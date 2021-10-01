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Çocuklarının bakımı için işten ayrılan tazminat alamaz

5 Temmuz 2021'de işten ayrıldım. 3 küçük çocuğum olduğu için işi bırakmak zorunda kaldım. Haklarımı nasıl alabilirim? Erken emekli olmak için doğum borçlanmasını nasıl yapabilirim?

Esra Aydın

İş sözleşmesinin ne şekilde sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacağı, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesinde sayılmış. Çocuklarınızın küçük olması nedeniyle işi bırakmak zorunda olmanız maalesef kıdem tazminatına hak kazanmanızı sağlamıyor. Bu nedenle de kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

Varsa ödenmemiş ücret alacaklarınız ile hak kazanıp da kullanmadığınız yıllık ücretli izin sürelerinize ilişkin izin ücretlerinizi talep edebilirsiniz. Söz konusu alacakların ödenmemesi halinde önce arabulucuya başvurmanız gerekir. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız durumunda yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Emekli olmanız için gereken sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlamış olup da prim günü eksiğiniz varsa, ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra doğan çocuklarınız için doğum borçlanması yapmanız mümkün. Bu bağlamda çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş (çalışmadığınız) süreleri borçlanabilirsiniz.

Borçlanma için son defa çalıştığınız işyerinin bağlı olduğu SGK il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmanız gerekiyor. Borçlanacağınız her bir gün için ödeyeceğiniz prim tutarı, başvuru tarihindeki günlük asgari ücret tutarından az olmamak üzere belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 32'si kadar olur.

İsteğe bağlı prim ödemek emekli aylığını etkiler mi?

13 Ocak 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 20 Eylül 1987. 4522 gün primim var. 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Primlerimi isteğe bağlı veya SSK'lı çalışarak ödemek, emekli aylığını etkiler mi? İsmail A.

20 Eylül 1987 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 prim günü ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamışsınız. 5375 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız. Eksik prim gününüz için askerlik borçlanması yapabilir, çalışmıyorsanız isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz. Emekli aylığını, primlerin 4/a kapsamında ya da isteğe bağlı sigortalı olarak ödenmesi etkilemez. Üzerinden prim ödenen kazanç tutarı etkiler.