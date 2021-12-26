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Emekli engelliye yetim aylığı bağlanır mı?

SSK emeklisiyim. Yüzde 80 engelliyim. Vefat eden asker emeklisi babamın maaşından faydalanabiliyor muyum? Şenol Gelgec

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, vefat eden Emekli Sandığı iştirakçisinin/emeklisinin, iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya engellilik durumlarının çalışmalarına engel olduğu SGK Sağlık Kurulunca onaylanacak raporla tespit edilen erkek çocuklarına muhtaç olmaları şartıyla aylık bağlanıyor.

16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgarî ücretin net tutarından (2021 yılı için 2.557,59 TL'den) daha az aylık geliri olup, kendisini ve bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar Emekli Sandığı Kanunu uygulamasında muhtaç sayılıyor. Bu iki şartı sağlamanız durumunda babanızdan aylık bağlanması mümkün olabilir.

En fazla kaç gün borçlanmalı?

Yıl bitmeden eşimin askerlik borçlanmasını yapmamız gerektiğini yoksa yeni yılda zamlı ödeyeceğimizi öğrendik. E-devletten başvuru yaptık ama sanırım yanlış yaptık. Eşim 5 Ocak 1970 doğumlu. İşe giriş tarihi 1 Kasım 1993, prim gün sayısı 8624 gün. Normalde 5 Ocak 2024 tarihinde emekli oluyor. Askerliğini 1990-1992 yılları arasında 18 ay yapmış. Biz 18 ay yani 540 gün borçlanma yapacağız sanıyorduk. “Ne zaman emekli olurum?” sitesinde, ilk sigortalı tarihinden 540 gün geriye gidince karşımıza 5 Ocak 2023 tarihi çıkıyor, yani 18 ay fazla ödeme oluyormuş. Eşim fazla ödemeden en fazla kaç gün borçlanma yapmalıdır? Gülperi Şahin

Eşinizin emeklilik yaşı, askerlik borçlanmasıyla en fazla bir yaş geri gelir. Bunun için de askerlik süresinin tamamını borçlanmasına gerek yok, 340 gün askerlik borçlanması yapması yeterli. Bunun için tekrar işlem yapmanız da gerekmiyor. Borçlanma tutarının 340 güne karşılık gelen kısmını ödemeniz yeterli. 340 gün borçlandığında, sigorta başlangıcı 21 Kasım 1992 tarihine geri gelir ve emeklilik yaşı 54'den 53'e iner. 53 yaşını dolduracağı 5 Ocak 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanır.

3600 ek göstergeden yararlanabilecek miyim?

2 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu, halen çalışan bir öğretmenim. 3600 ek göstergeden (şayet verilirse) yararlanabilecek miyim? Aleettin Çetin

Öğretmenlere 3600 ek göstergenin ne şekilde verileceğine ilişkin somut bir açıklama henüz yok. Ancak genel uygulamaya göre verilirse, 2 yıllık dahil mesleki yükseköğrenim gören ve 1. dereceye gelenlerin, dolayısıyla sizin de 3600 ek göstergeden yararlanmanız gerekir.

İşten kendi çıkan emekli tazminat alabilir mi?

14 yıldır, emekli olduğum firmada çalışmaya devam ediyorum. Kendim işten çıkarsam tazminat alabilir miyim? Ayhan Ayık

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olmaksızın kendiniz işten çıkarsanız tazminat alamazsınız.