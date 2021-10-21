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Doğum borçlanması sigorta başlangıcını etkiler mi?

Yazılarınızı ilgi ile takip ediyorum. “Staj sigortasında doğum borçlanması başlangıç sayılır” başlıklı yazınızla ilgili olarak kurum yetkilisi ile görüştüm. “Doğum borçlanmasının başlangıcı geriye almadığı, hatta geçmiş değil borçlanılan gün ve prim itibari (tarih) ile sayıldığı” söylendi. Eğer dediğiniz gibi ileri alıyorsa, eşimin okul tarafından 01.10.1992 yılında staj sigortası başlangıcı yapıldı. Uzun vadeli sigorta kollarına 01.01.2000 yılında tabi oldu. 4 aylık borçlanma ile 1999 yılı içinde sayılıp 3600 gün ile yaştan emekli olma hakkı elde eder mi? Mümkün ise hangi yönetmelik veya kanun maddesi içerisinde doğum borçlanmasının başlangıcı geriye aldığını belirttiği bilgisini paylaşabilir misiniz? Tayfun Kaygısız

Kurum yetkilisi ile yaptığınız görüşmede sanırım eksik soru ya da eksik bilgilendirme söz konusu.

Doğum borçlanması, ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan çocuklar için yapılabiliyor. Bu bağlamda ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunan tarihten sonra gerçekleşen doğumlar için borçlanılan süreler ilgili ayların prim günlerine sayılır ve ilk defa sigortalı olunan tarihi de geri götürmez. Kurum yetkilisinin söylemi bu durum için olmalı.

Ancak staj sigortası olanlar açısından durum farklı. Doğum borçlanması için aranan doğum öncesinde sigortalı olma koşulunda, kısa/uzun vadeli sigorta ayrımı yapılmamış. Bu bağlamda, sigortalılığı ilk defa kısa vadeli sigorta kollarına prim bildirilen staj sigortası ile başlayan kadın, staj sigortası sonrası doğan çocuğu için doğum borçlanması yapabiliyor.

Sigortalılığı ilk defa staj sigortası olarak başlayan kadın sigortalıların, staj sigortası ile uzun vadeli sigorta başlangıç tarihleri arasında gerçekleşen doğum nedeniyle borçlanmaları halinde, emeklilik açısından sigorta başlangıç tarihi, ilk defa uzun vadeli sigorta primi bildirilen tarihten borçlanılan süre kadar geri gidilerek tespit ediliyor. Konuya ilişkin açıklama ve örneğe 2013/11 sayılı SGK genelgesinden ulaşabilirsiniz.

Buna göre, 01.10.1992 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında stajyer olarak çalışması nedeniyle tescil edilmiş ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan eşiniz, bu tarih ile ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu 01.01.2000 tarihi arasında doğum yapmış ise yapmış olduğu bu doğum nedeniyle 4 ay borçlanması halinde, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığı 01.01.2000 tarihi 4 ay geri gelir ve sigortalılık süresi başlangıcı 01.09.1999 kabul edilir ve eşiniz 3600 prim günüyle yaştan emekli olma hakkını elde eder.

Yedek subaylık FHSZ'si emeklilik yaşından indirilir mi?

Doğum tarihim 15 Ocak 1972. İlk işe giriş tarihim (SSK) 21 Ağustos 1989. Yedek subaylık başlangıç tarihim 1 Aralık 1995. 12 ay yedek subay olarak görev yaptım. Normalde 15 Ocak 2023'te emekli oluyorum. Yedek subaylık FHSZ sebebiyle emeklilik tarihim 3 ay geriye çekilir mi, 15 Ekim 2022'de emekli olabilir miyim? Orhan Aksoy

8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılan yedek subaylık döneminde hak kazanılan fiili hizmet süresi zammı (FHSZ), hangi sigortalılık statüsünden olursa olsun emeklilik şartlarının tespitinde ve emeklilik şartlarının sağlanmasında prim günü/hizmet süresi olarak dikkate alınıyor. Ancak hak kazanılan FHSZ süresinin emeklilik yaşından indirilmesi, emekli olunacak sigortalılık statüsüne göre farklılık gösteriyor.

Hak kazanılan FHSZ, sadece 4/c statüsünden emekli olunması halinde emeklilik yaşından indiriliyor. 4/a ve 4/b statüsünden emekli olunması durumunda ise, FHSZ süresi prim gün sayısına/hizmet süresine ilave ediliyor, ancak emeklilik yaşından indirilmiyor.

4/a statüsünden emekli olacağınızdan, yaş indirimden yararlanamıyorsunuz. Bu nedenle de emeklilik tarihiniz 3 aylık FHSZ süreniz kadar geri gelmez. 51 yaşınızı dolduracağınız 15 Ocak 2023 tarihinde emekli olabilirsiniz.