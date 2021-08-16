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7000 günü olanın ayrıca 25 yılı olması gerekir mi?

8 Temmuz 2004 tarihinde sigortalı olarak 30 gün çalıştım. 2006 yılında şu anki işyerimde çalışmaya başladım. Emeklilik şartlarında 25 yıllık sigorta süresi ve 7000 prim ödeme gün sayısı yazmaktadır. 7000 gün primimi doldurmama 4,5 senem var. 7000 prim gününü doldurup, tazminatımı alarak çıkmak istemekteyim. Buna hakkım var mı? 25 yıllık sigorta süremi 2029'da dolduracağım görünüyor. 25 yılı beklemeden ayrılırsam, yaşım geldiğinde sorunsuz emekli olabiliyor muyum? Filiz Doğru

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş veya 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamanız gerekiyor. 7000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartları birlikte aranmıyor. Diğer bir deyişle, 7000 prim günü olanların ayrıca 25 yıl sigortalılık süresi olması gerekmiyor.

25 yıllık sigortalılık süresi şartı, 4500 prim günüyle emeklilik halinde aranıyor. Bu durumda, 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ile yaş dışındaki emeklilik şartları sağlanmış oluyor. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında da emekli olmaya hak kazanıyorlar.

7000 prim gününü tamamladığınızda, yaş dışındaki emeklilik şartını sağlamış olursunuz ve işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Tabi SGK dan alacağınız kıdem tazminatı yazısını işverene ibraz etmek koşuluyla. 58 yaşınızı doldurduğunuzda da emekli olmaya hak kazanır ve sorunsuz olarak emekli olabilirsiniz. Ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamanız gerekmez.

Yaş bekleyen kişi ölürse eşine aylık bağlanır mı?

Ben şu anda 40 yaşındayım. Sigorta girişim Mayıs 1999, 7012 gün ödenmiş primim var ve EYT'liyim. SSK'lı olarak çalışmaya devam ediyorum. Evliyim ve 7 yaşında bir çocuğum var. 40 yaşında hayatını kaybeden aktif çalışan birinin primi eşine ve çocuğuna maaş olarak bağlanır mı? Dul/ölüm maaşı ne kadar alırlar? Bülent Beyoğlu

En az 1800 gün uzun vadeli (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigortaları primi bildirilmiş veya 4/a (SSK) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahibi eşine ve çocuklarına yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanır.

Bağlanacak aylık tutarı; sigortalının ölüm tarihindeki prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançları (üzerinden prim ödenen kazançları) esas alınarak hesaplanacak aylığının eşine yüzde 50'si, çocuklarının her birine yüzde 25'i kadar olur.

Bu bağlamda, Allah geçinden versin vefatınız halinde, vefat tarihindeki prim ödeme gün sayınız ve üzerinden prim ödenen kazançlarınız esas alınarak hesaplanacak aylığınızın yüzde 50'si eşinize, yüzde 25'i çocuğunuza bağlanır.

Emekli Sandığı hem anadan hem babadan aylık bağlar mı?

Emekli Sandığı mensubu babadan yetim aylığı alan 50 yaşındaki dul kız çocuğu, Emekli Sandığı mensubu annenin ölümü halinde ondan da aylık alabilir mi? Mercan Başkan

Emekli Sandığı, hem anadan hem babadan aylığa hak kazanan kız çocuğuna her iki aylığı birden bağlamaz. Kız çocuğu ancak ana ve babasından hak kazandığı aylıklar arasında tercih yapılabilir.