PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

18 yaşından önce sigortalı olan EYT’li sayılır mı?

1982 doğumluyum. Meslek lisesi stajı olarak e-devlette işe başlama tarihim 14 Eylül 1998 görünüyor. İlk uzun vadeli sigorta primi ödemesi ise Temmuz 1999, yani yasa değişikliğinden yaklaşık 2 ay önce. Bu tarihte ben 17 yaşında oluyorum. EYT yasası çıkarsa faydalanabilir miyim? Sinan Akcan

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak ortada yazılı bir çalışma taslağı bile olmadığından, EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda da bir veri yok. Bu nedenle kesin bir bilgi verebilmek olası değil. Ancak emeklilik koşulları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildiğinden, 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

Uzun vadeli sigortalılık süresinin başlangıcı 1 Nisan 1981 (dahil) tarihinden sonra olan 4/a (SSK) sigortalılarının emeklilik uygulamasında, sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak dikkate alınmakla birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli emeklilik şartlarının tespitinde, 18 yaşından önce olsa da adına ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği tarih sigorta başlangıç tarihi kabul ediliyor.

Bu bağlamda, sigorta başlangıcınız 18 yaşından önce olsa da 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan kademeli emeklilik şartlarına tabisiniz, dolayısıyla EYT kapsamında olduğunuzu değerlendiriyorum. Ancak emeklilik için gereken 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında 18 yaşının doldurulduğu tarih esas alındığından, siz de an itibarıyla 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamamış olduğunuzdan, yaşa takılma durumunuz henüz oluşmamış. EYT yasası çıkarsa, 25 yıl sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlamak koşuluyla yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.

Okulda alınan sigorta geçerli mi?

1991 yılında okuldan alınan sigorta geçerli mi? İlk sigorta başlangıcım 25 Aralık 1997. Ben EYT'li miyim acaba? Murat Kabadayı

Öğrencilikte staj nedeniyle başlatılan sigortalılık kapsamında uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Diğer yandan, adınıza uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarih 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. EYT yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.