun 6'ncısı için geri sayım başladı.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerini başlatması ile alelacele 16 Ocak 2019 tarihinde kurulan Forum'a; Türkiye'nin yanı sıra Akdeniz'e kıyısı olan Lübnan ve KKTC de alınmadı.

Son olarak 7-9 Eylül tarihleri arasında dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde Ankara'da bir araya gelen Türkiye ve Mısır heyetleri, bu süreci yeni baştan kurgulama potansiyeline sahip.

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BAE ile yaklaşık son 6 yıldır “düşmanlık” seviyesinde seyreden ilişkilerde ilk yakınlaşma, geçtiğimiz ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahyan arasında geçen telefon görüşmesi ile sağlanmıştı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki gün Dubai'deydi. 1 Ekim 2021'de kapılarını açan ve 31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek olan “Expo 2020 Dubai”de yer alan Türkiye standının açılışını yaptı.

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, 27 Ekim'de Türkiye standına ziyaret gerçekleştirmişti.

Muş, Dubai'de düzenlenen “Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı” kapsamında yapılan görüşmelere katıldı.

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Hayat pahalılığının artmasıyla, sokaklara yansıyan “hemen seçim” çağrıları, bütün bu diplomasi atakları ile geri çevrilebilir mi?

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Faiz siyasal iradenin “talimatıyla” düşünce, zengin daha zengin, fakir daha fakir olur: 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi…

Durum vahim: Pandemi şartlarında küresel enflasyon artışının da bu sürece eklemlenmesiyle, derin yoksullukla tanışıyoruz.

Ardı üç haneli enflasyon…

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AKP'nin kurguladığı daha “yoksul” bir Türkiye “fırsatı”, ticaretten ziyade sanki ziyaretle geliyor…

Perakende piyasalarla sözleşme imzalayan üreticiler yandı.

Dolar kurunu 8 TL'den hesaplayanlar el mahkum malını teslim edecek.

Öte yandan ancak hammadde alımı için özkaynağı olan üretimi sürdürebilecek.

Halk gelecek aylarda doluya dönüşecek zam yağmurundan korunmak için stokçuluğa başladı.

Üretici piyasalarda satış bugün itibariyle durdu desem abartmış olmam.

Türkiye'nin başından aşağı “dolar boşaltılsa” bile refah toplumu olmaktan uzaklaştığı kesin…

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Erdoğan'ın “liderliği” tartışmasının yalnızca muhalefet cephesi ile sınırlı olmadığı, AKP çevrelerinde de sürdüğü sır değil.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Avusturya'da tutukluluğu süren Sezgin Baran Kormaz'a “ülkeyi terk et” bilgisini verdiklerini açıkladı.

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Soylu'nun “Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, Amerika'yı açığa düşürdük” açıklaması, Erdoğan'ın etrafındaki koruma kalkanının kalktığına işaret ediyor.

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Aldığım işaretlerden bir diğeri; Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Türkşeker, 13 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “ilgili kuruluşu” yapıldı.

Ardından da Erdoğan'ın “karşı görüşüne” rağmen, Tarım Bakanlığı Türkşeker'e yüzde 25'lik zammı yapıştırdı.