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370 gün askerlik borçlanması 3 yıl kazandırır

10 Ağustos 1976 doğumluyum. Meslek lisesi mezunuyum. 16 Eylül 1991'de okuldan staj sigortası oldum. SGK internet sayfasında ilk işe giriş tarihi 16 Eylül 1991 gözüküyor, ama uzun vadeli sigortaya prim ödemem 1 Aralık 1999 olarak gözüküyor. EYT statüsüne giriyor muyum onu bile bilmiyorum. Emeklilik için staj sigortası sayılmıyormuş. Bu şartlarda 60 yaşında emekli oluyorum diye biliyorum. Ne yapmalıyım bilemiyorum. 26 Ağustos 1996'da askere gittim. Acaba askerlik borçlanması yapıp sigorta başlangıcını 1996 senesine çekebilir miyim? Kerim Kaya

Staj döneminde sigortalılık tescili yapılıyor, sicil numarası veriliyor ve bu numara tüm çalışma süresinde kullanılıyor. Ancak bu sigortalılık, kısa vadeli sigorta olarak adlandırılan iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortasını kapsıyor. Emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, emeklilik açısından sigortalılık süresinin başlangıcı sayılmıyor.

1 Aralık 1999 olan uzun vadeli sigorta başlangıcınızla EYT kapsamında değilsiniz. Emeklilik için de 60 yaş şartına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanmasıyla hem EYT kapsamına girebilir, hem de 3 yıl erken emekli olabilirsiniz.

Askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihinizi borçlandığınız süre kadar geri götürür. 3 ay askerlik borçlanması yaparsanız sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 öncesine (1 Eylül 1999 tarihine) geri gelir, hem EYT kapsamına dahil olursunuz hem de emeklilik yaşınız 58 olur. 370 gün askerlik borçlanması yaparsanız emeklilik yaşınız 57'ye iner.

İkinci kez isteğe bağlı sigorta ve borçlanma yapılabilir mi?

Görevden ihraç edilmiş memurum. 45 gün prim eksiğim var. Emeklilik yaşımı 1 yıl öne çekmek için 1 yıl da askerlik borçlanması yapmam gerekiyor. EYT'yi de düşünerek 45 gün eksiğimi isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp EYT yasasını beklemeyi düşünüyorum. Şayet EYT yasası çıkmazsa daha sonra ikinci kez isteğe bağlı sigorta girişi yapıp askerlik borçlanması yapabilir miyim? Prim süresinin dolmuş olması sigorta girişine engel ve memuriyetten emekli olmama bir zararı olur mu? İsmi saklı

Birden fazla kez isteğe bağlı sigortalı da olabilir, askerlik borçlanması da yapabilirsiniz. Prim gününü tamamlamış olmak ikinci kez isteğe bağlı sigorta girişi ve askerlik borçlanması yapmaya engel olmaz. Memuriyet sonrası 4/b kapsamında isteğe bağlı ya da 4/a kapsamında sigortalı olarak prim ödemeniz 1259 günü aşmadığı sürece 4/c statüsünden (memuriyetten) emekli olursunuz.