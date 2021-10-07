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Çocuğa bağlanan yetim aylığı annenin aylığını etkiler mi?

Annem SSK emeklisi, babam da SSK emeklisiydi. Babam vefat edince anneme, babamın aylığının yüzde 50'si bağlandı. 25 yaş altında üniversite öğrencisi erkek kardeşim var. Yüzde 25 yetim aylığı alma hakkı varmış. Ona yetim aylığı bağlanırsa, annemin aylığı azalacak mı yoksa yine yüzde 50 aylığı devam edip, kardeşime yüzde 25 mi bağlanacak? Hatice Ünal

Vefat eden 4/a (SSK) sigortalısının/emeklisinin aylığının, dul eşine yüzde 50'si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise 5510 sayılı SSGSS Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde yüzde 75'i bağlanıyor. 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, çalışmayan çocuklardan yükseköğrenim görenlere 25 yaşı dolana kadar yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. Anneniz kendi sigortalılığı nedeniyle emekli aylığı aldığından, kendisinden başka aylık alan çocuğu olsa da olmasa da aylık bağlama oranı yüzde 50 olur. Kardeşinize aylık bağlandığında da annenizin aylık bağlama oranı değişmez. Babanızın emekli aylığının yüzde 50'sini anneniz, yüzde 25'ini kardeşiniz alır.